نقابة الصحفيين الأردنيين: الاحتلال يستهدف الصحفيين لقتل الحقيقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دانت نقابة الصحفيين الأردنيين، مساء اليوم الجمعة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطاقم الجزيرة الفضائية والذي نتج عنه إصابة الزميل وائل الدحدوح واستشهاد المصور الصحفي سامر أبو دقه الذي ارتقى شهيدا، وهو يؤدي عمله بكل بسالة وشجاعة ومسؤولية.
وقالت النقابة في بيان صحفي، "إن جرائم الاحتلال المتواصلة والممنهجة باستهداف الصحفيين والأطفال والنساء يجب أن لا تمر من دون حساب، ويجب أن يدفع الاحتلال، ثمنًا غاليًا لذلك، وسنعمل على ملاحقته أمام المحاكم الدولية بالتعاون مع كل أحرار العالم من حقوقيين وغيرهم."
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