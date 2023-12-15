Saturday, 16 December 2023 06:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إدانة ((ديلي ميرور)) بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري

12/15/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أدينت‭ ‬الدار‭ ‬الناشرة‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميرور‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬بدفع‭ ‬140600‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬نحو‭ ‬178‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬للأمير‭ ‬هاري‭ ‬كعطل‭ ‬وضرر‭ ‬عن‭ ‬مقالات‭ ‬تضمّنت‭ ‬معلومات‭ ‬جُمعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختراق‭ ‬رسائله‭ ‬الهاتفية‭. ‬ورحّب‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬عبر‭ ‬محاميه‭ ‬بإدانة‭ ‬الدار‭ ‬الناشرة‭ ‬لـ‮«‬ذي‭ ‬ميرور‮»‬،‭ ‬واصفاً‭ ‬الحكم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬عظيم‭ ‬للحقيقة‮»‬‭ ‬و«تحذير‮»‬‭ ‬موجّه‭ ‬للصحف‭ ‬الشعبية،‭ ‬ووعد‭ ‬بمواصلة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬القضاء‭. ‬وباسم‭ ‬دوق‭ ‬ساسكس،‭ ‬قرأ‭ ‬المحامي‭ ‬ديفيد‭ ‬شيربورن‭ ‬بياناً‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬اليوم‭ ‬يمنحني‭ ‬الحق‭ ‬والثقة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المهمة‭ ‬مستمرة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الابن‭ ‬الأصغر‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬البالغ‭ ‬39‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬يوم‭ ‬عظيم‭ ‬للحقيقة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالقرصنة‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬بممارسة‭ ‬منهجية‭ ‬لسلوك‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬وبغيض،‭ ‬يليه‭ ‬تستّر‭ ‬عن‭ ‬أدلة‭ ‬وإتلافها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬الأمير‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قرارات‭ ‬المحكمة‭ ‬بمثابة‭ ‬تحذير‭ ‬لكل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬ثم‭ ‬كذبت‭ ‬في‭ ‬شأنها‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وعائلته‭ ‬كانوا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضحايا‭ ‬‮«‬تشهير‮»‬‭ ‬و«أساليب‭ ‬ترهيب‮»‬‭ ‬و«انتقام‭ ‬صحفي‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬القاضي‭ ‬أنّ‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬33‭ ‬مقالة‭ ‬خلافية‭ ‬شملتها‭ ‬المحاكمة‭ ‬تضمّنت‭ ‬معلومات‭ ‬جُمعت‭ ‬نتيجة‭ ‬اختراق‭ ‬هواتف‭ ‬الابن‭ ‬الأصغر‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المقربين‭ ‬منه‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬رسائل‭ ‬هاتف‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬اختُرقت‭ ‬‮«‬بطريقة‭ ‬بدائية‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬المحاكمة،‭ ‬أدلى‭ ‬الابن‭ ‬الأصغر‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬بشهادته‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬ضمن‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الفائت‭. ‬وشكّل‭ ‬مثول‭ ‬الامير‭ ‬هاري‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬لأحد‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬منذ‭ ‬إدلاء‭ ‬إدوارد‭ ‬السابع‭ ‬بشهادته‭ ‬عام‭ ‬1890‭ ‬ضمن‭ ‬قضية‭ ‬تشهير‭. ‬

MENAFN15122023000055011008ID1107605533

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث