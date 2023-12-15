Saturday, 16 December 2023 06:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقابة الصحفيين الأردنيين: الاحتلال يستهدف الصحفيين لقتل الحقيقة

12/15/2023 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دانت نقابة الصحفيين الأردنيين، مساء اليوم الجمعة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطاقم الجزيرة الفضائية والذي نتج عنه إصابة الزميل وائل الدحدوح واستشهاد المصور الصحفي سامر أبو دقه الذي ارتقى شهيدا، وهو يؤدي عمله بكل بسالة وشجاعة ومسؤولية.
وقالت النقابة في بيان صحفي، "إن جرائم الاحتلال المتواصلة والممنهجة باستهداف الصحفيين والأطفال والنساء يجب أن لا تمر من دون حساب، ويجب أن يدفع الاحتلال، ثمنًا غاليًا لذلك، وسنعمل على ملاحقته أمام المحاكم الدولية بالتعاون مع كل أحرار العالم من حقوقيين وغيرهم."

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN15122023000208011052ID1107605547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث