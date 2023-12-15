سموه توج الفائزين في السباق العاشر للخيلالجياد المرشحة تتفوق بتحقيق كؤوس خالد بن حمد وأنجاله والعيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬حضر‭ ‬السباق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬منيرة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬وسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬وجمهور‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭. ‬

وشهد‭ ‬السباق‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأشواط‭ ‬بمشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬والمرشحة‭ ‬التي‭ ‬استطاعت‭ ‬تأكيد‭ ‬تفوقها‭ ‬وتكرار‭ ‬فوزها‭ ‬بكأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وأبرزها‭ ‬الحصان‭ ‬البطل‭ ‬‮«‬باي‭ ‬لاين‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬الذي‭ ‬واصل‭ ‬انتصاراته‭ ‬بالفوز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وكذلك‭ ‬الفرس‭ ‬بطلة‭ ‬المسافات‭ ‬القصيرة‭ ‬‮«‬أوشن‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬والتي‭ ‬كسبت‭ ‬مجدداً‭ ‬صراع‭ ‬جياد‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬المضمار‭ ‬البحريني،‭ ‬فيما‭ ‬تمكن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬طوارق‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬من‭ ‬انتزاع‭ ‬كأس‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬تمكنت‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬كحيلة‭ ‬العاديات‭ ‬1782‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬للجياد‭ ‬العربية‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬شهد‭ ‬السباق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬التي‭ ‬تألقت‭ ‬بمستواها‭ ‬عبر‭ ‬فوز‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‮»‬‭ ‬بكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬هيركوليس‮»‬‭ ‬بكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬آب‭ ‬تو‭ ‬اور‭ ‬داون‭ ‬تو‮»‬‭ ‬بكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬بورتوفينو‮»‬‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬نتائج‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬أشواط‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وحقق‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬كحيلة‭ ‬العاديات‭ ‬1782‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬والمضمر‭ ‬يوسف‭ ‬طاهر‭ ‬والفارس‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬تلاه‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬كحيلان‭ ‬عافص‭ ‬1708‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬والمضمر‭ ‬يوسف‭ ‬طاهر‭ ‬والفارس‭ ‬حسين‭ ‬مكي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬طويسان‭ ‬1782‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬والمضمر‭ ‬يوسف‭ ‬طاهر‭ ‬والفارس‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬ثالثاً،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬مصنان1781‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الوسمية‭ ‬والمضمر‭ ‬عبدالله‭ ‬كويتي‭ ‬والفارس‭ ‬عدنان‭ ‬جعفر‭ ‬رابعاً‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وحقق‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬بورتفينو‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬حسين‭ ‬مكي‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬تلاه‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬كوين‭ ‬ياسمين‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬رضا‭ ‬منفردي‭ ‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬ستيفن‭ ‬لادجج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬ثرايفر‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬روزي‭ ‬جاسب‭ ‬ثالثاً،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬لهايب‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬حسن‭ ‬مفرح‭ ‬العجمي‭ ‬والمضمر‭ ‬يوسف‭ ‬طاهر‭ ‬والفارس‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭ ‬رابعاً‭. ‬

الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وحقق‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬آب‭ ‬تو‭ ‬يو‭ ‬اور‭ ‬داون‭ ‬توم‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬إم‭ ‬أند‭ ‬إي‭ ‬ريسنغ‭ ‬والمضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬والفارس‭ ‬اندرو‭ ‬إيليوت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬،‭ ‬تلاه‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بوي‭ ‬وندر‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬إم‭ ‬أند‭ ‬إي‭ ‬ريسنغ‭

‬والمضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬والفارس‭ ‬فرانكي‭ ‬فانهو‭ ‬نسبروك‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬ستريكتلي‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬والمضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬والفارس‭

‬ميا‭ ‬تشايلدر‭ ‬ثالثاً،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬بوديكا‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬والمضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬والفارس‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬رابعاً‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬وحقق‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬هيركوليس‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬ستيفن‭ ‬لادجج‭

‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬،‭ ‬تلاه‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬دلايل‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والمضمر‭ ‬حيدر‭ ‬ابراهيم‭ ‬والفارس‭ ‬عبدالله‭ ‬فيصل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬جباره‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬والمضمر‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬والفارس‭ ‬مارتن‭ ‬سيدل‭ ‬ثالثاً‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬كابريكورنس‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭

‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬حسين‭ ‬مكي‭ ‬رابعاً‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬وحقق‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عقيل‭ ‬حسن‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬والمضمر‭ ‬جابر‭ ‬رمضان‭ ‬والفارس‭ ‬شتشيبان‭ ‬مازور‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬تلاه‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬الوسمي‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والمضمر‭ ‬علي‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬والفارس‭ ‬جيسون‭ ‬واتسون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬روزفلتس‭ ‬قريت‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الملاح‭ ‬والمضمر‭ ‬عبدالجليل‭ ‬الملاح‭ ‬والفارس‭ ‬ابراهيم‭ ‬نادر‭ ‬ثالثاً،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬رونا‭ ‬هوليك‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬رضا‭ ‬منفردي‭ ‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬ستيفن‭ ‬لادجج‭ ‬رابعاً‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وحقق‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬باي‭ ‬لاين‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬ريسنغ‭ ‬والمضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬والفارس‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬تلاه‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬مهمنتو‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬والمضمر‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬بريف‭ ‬والفارس‭ ‬سفيان‭ ‬سعدي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬كوفيكس‭ ‬كيد‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬جيسون‭ ‬واتسون‭ ‬ثالثاً،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬إكو‭ ‬سيستم‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬والمضمر‭ ‬حيدر‭ ‬ابراهيم‭ ‬والفارس‭ ‬كيران‭ ‬شومارك‭ ‬رابعاً‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬وحقق‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬أوشن‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬والمضمر‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬والفارس‭ ‬سفيان‭ ‬سعدي‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬تلاه‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬إدوارد‭ ‬كورنليوس‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬جيسون‭ ‬واتسون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬بفرزون‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬ستيفن‭ ‬لادجج‭ ‬ثالثاً،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬ريبل‭ ‬آت‭ ‬داون‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬والمضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬والفارس‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬رابعاً‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬برعاية‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر،‭ ‬وحقق‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬طوارق‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬ستيفن‭ ‬لادجج‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬تلاه‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬زاغاتو‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والمضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬والفارس‭ ‬جيسون‭ ‬واتسون‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬رايون‭ ‬بور‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬والمضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬والفارس‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬ثالثاً،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬غلين‭ ‬سافاج‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬إم‭ ‬أند‭ ‬إي‭ ‬ريسنغ‭

‬والمضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬والفارس‭ ‬أي‭ ‬نيومان‭

‬رابعاً‭.‬

تتويج‭ ‬الفائزين

وقام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بكؤوس‭ ‬سموه‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬سموه‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬يوسف‭ ‬طاهر،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬عقيل‭ ‬حسن،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬حسين‭ ‬إبراهيم‭ ‬العفو،‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتقديم‭ ‬كأس‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كأس‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بتقديم‭ ‬كأس‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭.‬