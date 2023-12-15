يوفنتوس يفرط في انتزاع الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأنهى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬أحرزه‭ ‬فيدريكو‭ ‬كييزا‭ ‬في‭

‬الدقيقة‭ ‬‮

‬28‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭. ‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬جنوه‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ألبرت‭ ‬جودموندسون‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬48‭ ‬

ورفع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬المتصدر،‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬لجدول‭ ‬الترتيب‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭

‬لاتسيو‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬رفع‭ ‬جنوه‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.

‬