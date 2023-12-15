أسيرة إسرائيلية تفجر مفاجأة بشأن حماس

أسيرة إسرائيلية تفجر مفاجأة بشأن حماس
التاريخ
12/15/2023 7:14:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت نيويورك تايمز عن أسيرة إسرائيلية أفرجت عنها المقاومة الفلسطينية قولها ، تمت معاملتنا باحترام ولم نتعرض لأي أذى جسدي أو معاملة سيئة.
وتابعت الاسيرة انه خلال احتجازها أجرت أحاديث طويلة ودافئة مع الخاطفين.
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