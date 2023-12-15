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واشنطن بوست: أبو دقة كان مبتسما دائما

12/15/2023 7:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصور يعمل لصالحها قوله إنه اقترب خلال هذه الحرب من الزميل سامر أبو دقة مصور الجزيرة -الذي استشهد الجمعة بغارة إسرائيلية- وأمضى معه فترة من الوقت، مضيفا أنه كان "مبتسما دائما ويحبه الجميع".
في الوقت نفسه، قالت الصحيفة إن السترة الواقية لمراسل الجزيرة وائل الدحدوح -الذي أصيب بجراح في الغارة نفسها- والتي تحدث وهو يرتديها في مداخلة لمعهد فلسطين للدبلوماسية بشأن العمل الصحفي، تلطخت بالدماء بعد ساعات.

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