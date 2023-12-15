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عروض خاصة وفعاليات وطنية مميزة :نسبة إشغال الفنادق في أعلى معدلاتها ابتداء من يوم أمس

12/15/2023 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مديري‭ ‬الفنادق‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬حجوزات‭ ‬الغرف‭ ‬الفندق‭ ‬فئة‭ ‬الـ5‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬استعدادا‭ ‬لاستقبال‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتوقع‭ ‬المديرون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬الغرف‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬الضعف‭ ‬وبدأ‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭. ‬

واستعدت‭ ‬الفنادق‭ ‬لاستقبال‭ ‬فرح‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬بشكل‭ ‬جديد‭ ‬ومغاير‭ ‬هلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬كـتنوع‭ ‬فقرات‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بما‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأعمار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تخصيص‭ ‬فعاليات‭ ‬للأطفال‭ ‬لغرس‭ ‬المفاهيم‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالوطن‭ ‬وتنمية‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭. ‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬الخليج،‭ ‬حميد‭ ‬علي‭ ‬إن‭ ‬الفندق‭ ‬صمم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الردهة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالفندق‭ ‬وتشمل‭ ‬فقرات‭ ‬خاصة‭ ‬بالأطفال‭ ‬مثل‭: ‬الرسم‭ ‬على‭ ‬الوجوه،‭ ‬الرسم،‭ ‬ركن‭ ‬التصوير‭ ‬والحنة‭. ‬كما‭ ‬ستشمل‭ ‬الفعاليات‭ ‬استضافة‭ ‬فرقة‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬الفن‭ ‬والطرب‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل‭ ‬وقسم‭ ‬للضيافة‭ ‬يقدم‭ ‬أنواعا‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الحلويات‭ ‬والمأكولات‭ ‬الخفيفة‭. ‬كما‭ ‬ستقدم‭ ‬كافة‭ ‬مطاعم‭ ‬الفندق‭ ‬أحدث‭ ‬قوائم‭ ‬الطعام‭ ‬لاستقبال‭ ‬الزبائن‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬بحرينية‭ ‬وديكور‭ ‬مميز‭.‬

وأكد‭ ‬حميد‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬يحرص‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تزيين‭ ‬مرافق‭ ‬الفندق‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬وتقديم‭ ‬العروض‭ ‬المميزة‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬الغرف‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬طاقم‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬غالبيتهم‭ ‬مواطنون‭ ‬بحرينيون‭ ‬يمتلكون‭ ‬الكفاءات‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬مجالهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬وهذا‭ ‬يميز‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬بتقديمه‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ترضي‭ ‬غالبية‭ ‬الزبائن‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬منتجع‭ ‬نوفتيل‭ ‬دانة‭ ‬البحرين،‭ ‬عميد‭ ‬يازجي،‭ ‬ان‭ ‬الفندق‭ ‬استعد‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬لاستقبال‭ ‬مناسبتي‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬وليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬بفعاليات‭ ‬وعروض‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭. ‬ويتوقع‭ ‬يازجي‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬ليالي‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭.‬

وحول‭ ‬الاستعدادات‭ ‬أوضح‭ ‬ان‭ ‬الفندق‭ ‬يقدم‭ ‬عروضا‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬الغرف،‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬حجز‭ ‬غرفتين‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الحجز‭ ‬الثالث‭ ‬مجانا،‭ ‬وسيتم‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المطاعم‭ ‬ومرافق‭ ‬الفندق‭. ‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬يقدم‭ ‬برانش‭ ‬الغداء‭ ‬مع‭ ‬أشهى‭ ‬المأكولات‭ ‬العربية‭ ‬والشرق‭ ‬أوسطية‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬زيتون‭ ‬الكائن‭ ‬بالفندق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬مع‭ ‬أطباق‭ ‬فاخرة‭ ‬وشهية‭ ‬من‭ ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬فيشبون‭ ‬مع‭ ‬إطلالة‭ ‬ساحرة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬وأجواء‭ ‬موسيقية،‭ ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬الفندق‭ ‬بوفيه‭ ‬عشاء‭ ‬من‭ ‬أشهى‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬الطازجة‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬لابيرل‭. ‬

وقالت‭ ‬كريستالين‭ ‬باسترانا،‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬التسويق‭ ‬بفندق‭ ‬لومريديان‭ ‬ستي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬معدلاتها‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وان‭ ‬الفندق‭ ‬استعد‭ ‬لاستقبال‭ ‬الزبائن‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬تقديمه‭ ‬عروضا‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬ليالي‭ ‬العيد‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬مرافق‭ ‬وخدمات‭ ‬طعام‭ ‬متميزة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الشيقة‭. ‬

ولفتت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المطعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالفندق‭ ‬سيقدم‭ ‬برانش‭ ‬الغداء‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬بطابع‭ ‬بحريني‭ ‬يضم‭ ‬كافة‭ ‬المأكولات‭ ‬الشعبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والمشروبات‭ ‬التقليدية‭. ‬كما‭ ‬سيخصص‭ ‬الفندق‭ ‬مساحات‭ ‬ترفيهية‭ ‬خاصة‭ ‬بالأطفال‭ ‬وعروضا‭ ‬حية‭. ‬

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