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بعد جولة أولى من دوري الاتحاد ماذا قال مدربو الأندية بشأن الفوز والخسارة؟

12/15/2023 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

إذا‭ ‬اتفقنا‭ ‬أنّ‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭ ‬من‭ ‬طبيعة‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬فإننا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬لن‭ ‬نختلف‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬الفوز‭ ‬له‭ ‬أسبابه،‭ ‬والخسارة‭ ‬لها‭ ‬أسبابها،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أردنا‭ ‬الوقوف‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬من‭ ‬استطلاعنا‭ ‬رأي‭ ‬مدربي‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬فرقها‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

جابر‭: ‬القراءة‭ ‬والتطبيق‭ ‬ساعدانا‭ ‬على‭ ‬الفوز

وقال‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬مدرب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بعد‭ ‬تفوق‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭: ‬الفريق‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة،‭ ‬رغم‭ ‬معرفته‭ ‬بأنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬لديهم‭ ‬المستوى‭ ‬الأفضل‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تقديمه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬قراءتهم‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس‭ ‬وتطبيق‭ ‬اللاعبين‭ ‬للتعليمات‭ ‬ساعدهم‭ ‬على‭ ‬كسب‭ ‬المباراة‭.‬


إبراهيم‭: ‬عدم‭ ‬التنفيذ‭ ‬والضغط‭ ‬النفسي

وعزا‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬لاعبيه‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬الأداء‭ ‬المنتظر‭ ‬منهم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬التعليمات‭ ‬التي‭ ‬أعطيت‭ ‬إليهم،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بعض‭ ‬السلوكيات‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‭ ‬بعض‭ ‬لاعبي‭ ‬الشباب‭ ‬لإبعاد‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقه‭ ‬عن‭ ‬جوّ‭ ‬المباراة‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يحرّك‭ ‬الحكم‭ ‬إزاءها‭ ‬أيّ‭ ‬ساكن‭ ‬رغم‭ ‬مطالبتهم‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭.‬


الهدّار‭: ‬الخبرة‭ ‬والإرهاق‭ ‬الذهني

ويرى‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬رغم‭ ‬خسارته‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬وصفه‭ ‬بالجيد‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬كان‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬الأشواط‭ ‬لولا‭ ‬فارق‭ ‬الخبرة‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬لاعبيه‭ ‬التي‭ ‬خانتهم‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬الحسم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإرهاق‭ ‬الذهني‭ ‬خاصة‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ضمّت‭ ‬صفوف‭ ‬عالي‭ ‬عناصر‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭ ‬تتصرف‭ ‬جراء‭ ‬خبرتها‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬من‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فرق‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬وكانت‭ ‬لهم‭ ‬كلمة،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬مطمئن‭ ‬متى‭ ‬استمرّ‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬منوال‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬فهو‭ ‬يشكل‭ ‬مكسبا‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مباريات‭ ‬أفضل‭.‬

وبشأن‭ ‬التزام‭ ‬لاعبيه‭ ‬بتعليمات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬التضامن‭: ‬الالتزام‭ ‬يكون‭ ‬حاضرا‭ ‬خلال‭ ‬النقاط‭ ‬الأولى،‭ ‬بينما‭ ‬يتراجع‭ ‬الالتزام‭ ‬خلال‭ ‬النقاط‭ ‬الحساسة‭ ‬فيقع‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬أخطاء‭ ‬الإعداد‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭ ‬وتغطية‭ ‬المناطق‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬رغم‭ ‬الاجتهاد‭ ‬الفردي‭ ‬لبعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتلافي‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‭.‬

محفوظ‭: ‬استقبالنا‭ ‬والتضامن‭ ‬غير

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬عالي‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬إنّ‭ ‬الاستقبال‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬حالته‭ ‬الطبيعية‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إطالة‭ ‬عمر‭ ‬المباراة‭ ‬وأوصلها‭ ‬إلى‭ ‬أشواطها‭ ‬الخمسة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬كان‭ ‬متطورا،‭ ‬وظهر‭ ‬بشكل‭ ‬مغاير‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬وبعد‭ ‬خسارة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬دانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬للتضامن‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬عرف‭ ‬بالإرسال‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭ ‬كيف‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬التضامن‭ ‬عندما‭ ‬زجّ‭ ‬بأحد‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬مركز2‭ ‬صارت‭ ‬لديه‭ ‬حلول‭ ‬هجومية‭ ‬بخلاف‭ ‬الشوطين‭ ‬الأوليين‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محصورة‭ ‬في‭ ‬لاعبين‭ ‬بعينهم‭.‬


الخباز‭: ‬عدم‭ ‬الرضا‭ ‬رغم‭ ‬الانتصار

ورغم‭ ‬الانتصار‭ ‬ورغم‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭ ‬مدرب‭ ‬الشباب‭ ‬أبدى‭ ‬عدم‭ ‬رضاه‭ ‬عن‭ ‬الشكل‭ ‬أو‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬لاعبو‭ ‬الفريق‭ ‬واصفا‭ ‬بأنّ‭ ‬ما‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬قد‭ ‬تحقق‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬

وقال‭ ‬الخباز‭ ‬إنّ‭ ‬التعليمات‭ ‬التي‭ ‬أعطيت‭ ‬للاعبين‭ ‬لم‭ ‬تطبق‭ ‬جميعها‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬طريقة‭ ‬الدفاع‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭.‬


جاسم‭: ‬حاولنا‭ ‬ولكن‭ ‬الفوارق‭ ‬موجودة

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬إنّه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬لمجاراة‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬رغم‭ ‬النقص‭ ‬الذي‭ ‬اشتكت‭ ‬منه‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تقلب‭ ‬الأداء‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬وهبوط‭ ‬ومحاولة‭ ‬تطبيق‭ ‬بعض‭ ‬التعليمات،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الفوارق‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬وصبت‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬نوعية‭ ‬العناصر‭ ‬أو‭ ‬الخبرة‭.‬


سيف‭: ‬لم‭ ‬نختبر‭ ‬لفارق‭ ‬الخبرة

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬سيف‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬البسيتين‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬جراء‭ ‬فارق‭ ‬الخبرة‭ ‬التي‭ ‬صبت‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقه‭ ‬قياسا‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعوّل‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬وإعدادها‭ ‬للمستقبل،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يختبر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وأنّ‭ ‬لاعبيه‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬كانوا‭ ‬ينفذون‭ ‬تعليمات‭ ‬المدرب‭ ‬وقراءته‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس‭.‬

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