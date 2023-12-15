واشنطن بوست: أبو دقة كان مبتسما دائما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصور يعمل لصالحها قوله إنه اقترب خلال هذه الحرب من الزميل سامر أبو دقة مصور الجزيرة -الذي استشهد الجمعة بغارة إسرائيلية- وأمضى معه فترة من الوقت، مضيفا أنه كان "مبتسما دائما ويحبه الجميع".
في الوقت نفسه، قالت الصحيفة إن السترة الواقية لمراسل الجزيرة وائل الدحدوح -الذي أصيب بجراح في الغارة نفسها- والتي تحدث وهو يرتديها في مداخلة لمعهد فلسطين للدبلوماسية بشأن العمل الصحفي، تلطخت بالدماء بعد ساعات.
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