MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

صحيح‭ ‬أن‭ ‬مساحته‭ ‬الجغرافية‭ ‬صغيرة‭.. ‬وثروته‭ ‬النفطية‭ ‬قليلة‭ ‬مقارنة‭ ‬بغيره‭.. ‬ولكننا‭ ‬ننعم‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المساحة‭.. ‬وأغلى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الثروة‭.. ‬نعمة‭ ‬البحرين‭.. ‬حكامها‭ ‬وشعبها‭.

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هي‭ ‬كلمات‭ ‬صادقة‭ ‬وعفوية‭.. ‬من‭ ‬قلب‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬مخلص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.. ‬نقولها‭ ‬بكل‭ ‬حب‭ ‬وامتنان‭.. ‬إننا‭ ‬مدينون‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭.. ‬مدينون‭ ‬لحكامنا‭ ‬من‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الكرام‭.. ‬مدينون‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ولسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وإلى‭ ‬كل‭ ‬الحكام‭ ‬والرجال‭ ‬الرواد‭ ‬الأوائل‭ ‬رحمهم‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭.. ‬ممن‭ ‬قدموا‭ ‬أروع‭ ‬التضحيات،‭ ‬وسطروا‭ ‬أسمى‭ ‬الأعمال‭.. ‬واجهوا‭ ‬التحديات‭ ‬وبنوا‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬بتكاتفهم‭ ‬وتلاحمهم‭.. ‬ويسعون‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬راحة‭ ‬المواطن‭ ‬والعيش‭ ‬الكريم‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية‭.‬

لدينا‭ ‬دولة‭ ‬قانون‭ ‬ومؤسسات،‭ ‬ولدينا‭ ‬قائد‭ ‬حكيم‭ ‬وأب‭ ‬كريم،‭ ‬ولن‭ ‬نجد‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬أعطف‭ ‬وأرحم‭ ‬علينا‭ ‬من‭ ‬حكامنا‭ ‬الكرام‭.. ‬هكذا‭ ‬عاش‭ ‬آباؤنا‭ ‬وأجدادنا‭.. ‬وهكذا‭ ‬نعيش‭ ‬وأبناءنا‭.. ‬وهكذا‭ ‬سنورث‭ ‬هذا‭ ‬الحب‭ ‬والمشاعر‭ ‬لأحفادنا‭ ‬وأجيالنا،‭ ‬وسنروي‭ ‬تلك‭ ‬الملحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع،‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز،‭ ‬وصدق‭ ‬ولاء‭ ‬وانتماء‭.‬

حينما‭ ‬واجهتنا‭ ‬الأيام‭ ‬الصعبة‭.. ‬وطالتنا‭ ‬الفترات‭ ‬الحرجة‭.. ‬وداهمتنا‭ ‬‮«‬جائحة‭ ‬كورونا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬داهمت‭ ‬العالم‭.. ‬كانت‭ ‬بلادنا‭ ‬وبحكمة‭ ‬حكامها‭ ‬وتكاتف‭ ‬شعبها،‭ ‬رفعت‭ ‬المصلحة‭ ‬العليا،‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬صحة‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭.. ‬فرخص‭ ‬أمامها‭ ‬كل‭ ‬غالٍ،‭ ‬وسخرت‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والموارد،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحياة‭ ‬الآمنة‭ ‬المطمئنة،‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭.. ‬هي‭ ‬أيام‭ ‬لن‭ ‬تنسى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

حتى‭ ‬عندما‭ ‬ننشد‭ ‬المسكن‭ ‬ونطالب‭ ‬بالوظيفة،‭ ‬أو‭ ‬نتضايق‭ ‬من‭ ‬زحمة‭ ‬مرورية،‭ ‬أو‭ ‬ننتقد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬أو‭ ‬شحا‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬آخر‭.. ‬نجد‭ ‬التوجيه‭ ‬الكريم‭ ‬والاستماع‭ ‬الجميل‭ ‬والرأي‭ ‬السديد‭ ‬من‭ ‬حكامنا‭ ‬الكرام،‭ ‬للاستجابة‭ ‬الأبوية‭ ‬السامية،‭ ‬والحث‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬التنفيذ‭ ‬والإنجاز‭.. ‬كالأب‭ ‬العطوف‭ ‬المسؤول،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يهدأ‭ ‬له‭ ‬بال،‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬الكلل‭ ‬والملل،‭ ‬إلا‭ ‬حينما‭ ‬يجد‭ ‬أبناءه‭ ‬سعداء‭ ‬مطمئنين‭.. ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬صحته‭ ‬وجهده‭.‬

لن‭ ‬نوفي‭ ‬لحكامنا‭ ‬الكرام‭ ‬رد‭ ‬الجميل‭ ‬والوفاء‭ ‬الواجب‭ ‬مهما‭ ‬فعلنا‭.. ‬وهم‭ ‬يرون‭ ‬أنه‭ ‬يكفي‭ ‬فقط‭ ‬العمل‭ ‬وحب‭ ‬الوطن‭ ‬وحب‭ ‬الناس‭.. ‬فسعادتنا‭ ‬وراحتنا‭ ‬هي‭ ‬أسمى‭ ‬ما‭ ‬ينشدون،‭ ‬وأغلى‭ ‬ما‭ ‬يسعون،‭ ‬وأجمل‭ ‬ما‭ ‬يعملون،‭ ‬وأسعد‭ ‬ما‭ ‬يتطلعون‭.‬

بفضل‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬وفضل‭ ‬قيادتنا‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي‭.. ‬نعيش‭ ‬بأمن‭ ‬وأمان،‭ ‬بعيدين‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أمور‭ ‬منغصة‭ ‬نراها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬ونعلم‭ ‬علم‭ ‬اليقين‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الدولة‭ ‬لنا‭ ‬محل‭ ‬غبطة‭ ‬من‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الشعوب،‭ ‬ومحل‭ ‬تساؤل‭ ‬وإعجاب‭: ‬كيف‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬الصغير‭ ‬بمساحته‭ ‬وثروته،‭ ‬يعمل‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية،‭ ‬ويقدم‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعددة،‭ ‬ويوفر‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لكل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع؟‭ ‬والجواب‭: ‬إنها‭ ‬نعمة‭ ‬البحرين‭.. ‬بحكامها‭ ‬وشعبها‭.‬

لذلك‭ ‬كله‭.. ‬ولكثير‭ ‬غيره‭.. ‬نتشرف‭ ‬أن‭ ‬نرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأصدق‭ ‬التبريكات،‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة،‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح،‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

الوطن‭ ‬نعمة‭.. ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نعمة‭.. ‬ونعمة‭ ‬البحرين‭.. ‬حكامها‭ ‬وشعبها‭.. ‬فالحمد‭ ‬لله‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬نعمة‭ ‬البحرين‭.‬