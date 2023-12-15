Saturday, 16 December 2023 06:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتعاش رحلات السفر في عطلة اليوم الوطني:التنافس بين مكاتب السفر أدى إلى استقرار أسعار التذاكر

12/15/2023 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تركيا وأبوظبي والقاهرة ولندن أكثر الوجهات للسفر في العيد الوطني



شهدت‭ ‬رحلات‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬انتعاشا‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‭ ‬خلال‭
‬عطلة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجوزات‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية‭ ‬وعطلة‭ ‬الربيع‭. ‬واكد‭ ‬أصحاب‭ ‬مكاتب‭ ‬السياحة‭ ‬ان‭ ‬الاقبال‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭
‬الماضي‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬مستقرة‭ ‬بسبب‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭
‬العروض‭ ‬المختلفة‭ ‬للسفر‭.‬

ويقول‭ ‬جهاد‭ ‬أمين،‭ ‬رئيس‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭
‬البحرينية‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬اقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬والعلا،‭ ‬بسبب‭ ‬البرامج‭ ‬السعودية‭ ‬الترفيهية‭ ‬والقاهرة‭ ‬ابوظبي‭ ‬وجزر‭ ‬يارس،‭ ‬والعمرة،‭ ‬تركيا،‭ ‬وبعض‭ ‬الوجهات‭
‬الأوروبية‭ ‬للتزلج‭ ‬مثل‭ ‬جبال‭ ‬الالب،‭ ‬سويسرا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الاسعار‭ ‬مستقرة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬المدة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مازال‭ ‬بعض‭ ‬المكاتب‭ ‬يستأجرون‭ ‬طائرات‭ ‬لجورجيا‭ ‬وتركيا،‭ ‬وهذه‭ ‬تكون‭ ‬رحلات‭ ‬مستأجرة‭ ‬وليست‭ ‬مجدولة‭ ‬وأسعارها‭ ‬مناسبة‭.‬

السفن‭ ‬السياحية‭ ‬

وأوضح‭ ‬عصام‭ ‬الحمادي‭ (‬مكتب‭
‬السياحة‭ ‬الذهبي‭) ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يتميز‭ ‬بكثرة‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬الحجز‭ ‬للسفر‭ ‬في‭ ‬عطلة‭
‬الربيع‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬السياحية‭
‬لان‭ ‬أسعارها‭
‬مناسبة‭ ‬جدا‭ ‬للعائلات‭ ‬والتي‭ ‬تتراوح‭ ‬ب180‭ ‬دينارا‭ ‬لأسبوع‭ ‬واحد‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬تركيا،‭ ‬والقاهرة،‭ ‬وتايلاند،‭ ‬وبانكوك،‭ ‬ودبي‭ ‬ومسقط‭ ‬ولندن‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬راس‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية‭.‬

وأكد‭ ‬الحمادي‭ ‬ان‭ ‬كلفة‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬التكلفة‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬السفر‭ ‬بشكل‭ ‬فردي،‭ ‬فهي‭ ‬تشمل‭ ‬التذاكر‭ ‬والسكن‭ ‬والبرامج‭ ‬السياحية‭ ‬ووجبة‭ ‬الفطور‭.‬

التنافس‭ ‬الكبير

من‭ ‬جانبه‭ ‬علق‭ ‬علي‭ ‬الكاظم‭ (‬لبيك‭ ‬للسفر‭ ‬والسياحة‭) ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬السفر‭ ‬‮«‬الأسعار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بسبب‭ ‬التنافس‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والعروض‭ ‬الكبيرة‭
‬وهذا‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الزبون‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬وهناك‭ ‬اقبال‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬للرحلات‭ ‬الدينية‭ ‬مثل‭ ‬العراق‭ ‬والعمرة‭ ‬والمدينة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تركيا،‭ ‬وابوظبي،‭ ‬ومصر‭ ‬ودبي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬سرعة‭ ‬اقفال‭ ‬حجوزات‭ ‬معظم‭ ‬الرحلات‭ ‬بسبب‭ ‬امتلائها‭.‬

امتلاء‭ ‬الرحلات‭ ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬اكد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ (‬برنتو‭ ‬للسياحة‭) ‬ان‭ ‬اكثر‭ ‬الوجهات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هي‭ ‬المغرب،‭ ‬وخاصة‭ ‬للعائلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والسعودية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬وابوظبي،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الرحلات‭ ‬امتلأت‭ ‬بسبب‭ ‬تزامن‭ ‬عطلة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني،‭ ‬وراس‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية،‭ ‬وعطلة‭ ‬الربيع،‭ ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اكثر‭ ‬الناس‭
‬يفضل‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬لان‭ ‬كلفتها‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬بشكل‭ ‬فردي،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحجز‭ ‬المبكر‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حجوزات‭ ‬بسعر‭ ‬مناسب‭.‬

الوجهات‭ ‬الأوروبية‭ ‬

وعن‭ ‬اكثر‭ ‬الوجهات‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬يقول‭ ‬هابيل‭ ‬الخياط‭ (‬سفريات‭ ‬نيو‭ ‬اتلانتس‭) ‬‮«‬تعتبر‭ ‬لندن‭ ‬وأوروبا،‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬الوجهات‭ ‬الأوروبية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬الربيع‭ ‬واليوم‭ ‬الوطني‭ ‬ورأس‭ ‬السنة،‭ ‬وهناك‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الاقبال‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭% ‬،‭ ‬وربما‭ ‬يرجع‭
‬ذلك‭ ‬الى‭
‬استبدال‭ ‬تركيا‭
‬بلندن،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فيزا‭ ‬لندن‭ ‬اون‭ ‬لاين‭ ‬خلال‭ ‬ساعتين‭ ‬تقريبا،‭ ‬والتسوق‭ ‬خلال‭
‬فترة‭ ‬الكريسماس،‭ ‬رغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬لندن‭
‬بنسبة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬الى‭ ‬40‭ %.
‬واضاف‭ ‬‮«‬كذلك‭ ‬تعتبر‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬يرحب‭ ‬السائح‭ ‬بالسفر‭ ‬اليها‭ ‬بسبب‭ ‬تنظيم‭ ‬البرامج‭ ‬السياحية‭ ‬لجذب‭ ‬السواح،‭ ‬وكذلك‭ ‬مصر،‭ ‬لأسعارها‭ ‬المناسبة،‭ ‬والرياض‭ ‬لتزامن‭ ‬العطلة‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭.‬

MENAFN15122023000055011008ID1107605524

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث