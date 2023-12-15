انتعاش رحلات السفر في عطلة اليوم الوطني:التنافس بين مكاتب السفر أدى إلى استقرار أسعار التذاكر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)









شهدت‭ ‬رحلات‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬انتعاشا‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‭ ‬خلال‭

‬عطلة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجوزات‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية‭ ‬وعطلة‭ ‬الربيع‭. ‬واكد‭ ‬أصحاب‭ ‬مكاتب‭ ‬السياحة‭ ‬ان‭ ‬الاقبال‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭

‬الماضي‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬مستقرة‭ ‬بسبب‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭

‬العروض‭ ‬المختلفة‭ ‬للسفر‭.‬

ويقول‭ ‬جهاد‭ ‬أمين،‭ ‬رئيس‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭

‬البحرينية‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬اقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬والعلا،‭ ‬بسبب‭ ‬البرامج‭ ‬السعودية‭ ‬الترفيهية‭ ‬والقاهرة‭ ‬ابوظبي‭ ‬وجزر‭ ‬يارس،‭ ‬والعمرة،‭ ‬تركيا،‭ ‬وبعض‭ ‬الوجهات‭

‬الأوروبية‭ ‬للتزلج‭ ‬مثل‭ ‬جبال‭ ‬الالب،‭ ‬سويسرا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الاسعار‭ ‬مستقرة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬المدة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مازال‭ ‬بعض‭ ‬المكاتب‭ ‬يستأجرون‭ ‬طائرات‭ ‬لجورجيا‭ ‬وتركيا،‭ ‬وهذه‭ ‬تكون‭ ‬رحلات‭ ‬مستأجرة‭ ‬وليست‭ ‬مجدولة‭ ‬وأسعارها‭ ‬مناسبة‭.‬

السفن‭ ‬السياحية‭ ‬

وأوضح‭ ‬عصام‭ ‬الحمادي‭ (‬مكتب‭

‬السياحة‭ ‬الذهبي‭) ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يتميز‭ ‬بكثرة‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬الحجز‭ ‬للسفر‭ ‬في‭ ‬عطلة‭

‬الربيع‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬السياحية‭

‬لان‭ ‬أسعارها‭

‬مناسبة‭ ‬جدا‭ ‬للعائلات‭ ‬والتي‭ ‬تتراوح‭ ‬ب180‭ ‬دينارا‭ ‬لأسبوع‭ ‬واحد‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬تركيا،‭ ‬والقاهرة،‭ ‬وتايلاند،‭ ‬وبانكوك،‭ ‬ودبي‭ ‬ومسقط‭ ‬ولندن‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬راس‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية‭.‬

وأكد‭ ‬الحمادي‭ ‬ان‭ ‬كلفة‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬التكلفة‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬السفر‭ ‬بشكل‭ ‬فردي،‭ ‬فهي‭ ‬تشمل‭ ‬التذاكر‭ ‬والسكن‭ ‬والبرامج‭ ‬السياحية‭ ‬ووجبة‭ ‬الفطور‭.‬

التنافس‭ ‬الكبير

من‭ ‬جانبه‭ ‬علق‭ ‬علي‭ ‬الكاظم‭ (‬لبيك‭ ‬للسفر‭ ‬والسياحة‭) ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬السفر‭ ‬‮«‬الأسعار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بسبب‭ ‬التنافس‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والعروض‭ ‬الكبيرة‭

‬وهذا‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الزبون‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬وهناك‭ ‬اقبال‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬للرحلات‭ ‬الدينية‭ ‬مثل‭ ‬العراق‭ ‬والعمرة‭ ‬والمدينة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تركيا،‭ ‬وابوظبي،‭ ‬ومصر‭ ‬ودبي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬سرعة‭ ‬اقفال‭ ‬حجوزات‭ ‬معظم‭ ‬الرحلات‭ ‬بسبب‭ ‬امتلائها‭.‬

امتلاء‭ ‬الرحلات‭ ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬اكد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ (‬برنتو‭ ‬للسياحة‭) ‬ان‭ ‬اكثر‭ ‬الوجهات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هي‭ ‬المغرب،‭ ‬وخاصة‭ ‬للعائلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والسعودية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬وابوظبي،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الرحلات‭ ‬امتلأت‭ ‬بسبب‭ ‬تزامن‭ ‬عطلة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني،‭ ‬وراس‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية،‭ ‬وعطلة‭ ‬الربيع،‭ ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اكثر‭ ‬الناس‭

‬يفضل‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬لان‭ ‬كلفتها‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬بشكل‭ ‬فردي،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحجز‭ ‬المبكر‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حجوزات‭ ‬بسعر‭ ‬مناسب‭.‬

الوجهات‭ ‬الأوروبية‭ ‬

وعن‭ ‬اكثر‭ ‬الوجهات‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬يقول‭ ‬هابيل‭ ‬الخياط‭ (‬سفريات‭ ‬نيو‭ ‬اتلانتس‭) ‬‮«‬تعتبر‭ ‬لندن‭ ‬وأوروبا،‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬الوجهات‭ ‬الأوروبية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬الربيع‭ ‬واليوم‭ ‬الوطني‭ ‬ورأس‭ ‬السنة،‭ ‬وهناك‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الاقبال‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭% ‬،‭ ‬وربما‭ ‬يرجع‭

‬ذلك‭ ‬الى‭

‬استبدال‭ ‬تركيا‭

‬بلندن،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فيزا‭ ‬لندن‭ ‬اون‭ ‬لاين‭ ‬خلال‭ ‬ساعتين‭ ‬تقريبا،‭ ‬والتسوق‭ ‬خلال‭

‬فترة‭ ‬الكريسماس،‭ ‬رغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬لندن‭

‬بنسبة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬الى‭ ‬40‭ %.

‬واضاف‭ ‬‮«‬كذلك‭ ‬تعتبر‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬يرحب‭ ‬السائح‭ ‬بالسفر‭ ‬اليها‭ ‬بسبب‭ ‬تنظيم‭ ‬البرامج‭ ‬السياحية‭ ‬لجذب‭ ‬السواح،‭ ‬وكذلك‭ ‬مصر،‭ ‬لأسعارها‭ ‬المناسبة،‭ ‬والرياض‭ ‬لتزامن‭ ‬العطلة‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭.‬