سموه توج الفائزين في السباق العاشر للخيلالجياد المرشحة تتفوق بتحقيق كؤوس خالد بن حمد وأنجاله والعيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر أمس السباق العاشر لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجال سموه الكرام سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن خالد بن حمد آل خليفة، بجانب كأس العيد الوطني «برعاية وزارة الإعلام» وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.
كما حضر السباق سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخة منيرة بنت خالد بن حمد آل خليفة وعدد من أصحاب السمو وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل.
وشهد السباق منافسات قوية ومثيرة في أغلب الأشواط بمشاركة مجموعة من الجياد القوية والمرشحة التي استطاعت تأكيد تفوقها وتكرار فوزها بكأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للموسم الثاني على التوالي وأبرزها الحصان البطل «باي لاين» لإسطبل العاديات الذي واصل انتصاراته بالفوز الثالث على التوالي هذا الموسم، وكذلك الفرس بطلة المسافات القصيرة «أوشن ستار» لإسطبل العفو والتي كسبت مجدداً صراع جياد السرعة في المضمار البحريني، فيما تمكن الحصان «طوارق» لإسطبل فيكتوريوس من انتزاع كأس العيد الوطني في الشوط الثامن ، فيما تمكنت الفرس «كحيلة العاديات 1782» لإسطبل فيكتوريوس من خطف الفوز بكأس الشوط الأول للجياد العربية.
في المقابل شهد السباق الفوز الأول لعدد من الجياد التي تألقت بمستواها عبر فوز الحصان «بريف ذا ستورم» بكأس الشوط الخامس، والحصان «هيركوليس» بكأس الشوط الرابع، والحصان «آب تو اور داون تو» بكأس الشوط الثالث، والحصان «بورتوفينو» بالشوط الثاني.
هذا وقد جاءت نتائج السباق على ثمانية أشواط على النحو التالي:
الشوط الأول أقيم على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» مسافة 1600 متر، وحقق الجواد «كحيلة العاديات 1782» لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول، تلاه الجواد «كحيلان عافص 1708» لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس حسين مكي في المركز الثاني، ثم الجواد «طويسان 1782» لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس عبدالله الحواج ثالثاً، ثم الجواد «مصنان1781» لإسطبل الوسمية والمضمر عبدالله كويتي والفارس عدنان جعفر رابعاً.
الشوط الثاني أقيم على كأس سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة لسباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر، وحقق الجواد «بورتفينو» ملك عبدالله فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس حسين مكي المركز الأول، تلاه الجواد «كوين ياسمين» ملك رضا منفردي والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج في المركز الثاني، ثم الجواد «ثرايفر» ملك عبدالله فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس روزي جاسب ثالثاً، ثم الجواد «لهايب» ملك حسن مفرح العجمي والمضمر يوسف طاهر والفارس عبدالرحيم جاسم رابعاً.
الشوط الثالث أقيم على كأس سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة لسباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر، وحقق الجواد «آب تو يو اور داون توم» لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس اندرو إيليوت المركز الأول ، تلاه الجواد «ذا بوي وندر» لإسطبل إم أند إي ريسنغ
والمضمر الن سميث والفارس فرانكي فانهو نسبروك في المركز الثاني، ثم الجواد «ستريكتلي» لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس
ميا تشايلدر ثالثاً، ثم الجواد «بوديكا» لإسطبل العاديات والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس رابعاً.
الشوط الرابع أقيم على كأس سمو الشيخ ناصر بن خالد بن حمد آل خليفة لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1800 متر، وحقق الجواد «هيركوليس» ملك عبدالله فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج
المركز الأول ، تلاه الجواد «دلايل» ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس عبدالله فيصل في المركز الثاني ، ثم الجواد «جباره» لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس مارتن سيدل ثالثاً ، ثم الجواد «كابريكورنس» ملك عبدالله فوزي ناس
والمضمر فوزي ناس والفارس حسين مكي رابعاً.
الشوط الخامس أقيم على كأس سمو الشيخ سلمان بن خالد بن حمد آل خليفة للجياد المبتدئات «مستورد» مسافة 2000 متر، وحقق الجواد «بريف ذا ستورم» ملك عقيل حسن عبدالرحيم والمضمر جابر رمضان والفارس شتشيبان مازور المركز الأول، تلاه الجواد «الوسمي» لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس جيسون واتسون في المركز الثاني، ثم الجواد «روزفلتس قريت» لإسطبل الملاح والمضمر عبدالجليل الملاح والفارس ابراهيم نادر ثالثاً، ثم الجواد «رونا هوليك» ملك رضا منفردي والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج رابعاً.
الشوط السادس أقيم على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1600 متر، وحقق الجواد «باي لاين» لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس المركز الأول، تلاه الجواد «مهمنتو» لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن بريف والفارس سفيان سعدي في المركز الثاني، ثم الجواد «ذا كوفيكس كيد» لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس جيسون واتسون ثالثاً، ثم الجواد «إكو سيستم» ملك محمد خالد عبدالرحيم والمضمر حيدر ابراهيم والفارس كيران شومارك رابعاً.
الشوط السابع أقيم على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1200 متر مستقيم، وحقق الجواد «أوشن ستار» لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس سفيان سعدي المركز الأول، تلاه الجواد «إدوارد كورنليوس» لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس جيسون واتسون في المركز الثاني، ثم الجواد «بفرزون» لإسطبل فيكتوريوس والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج ثالثاً، ثم الجواد «ريبل آت داون» لإسطبل العاديات والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس رابعاً.
الشوط الثامن والأخير أقيم على كأس العيد الوطني «برعاية وزارة الإعلام» لجياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 2400 متر، وحقق الجواد «طوارق» لإسطبل فيكتوريوس والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج المركز الأول، تلاه الجواد «زاغاتو» لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس جيسون واتسون في المركز الثاني، ثم الجواد «رايون بور» لإسطبل العاديات والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس ثالثاً، ثم الجواد «غلين سافاج» ملك إم أند إي ريسنغ
والمضمر الن سميث والفارس أي نيومان
رابعاً.
تتويج الفائزين
وقام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين بكؤوس سموه حيث قدم سموه كأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وكأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز عبدالله فوزي ناس، وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز عقيل حسن، وكأس الشوط السابع إلى المالك الفائز حسين إبراهيم العفو، فيما قام سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة بتقديم كأس سموه إلى المالك الفائز عبدالله فوزي ناس، كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة كأس سموه إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، فيما قام سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بتقديم كأس العيد الوطني إلى المضمر الفائز فوزي ناس.
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