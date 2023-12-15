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أسيرة إسرائيلية تفجر مفاجأة بشأن حماس

12/15/2023 7:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت نيويورك تايمز عن أسيرة إسرائيلية أفرجت عنها المقاومة الفلسطينية قولها ، تمت معاملتنا باحترام ولم نتعرض لأي أذى جسدي أو معاملة سيئة.
وتابعت الاسيرة انه خلال احتجازها أجرت أحاديث طويلة ودافئة مع الخاطفين.

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