بيع 6 قمصان ارتداها ميسي في كأس العالم بمبلغ 7,8 ملايين دولار في مزاد بنيويورك

بيع 6 قمصان ارتداها ميسي في كأس العالم بمبلغ 7,8 ملايين دولار في مزاد بنيويورك
التاريخ
12/15/2023 7:11:54 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بيعت مجموعة مكونة من 6 قمصان ارتداها نجم كرة القدم ليونيل ميسي خلال كأس العالم 2022 التي فازت بها الأرجنتين العام الماضي، مقابل 7
, 8 ملايين دولار. قال دار «سوذبيز» للمزادات، يوم الخميس، إن الثمن النهائي للقمصان هو الأعلى لعنصر من التذكارات الرياضية هذا العام. فازت الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي والإضافي من نهائي كأس العالم 2022 بقطر. ومثل الفوز لحظة تتويج لواحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم على الإطلاق. وكانت القمصان معروضة في مقر «سوذبيز» بنيويورك طوال فترة المزاد التي استمرت أسبوعين عبر الإنترنت وانتهت يوم الخميس. لم يتم الكشف عن معلومات بشأن العارض الفائز.
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