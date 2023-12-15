عباس يؤكد لساليفان أن قطاع غزة ((جزء لا يتجزأ)) من الدولة الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬أو‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مخططات‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬فصله‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬منه‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنيب‭ ‬المدنيين‭ ‬ويلات‭ ‬القصف‭ ‬والقتل‭ ‬والدمار‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬آلة‭ ‬القتل‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬جميع‭ ‬المعابر،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬إدخال‭ ‬المواد‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬والغذائية،‭ ‬وتوفير‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬ساليفان‭ ‬قد‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬للقاء‭ ‬عباس‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬إسرائيل‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬‮«‬الصواب‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬احتلال‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ترحب‭ ‬بقرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬أمام‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬وتابع‭ ‬ساليفان‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬المهمة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغه‭ ‬بالقرار‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأتى‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬وقال‭ ‬ساليفان‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نعتبر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنطقي،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الصواب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أن‭ ‬تحتل‭ ‬غزة،‭ ‬أو‭ ‬تعيد‭ ‬احتلال‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬بارزين‭: ‬‮«‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وإدارتها‭ ‬وأمنها‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬

وواشنطن‭ ‬هي‭ ‬الداعم‭ ‬العسكري‭ ‬الرئيسي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنّته‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

واقترحت‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬حماس‭ ‬منذ‭ ‬2007،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الشعبية‭ ‬المتراجعة‭ ‬للسلطة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وقال‭ ‬ساليفان‭: ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬وتنشيط،‭ ‬وإلى‭ ‬التحديث‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأسلوب‭ ‬حكمها،‭ ‬وتمثيلها‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جايك‭ ‬سوليفان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬تحث‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬تركيز‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الاستهداف‭ ‬الدقيق‭ ‬لقيادة‭ ‬حماس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬والعمليات‭ ‬البرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬متى‭ ‬سيحدث‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭. ‬

وقاومت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الضغوط‭ ‬العالمية‭ ‬المتزايدة‭ ‬لكبح‭ ‬هجومها‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬نحو‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬منذ‭ ‬هاجمتها‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬ساليفان‭ ‬للصحفيين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لإسرائيل‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬انتقال‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬مرحلة‭ ‬تركز‭ ‬بطرق‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬القيادة‭ ‬وعلى‭ ‬العمليات‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخباراتية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬محمد‭ ‬الضيف‭ ‬قائد‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬العقل‭ ‬المدبر‭ ‬لهجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وكذلك‭ ‬الرجل‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬مروان‭ ‬عيسى‭ ‬ورئيس‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭. ‬

وذكر‭ ‬ساليفان‭ ‬أنه‭ ‬ناقش‭ ‬توقيت‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬اجتماعاته‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬وحكومة‭ ‬الحرب‭ ‬والقادة‭ ‬العسكريين‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬متى‭ ‬سيحدث‭ ‬ذلك‭ ‬بالضبط‭ ‬وتحت‭ ‬أي‭ ‬ظروف‭ ‬تحديدا‭ ‬سيكون‭ ‬محل‭ ‬مناقشات‭ ‬مكثفة‭ ‬مستمرة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬إنه‭ ‬أبلغ‭ ‬ساليفان‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬ستستمر‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬أن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يضغط‭ ‬خلف‭ ‬الأبواب‭ ‬المغلقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نهاية‭ ‬أسرع‭ ‬للمرحلة‭ ‬بالغة‭ ‬الشدة‭ ‬من‭ ‬الحرب‭. ‬وحذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الدولي‭ ‬يتحول‭ ‬ليصبح‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬