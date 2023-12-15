صعوبة دوري الاتحاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولن‭ ‬يكون‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬وحده‭ ‬الذي‭ ‬سينفرد‭ ‬بشدّة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬اللعبة،‭ ‬بل‭ ‬إنّ‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬سيزاحمه‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬ثمانية‭ ‬أندية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬المستويات،‭ ‬وتعرف‭ ‬بعضها‭ ‬أشد‭ ‬المعرفة،‭ ‬وتكمن‭ ‬صعوبة‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬تلعب‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬بمعنى‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للتعويض‭ ‬والترميم،‭ ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬تتطلب‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬بحسب‭ ‬تعبير‭ ‬أحد‭ ‬المدربين،‭ ‬وبمعنى‭ ‬آخر‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاته‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬والذهنية‭ ‬لأنّ‭ ‬أيّ‭ ‬تبريرات‭ ‬لاحقة‭ ‬لا‭ ‬محلّ‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الإعراب‭.‬

وبدورنا‭ ‬نتساءل‭: ‬هل‭ ‬نغمة‭ ‬صعوبة‭ ‬التنافس‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬والتي‭ ‬يتحدث‭ ‬عنها‭ ‬المدربون‭ ‬واللاعبون،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬نسمع‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وهل‭ ‬تفوق‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬فريقين‭ ‬عريقين‭ ‬وهما‭ ‬المحرق‭ ‬والنصر‭ ‬هل‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬مؤشر‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬دوري‭ ‬الدمج‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية؟‭ ‬إذ‭ ‬رأينا‭ ‬فرقا‭ ‬كانت‭ ‬ترتعد‭ ‬فرائصها‭ ‬لمجرد‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬اسم‭ ‬النادي‭ ‬الفلاني‭ ‬أو‭ ‬العلاني،‭ ‬بينما‭ ‬الأمر‭ ‬بات‭ ‬مختلفا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬وهل‭ ‬سيأتي‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬سيردد‭ ‬فيه‭ ‬الجميع‭ ‬هذه‭ ‬النغمة‭: ‬‮«‬ما‭ ‬فيش‭ ‬حد‭ ‬أحسن‭ ‬من‭ ‬حد»؟