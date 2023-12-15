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الوزير المبيضين يقدّم التعازي للجزيرة باستشهاد مصورها في غزة سامر أبو دقة

12/15/2023 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قدم وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين التعازي إلى مدير مكتب الجزيرة بعمّان، باستشهاد مصور ومراسل القناة الصحفي سامر أبو دقة الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة.
كما دان المبيضين خلال مكالمة هاتفية مع مدير المكتب حسن الشوبكي، إصابة مراسل القناة الصحفي وائل الدحدوح، وأكد استنكاره لاستمرار استهداف الصحفيين في غزة، في محاولة لمنع نقل الحقائق ولإخفاء ما تقوم به آلة القتل الإسرائيلية من أعمال قتل بحق الصحافة في غزة .

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