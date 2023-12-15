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تحية لحماة الحق والوطن

12/15/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬تحتفل‭ ‬به‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬هي‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬للاحتفاء‭ ‬برجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وللتعبير‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لهم‭ ‬لدورهم‭ ‬الوطني‭ ‬المشهود‭.‬

حين‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬للشرطة‭ ‬ولكل‭ ‬المنتسبين‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬فإن‭ ‬جوانب‭ ‬كثيرة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عندها‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬جانبان‭ ‬أساسيان‭:‬

الجانب‭ ‬الأول‭: ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬المشهود‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الشرطة‭ ‬وكل‭ ‬المنتسبين‭ ‬لأجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬المواطن‭ ‬والوطن‭ ‬وفي‭ ‬استقرار‭ ‬البلاد‭.‬

هذا‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬هو‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لكل‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬والنهضة‭. ‬كما‭ ‬قال‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تحيته‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة،‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬تنمية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭.‬

وينبغي‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬قيام‭ ‬الشرطة‭ ‬بدورها‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬يتم‭ ‬بجهود‭ ‬هائلة‭ ‬وبتضحيات‭ ‬كثيرة‭.‬

يكفي‭ ‬أن‭ ‬نتذكر‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬مثلت‭ ‬تحديات‭ ‬جسيمة‭ ‬لأمن‭ ‬البلاد‭ ‬واستقرارها‭ ‬وكيف‭ ‬نجحت‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بكفاءة‭ ‬وحفظت‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره،‭ ‬وقدمت‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬ضحوا‭ ‬بحياتهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوطن‭.‬

ويجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬تزداد‭ ‬أهمية‭ ‬وإلحاحا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬تواجهه‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬وتهديدات‭ ‬وتحديات‭.‬


‬والجانب‭ ‬الثاني‭: ‬إن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عموما‭ ‬في‭ ‬أدائها‭ ‬لمهامها‭ ‬وأدوارها‭ ‬الوطنية‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬بمنظور‭ ‬أمني‭ ‬ضيق‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬اجتماعي‭ ‬وإنساني‭ ‬وحضاري‭ ‬عام‭ ‬وشامل‭.‬

‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬هنا‭ ‬عند‭ ‬تجربة‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬تجربة‭ ‬إنسانية‭ ‬حضارية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭.‬

وغير‭ ‬هذه‭ ‬هناك‭ ‬مبادرات‭ ‬اجتماعية‭ ‬وإنسانية‭ ‬كثيرة‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬يتسع‭ ‬المجال‭ ‬هنا‭ ‬للحديث‭ ‬عنها‭ ‬تفصيلا،‭ ‬كلها‭ ‬تجسد‭ ‬الدور‭ ‬لاجتماعي‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الداخلية‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتعزيزها‭ ‬عبر‭ ‬مبادراتها‭.‬

الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حين‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬جاءت‭ ‬كلمته‭ ‬دقيقة‭ ‬ومعبرة‭ ‬أفضل‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬أبعاد‭ ‬الأدوار‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تلعبها‭ ‬الشرطة‭.‬

بداية،‭ ‬حدد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بشكل‭ ‬بليغ‭ ‬جوهر‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الشرطة‭ ‬حين‭ ‬خاطبهم‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬أنتم‭ ‬ركيزة‭ ‬حفظ‭ ‬النظام‭ ‬والسكينة‭ ‬والاستقرار‭ ‬وحماة‭ ‬الحق‭ ‬وسلامة‭ ‬الوطن‭ ‬والإنسان،‭ ‬وأداة‭ ‬القانون‭ ‬بحزم‭ ‬وعدالة‭ ‬وإنسانية‭ ‬وشجاعة‭ ‬وإقدام‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬بالفعل‭ ‬هو‭ ‬جوهر‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬للشرطة،‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬نبيل‭ ‬جليل‭.‬

وحرِص‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬معنى‭ ‬كبيرا‭ ‬وقيمة‭ ‬سامية‭ ‬حين‭ ‬قال،‭ ‬وعن‭ ‬حق‭ ‬تام،‭ ‬إن‭ ‬منتسبي‭ ‬الشرطة‭ ‬بالأدوار‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يلعبونها،‭ ‬يمثلون‭ ‬أفضل‭ ‬تجسيد‭ ‬لحب‭ ‬الوطن‭ ‬والولاء‭ ‬الوطني‭ ‬ومن‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الولاء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭. ‬الوزير‭ ‬عبَّر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬بشكل‭ ‬بليغ‭ ‬حين‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬قيمة‭ ‬عظيمة‭ ‬يستوعبها‭ ‬الشرفاء‭ ‬ويجسدها‭ ‬الأوفياء‭. ‬وأنتم‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬الأمنية‭ ‬بما‭ ‬لديكم‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬وخبرة‭ ‬وبما‭ ‬تتميزون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عزيمة‭ ‬وولاء‭ ‬وإخلاص‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تطرق‭ ‬إليها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬تحديده‭ ‬لأهم‭ ‬أبعاد‭ ‬وجوانب‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأمنية‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬أداء‭ ‬الشرطة‭ ‬وقوى‭ ‬الأمن‭ ‬لمهامها‭.‬

الوزير‭ ‬تطرق‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬جانبين‭ ‬أساسيين‭ ‬لهذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المستقبلية‭ ‬يمثلان‭ ‬أهم‭ ‬مرتكزاتها‭:‬

الأول‭: ‬إننا‭ ‬أمام‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬تقليدية‭ ‬إلى‭ ‬شرطة‭ ‬عصرية،‭ ‬أساسها‭ ‬التطور‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سينعكس‭ ‬بالإيجاب‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الأمني‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وسرعة‭ ‬ودقة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

والثاني‭: ‬حماية‭ ‬هويتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬وعاداتنا‭ ‬الحميدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬مختلف‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬المواطنين‭.‬

هذان‭ ‬هما‭ ‬المرتكزان‭ ‬الأساسيان‭ ‬للإستراتيجية‭ ‬الأمنية‭ ‬المستقبلية‭. ‬ويعني‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬قيادات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تمارس‭ ‬مهامها‭ ‬الوطنية‭ ‬بشكل‭ ‬مدروس‭ ‬بدقة‭ ‬وبشكل‭ ‬يراعي‭ ‬كل‭ ‬الجوانب‭ ‬الأمنية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والإنسانية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭.‬

يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬مناسبة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الشرطة‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬

تحية‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬لحماة‭ ‬الحق‭ ‬والوطن‭ ‬والمجتمع‭.‬

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