الهلال يفوز على الوحدة ويعزز صدارته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الرياض
– (د ب أ): عزز فريق الهلال صدارته لدوري «روشن» السعودي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الوحدة 2 / صفر، أمس الجمعة في الجولة السابعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت فوز ضمك على مضيفه الرائد 1 / صفر، وتعادل الشباب مع مضيفه الفتح 1/1. وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف سجله سعود عبد الحميد في الدقيقة 20.
وفي الشوط الثاني سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 80.
ورفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع. وفي المباراة الثانية، فاز ضمك على الرائد بهدف نظيف أحرزه جورج كيفن نكودو في الدقيقة 42.
ورفع ضمك رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر. وفي المباراة الثالثة، تعادل الشباب مع الفتح 1/1.
وتقدم الفتح بهدف سجله مراد باتنا في الدقيقة 15، وتعادل الشباب عن طريق عبد الله هادي رديف في الدقيقة 58. ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.
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