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إرجاء أول رحلة للصاروخ الأمريكي الجديد ((فالكن سينتور)) إلى 8 يناير

12/15/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أُرجئت‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬للصاروخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬فالكن‭ ‬سينتور‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الخميس‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬الصناعية‭ ‬‮«‬يو‭ ‬ال‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬مهمتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الطموحات‭ ‬القمرية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ويعود‭ ‬إرجاء‭ ‬إطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقرراً‭ ‬أساساً‭ ‬عشية‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬سُجّلت‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭. ‬لكنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬توري‭ ‬برونو‭ ‬أكد‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭) ‬أنّ‭ ‬تجربة‭ ‬عامة‭ ‬أجريت‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الإطلاق‭ ‬سارت‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جداً‮»‬‭. ‬وأبرز‭ ‬ما‭ ‬سيحمله‭ ‬الصاروخ‭ ‬رماد‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬وسلسلة‭ ‬‮«‬ستار‭ ‬تريك‮»‬،‭ ‬ومركبة‭ ‬هبوط‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أستروبوتيك‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬خاصة‭ ‬تنجح‭ ‬مركبة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الهبوط‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر،‭ ‬وأول‭ ‬مركبة‭ ‬فضائية‭ ‬تهبط‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أبولو‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬توري‭ ‬برونو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭: ‬‮«‬إنّها‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬أول‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكل‭ ‬حلفائنا‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬القمر،‭ ‬مع‭ ‬رحلات‭ ‬مأهولة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭. ‬ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬يقلع‭ ‬صاروخ‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬سيرت‭-‬1‮»‬‭ ‬من‭ ‬كيب‭ ‬كانافيرال‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭. ‬وكانت‭ ‬أجريت‭ ‬اختبارات‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتبيّن‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬‮«‬المعهودة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الأرضية‭ ‬خلال‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬برونو‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭. ‬وأجرت‭ ‬الفرق‭ ‬عملية‭ ‬اختبار‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭. ‬ومع‭ ‬أنّ‭ ‬العملية‭ ‬كانت‭ ‬ناجحة‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬التأخيرات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬موعد‭ ‬إطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬إلى‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬يناير‭. ‬

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