بعد جولة أولى من دوري الاتحاد ماذا قال مدربو الأندية بشأن الفوز والخسارة؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
إذا اتفقنا أنّ الفوز والخسارة من طبيعة المنافسات الرياضية، فإننا في الوقت نفسه لن نختلف على أنّ الفوز له أسبابه، والخسارة لها أسبابها، وهذا ما أردنا الوقوف عليه في هذه المحطة من استطلاعنا رأي مدربي الأندية التي انتهت فرقها مؤخرا من خوض منافسات الجولة الأولى من دوري الاتحاد للكرة الطائرة.
جابر: القراءة والتطبيق ساعدانا على الفوز
وقال محمد جابر مدرب بني جمرة بعد تفوق فريقه على فريق المعامير: الفريق ظهر في المباراة بشكل عام بصورة جيدة، رغم معرفته بأنّ اللاعبين لديهم المستوى الأفضل القادرين على تقديمه، لافتا إلى أنّ قراءتهم للفريق المنافس وتطبيق اللاعبين للتعليمات ساعدهم على كسب المباراة.
إبراهيم: عدم التنفيذ والضغط النفسي
وعزا مدرب فريق الدير إبراهيم علي خسارة فريقه أمام فريق الشباب إلى أنّ لاعبيه لم يقدموا الأداء المنتظر منهم فضلا عن عدم تنفيذ التعليمات التي أعطيت إليهم، زد على ذلك بعض السلوكيات التي لجأ إليها بعض لاعبي الشباب لإبعاد لاعبي فريقه عن جوّ المباراة والتي لم يحرّك الحكم إزاءها أيّ ساكن رغم مطالبتهم بذلك في أكثر من مناسبة.
الهدّار: الخبرة والإرهاق الذهني
ويرى يونس الهدار مدرب فريق التضامن أنّ فريقه رغم خسارته من فريق عالي إلا أنّه قدم أداء وصفه بالجيد جدا من الناحيتين الفنية والبدنية، لافتا إلى أنّ فريقه كان أقرب إلى حسم الأشواط لولا فارق الخبرة عند بعض لاعبيه التي خانتهم في نقاط الحسم فضلا عن الإرهاق الذهني خاصة خلال الشوط الأول، في الوقت الذي ضمّت صفوف عالي عناصر تعرف كيف تتصرف جراء خبرتها التي اكتسبتها من وجودها في صفوف فرق الدرجة الأولى، وكانت لهم كلمة، وأكد أنه مطمئن متى استمرّ التضامن على منوال هذا المستوى فهو يشكل مكسبا لهم في تقديم مباريات أفضل.
وبشأن التزام لاعبيه بتعليمات الجهاز الفني قال مدرب التضامن: الالتزام يكون حاضرا خلال النقاط الأولى، بينما يتراجع الالتزام خلال النقاط الحساسة فيقع اللاعبون في أخطاء الإعداد وحائط الصد وتغطية المناطق المتفق عليها رغم الاجتهاد الفردي لبعض اللاعبين لتلافي هذه الأخطاء.
محفوظ: استقبالنا والتضامن غير
وقال مدرب عالي حسين محفوظ إنّ الاستقبال لم يكن في حالته الطبيعية وهذا من شأنه إطالة عمر المباراة وأوصلها إلى أشواطها الخمسة، لافتا إلى أنّ الفريق المنافس كان متطورا، وظهر بشكل مغاير عما كان عليه في المباريات السابقة، وبعد خسارة الشوط الثاني دانت الأفضلية للتضامن غير أنّ فريقه عرف بالإرسال وحائط الصد كيف يعود إلى المباراة خاصة في الشوط الرابع.
ولفت إلى أنّ التضامن عندما زجّ بأحد لاعبيه في مركز2 صارت لديه حلول هجومية بخلاف الشوطين الأوليين التي كانت محصورة في لاعبين بعينهم.
الخباز: عدم الرضا رغم الانتصار
ورغم الانتصار ورغم الفاعلية الهجومية التي قدمها فريق الشباب بتفوقه على منافسه فريق الدير إلا أنّ محمود الخباز مدرب الشباب أبدى عدم رضاه عن الشكل أو المستوى الذي ظهر به لاعبو الفريق واصفا بأنّ ما قدم في المباراة بأقل من المتوقع إلا أنّ الفوز في نهاية الطواف قد تحقق بحسب تعبيره.
وقال الخباز إنّ التعليمات التي أعطيت للاعبين لم تطبق جميعها خاصة على مستوى طريقة الدفاع وحائط الصد.
جاسم: حاولنا ولكن الفوارق موجودة
وقال مدرب فريق اتحاد الريف جاسم حسن إنّه كانت هناك محاولات لمجاراة فريق البسيتين رغم النقص الذي اشتكت منه صفوف فريقه فضلا عن تقلب الأداء من ارتفاع وهبوط ومحاولة تطبيق بعض التعليمات، غير أنّ الفوارق كانت حاضرة وصبت في صالح البسيتين على مستوى نوعية العناصر أو الخبرة.
سيف: لم نختبر لفارق الخبرة
وقال عبد الرحمن سيف المدرب المساعد في طائرة البسيتين إنّ فريقه لم يجد صعوبة في الفوز جراء فارق الخبرة التي صبت في جانب لاعبي فريقه قياسا للفريق المنافس الذي كان يعوّل على الوجوه الشابة وإعدادها للمستقبل، لافتا إلى أنّ فريقه لم يختبر في المباراة وأنّ لاعبيه رغم ذلك كانوا ينفذون تعليمات المدرب وقراءته للفريق المنافس.
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