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الهلال يفوز على الوحدة ويعزز صدارته

12/15/2023 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عزز‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬صدارته‭ ‬لدوري‭ ‬‮«‬روشن‮»‬‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الوحدة‭ ‬2‭ / ‬صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬فوز‭ ‬ضمك‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الرائد‭ ‬1‭ / ‬صفر،‭ ‬وتعادل‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬الفتح‭ ‬1‭/‬1‭. ‬وأنهى‭ ‬الهلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬سعود‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬20‭.
‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للهلال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬80‭.‬

ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬47‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬الوحدة‭ ‬عند‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬فاز‭ ‬ضمك‭ ‬على‭ ‬الرائد‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬أحرزه‭ ‬جورج‭ ‬كيفن‭ ‬نكودو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬42‭.‬

ورفع‭ ‬ضمك‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬الرائد‭ ‬عند‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة،‭ ‬تعادل‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬الفتح‭ ‬1‭/‬1‭.‬

وتقدم‭ ‬الفتح‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬مراد‭ ‬باتنا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬15،‭ ‬وتعادل‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬هادي‭ ‬رديف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭. ‬ورفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬الفتح‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬



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