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وزيرة الخارجية الفرنسية تزور لبنان سعيا لتجنّب اشتعال الحرب

12/15/2023 7:11:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يُرتقب‭ ‬وصول‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬الضغوط‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬التصعيد‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وتجنب‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭. ‬وأكد‭ ‬نائب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كريستوف‭ ‬لوموان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تجنب‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كولونا‭ ‬‮«‬ستمرر‭ ‬رسائل‭ ‬لضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬و«التحلّي‭ ‬بالمسؤولية‮»‬‭ ‬لاحتواء‭ ‬خطر‭ ‬جبهة‭ ‬ثانية‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭. ‬

وتشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬تصعيداً‭ ‬عسكرياً‭ ‬متفاقماً‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬شنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬هجوماً‭ ‬مباغتاً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تردّ‭ ‬بقصف‭ ‬مدمّر‭ ‬وعملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وينفّذ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬عمليات‭ ‬يومية‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬واضعاً‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬و«تأييداً‭ ‬لمقاومته‮»‬‭. ‬وتردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بتحرّكات‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬عائدة‭ ‬له‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭. ‬

وأسفر‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬129‭ ‬شخصاً،‭ ‬بينهم‭ ‬91‭ ‬مقاتلاً‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و17‭ ‬مدنياً،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬أعدتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وتزايدت‭ ‬حدة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬تكرار‭ ‬التحذيرات‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬خلال‭ ‬تفقده‭ ‬لقواته‭ ‬المحتشدة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬أقترح‭ ‬على‭ ‬أعدائنا‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬حذرين،‭ ‬لأنه‭ ‬إذا‭ ‬اختار‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬شن‭ ‬حرب‭ ‬شاملة،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬سيحوّل‭ ‬بيروت‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬ليس‭ ‬بعيداً‭ ‬من‭ ‬هنا،‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وخان‭ ‬يونس‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الكواليس،‭ ‬تعمل‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬وأبرزها‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭. ‬

في‭ ‬باريس،‭ ‬ثمة‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخطر‭ ‬حقيقي‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬قلّل‭ ‬اللبنانيون‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬تصميم‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬حدودها،‭ ‬والصدمة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬لكن‭ ‬مصدراً‭ ‬دبلوماسياً‭ ‬فرنسياً‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬القادة‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬ألا‭ ‬يخطئوا‭ ‬بالانخراط‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬لن‭ ‬يُنتج‭ ‬بالضرورة‭ ‬أمناً‭ ‬إقليمياً‭. ‬

وأوضح‭ ‬لوموان‭ ‬أن‭ ‬الوزيرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬تزور‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأحد،‭ ‬‮«‬ستُكرر‭ ‬بالتالي‭ ‬دعوات‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬التحلّي‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬وضبط‭ ‬النفس‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬كولونا،‭ ‬توجّه‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬برنار‭ ‬إيميه‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬لبنانيون‭ ‬التقوا‭ ‬به‭. ‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬غربي‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬مسافة‭ ‬40‭ ‬كيلومتراً‭ ‬عن‭ ‬الحدود‮»‬‭. ‬ويطالب‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬خصوصاً‭ ‬بسحب‭ ‬مقاتلي‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬الرضوان‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬وحدة‭ ‬نخبة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬والأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭. ‬

ويردّ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بأن‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬تواجد‭ ‬علني‭ ‬مرئي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬يشن‭ ‬مقاتلوه‭ ‬ومقاتلو‭ ‬فصائل‭ ‬أخرى‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭. ‬وأكد‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الشيخ‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نناقش‭ ‬أي‭ ‬وضعية‭ ‬للجنوب‭ ‬اللبناني‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

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