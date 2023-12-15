الهلال يفوز على الوحدة ويعزز صدارته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬47‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬الوحدة‭ ‬عند‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬فاز‭ ‬ضمك‭ ‬على‭ ‬الرائد‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬أحرزه‭ ‬جورج‭ ‬كيفن‭ ‬نكودو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬42‭.‬

ورفع‭ ‬ضمك‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬الرائد‭ ‬عند‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة،‭ ‬تعادل‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬الفتح‭ ‬1‭/‬1‭.‬

وتقدم‭ ‬الفتح‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬مراد‭ ‬باتنا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬15،‭ ‬وتعادل‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬هادي‭ ‬رديف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭. ‬ورفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬الفتح‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬







