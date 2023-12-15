مبروك للوطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) } نبارك للبحرين قيادة وشعبا ذكرى العيد الوطني المجيد الذي يحل في مثل هذا اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر في كل عام؛ وحيث تشهد المملكة تطورات متلاحقة في شتى المجالات، منها الرياضية، فصارت واحة للكثير من البطولات العالمية؛ حيث تستقطب رياضيين من مختلف أنحاء العالم، وهو خير استغلال للسياحة الرياضية.
} وأعتقد أن رزنامة الاحداث الرياضية في الفترة بين العيدين الماضي والحاضر كانت زاخرة بمشاركات رياضيينا في بطولات عديدة تحظى باهتمام شباب العالم، منها بطولة BRAVE CF 80 وهي الحدث الاكبر لأسبوع بريف للقتال الدولي 2023، وسبق ذلك استضافة بطولة الرجل الحديدي التي هي حدث سنوي يقام في المملكة.
} هذه الرياضات الفردية العالمية؛ منها سباق الفورمولا واحد الذي تعدّ البحرين واحدة من أهم واحاته التي تشهد حضورا استثنائيا سبقت به كل دول الشرق الاوسط والتي صارت تقلدها في اختيار هذه النوعية من الرياضات؛ التي لها عشاقها من الرياضيين البحرينيين، وان آثارها تمتد الى مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية.
} لكن تبقى النكهة لرياضات الالعاب الجماعية؛ كما هو حاصل مع لعبة كرة اليد التي صارت تحتل مكانة عريضة من حيث الجماهيرية قياسا للإنجازات التي تحصدها اللعبة، ولكن طبيعة الشارع الرياضي في البحرين كغيرها من دول العالم هي التوجه الاكبر نحو كرة القدم، سواء على صعيد المنتخب الوطني او الاندية من خلال قوة الدوري المحلي.
} والواقع أن التطلعات في الفترة المقبلة إلى أحداث مهمة على مستوى كرة القدم وكرة اليد، فالأولى تكون الامنيات ان تسجل مشاركته في نهائيات امم آسيا بالدوحة نتيجة بارزة على مستوى المنافسة، وكذلك الحال مع التصفيات الآسيوية المزدوجة للتأهل لمونديال 2026 ولنهائيات آسيا 2027.
} وفي الثانية (كرة اليد) نتطلع من خلال الملحق العالمي في مارس 2024 إلى بلوغ اولمبياد باريس؛ بعد ان حل الفريق ثانيا في التصفيات التأهيلية، وقبلها استضافة البطولة الاسيوية (21) خلال يناير المقبل؛ والتي يمكن ان تكون (بروفة) قوية لمنتخبنا قبل مشاركته في الملحق (الصعب)، وان نجوم (المحاربين) يرون في الآسيوية تأكيدا لتفوقهم.
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