الوزير المبيضين يقدّم التعازي للجزيرة باستشهاد مصورها في غزة سامر أبو دقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قدم وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين التعازي إلى مدير مكتب الجزيرة بعمّان، باستشهاد مصور ومراسل القناة الصحفي سامر أبو دقة الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة.
كما دان المبيضين خلال مكالمة هاتفية مع مدير المكتب حسن الشوبكي، إصابة مراسل القناة الصحفي وائل الدحدوح، وأكد استنكاره لاستمرار استهداف الصحفيين في غزة، في محاولة لمنع نقل الحقائق ولإخفاء ما تقوم به آلة القتل الإسرائيلية من أعمال قتل بحق الصحافة في غزة .
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