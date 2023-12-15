انتعاش رحلات السفر في عطلة اليوم الوطني:التنافس بين مكاتب السفر أدى إلى استقرار أسعار التذاكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تركيا وأبوظبي والقاهرة ولندن أكثر الوجهات للسفر في العيد الوطني
شهدت رحلات السفر والسياحة انتعاشا كبيرا جدا خلال
عطلة العيد الوطني، بالإضافة الى ارتفاع حجوزات رأس السنة الميلادية وعطلة الربيع. واكد أصحاب مكاتب السياحة ان الاقبال كبير جدا هذا العام مقارنة بالعام
الماضي بالإضافة الى ان أسعار التذاكر مستقرة بسبب المنافسة بين مكاتب السفر في طرح العديد من
العروض المختلفة للسفر.
ويقول جهاد أمين، رئيس مكاتب السفر والسياحة
البحرينية «هناك اقبال كبير من الناس على السفر في العيد الوطني وخاصة على الرياض والعلا، بسبب البرامج السعودية الترفيهية والقاهرة ابوظبي وجزر يارس، والعمرة، تركيا، وبعض الوجهات
الأوروبية للتزلج مثل جبال الالب، سويسرا وفرنسا، وأشار الى أن الاسعار مستقرة مع زيادة الطلب على السفر، رغم قصر المدة، مشيرا الى ان مازال بعض المكاتب يستأجرون طائرات لجورجيا وتركيا، وهذه تكون رحلات مستأجرة وليست مجدولة وأسعارها مناسبة.
السفن السياحية
وأوضح عصام الحمادي (مكتب
السياحة الذهبي) بأن هذا العام يتميز بكثرة الاقبال على الحجز للسفر في عطلة
الربيع على السفن السياحية
لان أسعارها
مناسبة جدا للعائلات والتي تتراوح ب180 دينارا لأسبوع واحد للشخص الواحد، بالإضافة الى الطلب على تركيا، والقاهرة، وتايلاند، وبانكوك، ودبي ومسقط ولندن خاصة في راس السنة الميلادية.
وأكد الحمادي ان كلفة السفر في مجموعات اقل من التكلفة اذا كان السفر بشكل فردي، فهي تشمل التذاكر والسكن والبرامج السياحية ووجبة الفطور.
التنافس الكبير
من جانبه علق علي الكاظم (لبيك للسفر والسياحة) على أسعار السفر «الأسعار هذا العام افضل من العام الماضي، بسبب التنافس الكبير بين مكاتب السفر والعروض الكبيرة
وهذا في مصلحة الزبون في النهاية، وهناك اقبال كبير على السفر للرحلات الدينية مثل العراق والعمرة والمدينة، بالإضافة الى تركيا، وابوظبي، ومصر ودبي، ما أدى الى سرعة اقفال حجوزات معظم الرحلات بسبب امتلائها.
امتلاء الرحلات
ومن جانبه اكد علي قمبر (برنتو للسياحة) ان اكثر الوجهات هذا العام هي المغرب، وخاصة للعائلات البحرينية والسعودية، بالإضافة الى مصر وتركيا وابوظبي، مشيرا الى ان الرحلات امتلأت بسبب تزامن عطلة اليوم الوطني، وراس السنة الميلادية، وعطلة الربيع، واشار الى ان اكثر الناس
يفضل السفر الى تركيا في مجموعات لان كلفتها أقل من السفر بشكل فردي، مشيرا الى ان الحجز المبكر يساعد على الحصول على حجوزات بسعر مناسب.
الوجهات الأوروبية
وعن اكثر الوجهات الأوروبية في عطلة العيد الوطني يقول هابيل الخياط (سفريات نيو اتلانتس) «تعتبر لندن وأوروبا، من اكثر الوجهات الأوروبية هذا العام في عطلة الربيع واليوم الوطني ورأس السنة، وهناك زيادة في الاقبال بدءا من شهر نوفمبر الماضي الى شهر يناير القادم بنسبة 50% ، وربما يرجع
ذلك الى
استبدال تركيا
بلندن، وتنظيم الحصول على فيزا لندن اون لاين خلال ساعتين تقريبا، والتسوق خلال
فترة الكريسماس، رغم ارتفاع الأسعار في لندن
بنسبة من 30 الى 40 %.
واضاف «كذلك تعتبر دبي من الوجهات العربية التي يرحب السائح بالسفر اليها بسبب تنظيم البرامج السياحية لجذب السواح، وكذلك مصر، لأسعارها المناسبة، والرياض لتزامن العطلة مع موسم الرياض.
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