مبروك للوطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬رزنامة‭ ‬الاحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬العيدين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬كانت‭ ‬زاخرة‭ ‬بمشاركات‭ ‬رياضيينا‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬عديدة‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬شباب‭ ‬العالم،‭ ‬منها‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬وهي‭ ‬الحدث‭ ‬الاكبر‭ ‬لأسبوع‭ ‬بريف‭ ‬للقتال‭ ‬الدولي‭ ‬2023،‭ ‬وسبق‭ ‬ذلك‭ ‬استضافة‭ ‬بطولة‭ ‬الرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬حدث‭ ‬سنوي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬





} ‭ ‬هذه‭ ‬الرياضات‭ ‬الفردية‭ ‬العالمية؛‭ ‬منها‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬الذي‭ ‬تعدّ‭ ‬البحرين‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬واحاته‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬حضورا‭ ‬استثنائيا‭ ‬سبقت‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬والتي‭ ‬صارت‭ ‬تقلدها‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الرياضات؛‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬عشاقها‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وان‭ ‬آثارها‭ ‬تمتد‭ ‬الى‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياحية‭.‬





} ‭ ‬لكن‭ ‬تبقى‭ ‬النكهة‭ ‬لرياضات‭ ‬الالعاب‭ ‬الجماعية؛‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حاصل‭ ‬مع‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬تحتل‭ ‬مكانة‭ ‬عريضة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجماهيرية‭ ‬قياسا‭ ‬للإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحصدها‭ ‬اللعبة،‭ ‬ولكن‭ ‬طبيعة‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كغيرها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬هي‭ ‬التوجه‭ ‬الاكبر‭ ‬نحو‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬او‭ ‬الاندية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قوة‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬





} ‭ ‬والواقع‭ ‬أن‭ ‬التطلعات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬إلى‭ ‬أحداث‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬اليد،‭ ‬فالأولى‭ ‬تكون‭ ‬الامنيات‭ ‬ان‭ ‬تسجل‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬امم‭ ‬آسيا‭ ‬بالدوحة‭ ‬نتيجة‭ ‬بارزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المزدوجة‭ ‬للتأهل‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬ولنهائيات‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬





} ‭ ‬وفي‭ ‬الثانية‭ (‬كرة‭ ‬اليد‭) ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬بلوغ‭ ‬اولمبياد‭ ‬باريس؛‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حل‭ ‬الفريق‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬التأهيلية،‭ ‬وقبلها‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬الاسيوية‭ (‬21‭) ‬خلال‭ ‬يناير‭ ‬المقبل؛‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ (‬بروفة‭) ‬قوية‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬قبل‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ (‬الصعب‭)‬،‭ ‬وان‭ ‬نجوم‭ (‬المحاربين‭) ‬يرون‭ ‬في‭ ‬الآسيوية‭ ‬تأكيدا‭ ‬لتفوقهم‭.‬