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يوفنتوس يفرط في انتزاع الصدارة

12/15/2023 7:11:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭)- ‬فرط‭ ‬فريق‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬عقب‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬جنوه‭
‬1/1‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭
‬المسابقة‭.

وأنهى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬أحرزه‭ ‬فيدريكو‭ ‬كييزا‭ ‬في‭
‬الدقيقة‭ ‬‮
‬28‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭. ‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬جنوه‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ألبرت‭ ‬جودموندسون‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬48‭ ‬

ورفع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬المتصدر،‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬لجدول‭ ‬الترتيب‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭
‬لاتسيو‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬رفع‭ ‬جنوه‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.

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