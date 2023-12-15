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وزير الخارجية: إسرائيل لم تعد ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام

12/15/2023 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إسرائيل لم تعد ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام. التي شكلت أساسا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن محادثات الجمعة جرت في الغرفة نفسها التي حدثت بها مفاوضات أوسلو، وقال إن الأحداث الحالية تجري بسبب تراجع إسرائيل عن التزامها، وما يحصل الآن هو تعزيز الاحتلال وقتل وعد السلام ومصادرة الأراضي وحكومة إسرئيلية ترفض الدولة الفلسطينية بوضوح وصراحة.

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