إرجاء أول رحلة للصاروخ الأمريكي الجديد ((فالكن سينتور)) إلى 8 يناير

إرجاء أول رحلة للصاروخ الأمريكي الجديد ((فالكن سينتور)) إلى 8 يناير
التاريخ
12/15/2023 7:11:55 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أُرجئت أول رحلة للصاروخ الأمريكي الجديد «فالكن سينتور» إلى الثامن من يناير، على ما أفاد الخميس رئيس المجموعة الصناعية «يو ال ايه» التي يتوقع أن تسهم مهمتها في تحقيق الطموحات القمرية للولايات المتحدة. ويعود إرجاء إطلاق الصاروخ الذي كان مقرراً أساساً عشية عيد الميلاد إلى مشاكل سُجّلت في اللحظات الأخيرة. لكنّ الرئيس التنفيذي للمجموعة توري برونو أكد عبر منصة «اكس» (تويتر سابقاً) أنّ تجربة عامة أجريت خلال الأيام الأخيرة على منصة الإطلاق سارت «بشكل جيد جداً». وأبرز ما سيحمله الصاروخ رماد نجوم من مسلسل وسلسلة «ستار تريك»، ومركبة هبوط على سطح القمر من شركة «أستروبوتيك» الأمريكية الناشئة التي قد تصبح أول شركة خاصة تنجح مركبة لها في الهبوط على سطح القمر، وأول مركبة فضائية تهبط على سطح القمر منذ انتهاء برنامج «أبولو». وقال توري برونو في مقابلة مع وكالة فرانس برس خلال الأسبوع الفائت: «إنّها نوعا ما، أول خطوة مهمة في حملة الولايات المتحدة وكل حلفائنا للعودة إلى القمر، مع رحلات مأهولة على المدى الطويل». ويُفترض أن يقلع صاروخ مهمة «سيرت-1» من كيب كانافيرال في فلوريدا. وكانت أجريت اختبارات عامة في الموقع خلال الأيام الأخيرة، وتبيّن وجود بعض المشاكل «المعهودة» في الأنظمة الأرضية خلال الاختبار الأول، على ما قال برونو عبر موقع «اكس». وأجرت الفرق عملية اختبار أخرى بعد بضعة أيام. ومع أنّ العملية كانت ناجحة إلا أنّ التأخيرات أدت إلى تأجيل موعد إطلاق الصاروخ إلى الثامن من يناير.
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