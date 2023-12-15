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بيع 6 قمصان ارتداها ميسي في كأس العالم بمبلغ 7,8 ملايين دولار في مزاد بنيويورك

12/15/2023 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيعت‭ ‬مجموعة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬قمصان‭ ‬ارتداها‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بها‭ ‬الأرجنتين‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مقابل‭ ‬7 , 8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬قال‭ ‬دار‭ ‬‮«‬سوذبيز‮»‬‭ ‬للمزادات،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬إن‭ ‬الثمن‭ ‬النهائي‭ ‬للقمصان‭ ‬هو‭ ‬الأعلى‭ ‬لعنصر‭ ‬من‭ ‬التذكارات‭ ‬الرياضية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬فازت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬3‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬من‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬بقطر‭. ‬ومثل‭ ‬الفوز‭ ‬لحظة‭ ‬تتويج‭ ‬لواحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وكانت‭ ‬القمصان‭ ‬معروضة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬‮«‬سوذبيز‮»‬‭ ‬بنيويورك‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬المزاد‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعين‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وانتهت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬بشأن‭ ‬العارض‭ ‬الفائز‭.‬

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