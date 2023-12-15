عروض خاصة وفعاليات وطنية مميزة :نسبة إشغال الفنادق في أعلى معدلاتها ابتداء من يوم أمس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد عدد من مديري الفنادق ارتفاع نسبة حجوزات الغرف الفندق فئة الـ5 نجوم في الوقت الراهن استعدادا لاستقبال الأعياد الوطنية، وتوقع المديرون أن تكون نسبة إشغال الغرف خلال أيام إجازة العيد الوطني الضعف وبدأ ذلك من يوم أمس.
واستعدت الفنادق لاستقبال فرح العيد الوطني بشكل جديد ومغاير هلال هذا العام كـتنوع فقرات الاحتفالات بما تتناسب مع كل الأعمار إلى جانب تخصيص فعاليات للأطفال لغرس المفاهيم والمتعلقة بالوطن وتنمية الحس الوطني لدى الأطفال.
بدوره قال المدير العام لفندق الخليج، حميد علي إن الفندق صمم العديد من الفعاليات الوطنية في الردهة الخاصة بالفندق وتشمل فقرات خاصة بالأطفال مثل: الرسم على الوجوه، الرسم، ركن التصوير والحنة. كما ستشمل الفعاليات استضافة فرقة العرضة البحرينية التي ستقدم الفن والطرب البحريني الأصيل وقسم للضيافة يقدم أنواعا مختلفة من الحلويات والمأكولات الخفيفة. كما ستقدم كافة مطاعم الفندق أحدث قوائم الطعام لاستقبال الزبائن خلال فترة العيد الوطني وسط أجواء بحرينية وديكور مميز.
وأكد حميد أن الفندق يحرص كل عام على تزيين مرافق الفندق من الداخل والخارج وتقديم العروض المميزة على أسعار الغرف بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني. وأوضح أن طاقم الموظفين في الفندق غالبيتهم مواطنون بحرينيون يمتلكون الكفاءات العالية في مجالهم الوظيفي وهذا يميز فندق الخليج بتقديمه أفضل الخدمات التي بالتأكيد ترضي غالبية الزبائن.
من جهته قال المدير العام لفندق منتجع نوفتيل دانة البحرين، عميد يازجي، ان الفندق استعد بشكل كامل لاستقبال مناسبتي العيد الوطني وليلة رأس السنة بفعاليات وعروض فريدة من نوعها. ويتوقع يازجي نسبة إشغال عالية في ليالي العيد الوطني.
وحول الاستعدادات أوضح ان الفندق يقدم عروضا خاصة على الغرف، بحيث يمكن حجز غرفتين والحصول على الحجز الثالث مجانا، وسيتم تقديم عروض على كافة المطاعم ومرافق الفندق.
وأوضح أن الفندق يقدم برانش الغداء مع أشهى المأكولات العربية والشرق أوسطية في مطعم زيتون الكائن بالفندق إلى جانب تجربة متميزة مع أطباق فاخرة وشهية من المطبخ الإيطالي في مطعم فيشبون مع إطلالة ساحرة على البحر وأجواء موسيقية، كما يقدم الفندق بوفيه عشاء من أشهى المأكولات البحرية الطازجة في مطعم لابيرل.
وقالت كريستالين باسترانا، مديرة إدارة التسويق بفندق لومريديان ستي سنتر البحرين ان نسبة إشغال الفندق في أعلى معدلاتها منذ يوم أمس، وان الفندق استعد لاستقبال الزبائن بدءا من يوم أمس مع تقديمه عروضا استثنائية في ليالي العيد كما يوفر مرافق وخدمات طعام متميزة والعديد من البرامج الشيقة.
ولفتت الى أن المطعم الرئيسي بالفندق سيقدم برانش الغداء خلال أيام العيد الوطني بطابع بحريني يضم كافة المأكولات الشعبية البحرينية والمشروبات التقليدية. كما سيخصص الفندق مساحات ترفيهية خاصة بالأطفال وعروضا حية.
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