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فعاليات وطنية تشيد بما وصلت إليه الشرطة من كفاءة وجاهزية

12/15/2023 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأمن القومي ركيزة أساسية لتطور وازدهار الوطن ونمائه

أشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجاهزية‭ ‬والاحترافية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬مكنّها‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬الأمن‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬لكل‭ ‬معاني‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬والامتنان‭ ‬لدور‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬البواسل،‭ ‬فيما‭ ‬ينعم‭ ‬به‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬وطمأنينة‭.‬

وأكد‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬الموسوي‭ ‬كاتب‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬السابق،‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬والأمن‭ ‬الثقافي‭ ‬والأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يصنع‭ ‬القاعدة‭ ‬لإيجاد‭ ‬المناخ‭ ‬العام‭ ‬لتطور‭ ‬وازدهار‭ ‬الوطن‭ ‬ونمائه،‭ ‬ولذلك‭ ‬أصبح‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬يوما‭ ‬يحتفل‭ ‬به‭ ‬الوطن‭ ‬برجال‭ ‬الأمن‭ ‬والشرطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورهم‭ ‬الكبير‭ ‬بحفظ‭ ‬الأوطان‭ ‬وصناعة‭ ‬القاعدة‭ ‬لانطلاق‭ ‬الأوطان‭ ‬نحو‭ ‬التطور‭ ‬والتغيير‭.‬


وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬النحاس‭ ‬عزب‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬إنجاز‭ ‬الدولية،‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬أكثر‭ ‬تقدما‭ ‬وازدهارا‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬دورها‭ ‬الأمني‭ ‬والوطني‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬بكل‭ ‬احترافية‭ ‬وانضباط‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره‭ ‬والذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬والأمن‭ ‬العام‭ ‬والآداب‭ ‬العامة‭ ‬وحماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬والأعراض،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجرائم،‭ ‬وضبط‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬منها،‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬التحري‭ ‬وجمع‭ ‬الاستدلالات‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬مدروسة‭ ‬،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬الطحاوي‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬للشؤون‭ ‬الادارية‭ ‬والمالية،‭ ‬إن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬لكل‭ ‬معاني‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬والامتنان‭ ‬لدور‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬البواسل‭ ‬فيما‭ ‬ينعم‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تطأ‭ ‬قدمه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحبيبة‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬وطمأنينة‭. ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستقرا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يحلم‭ ‬أن‭ ‬يعيش‭ ‬عيشة‭ ‬مستقرة‭ ‬آمنة،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬دليل‭ ‬أبلغ‭ ‬من‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭ ‬بالمملكة‭ ‬وهو‭ ‬دليل‭ ‬دامغ‭ ‬على‭ ‬يقظة‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬وعلى‭ ‬استراتيجية‭ ‬مميزة‭ ‬وفعالة‭ ‬تنفذها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬باقتدار‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬وكذلك‭ ‬يدلل‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬ورقي‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الحبيب‭. ‬

رفع‭ ‬البروفيسور‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬الملا،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشيد‭ ‬بالمستويات‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬الكفاءة‭ ‬والتجهيز‭ ‬التي‭ ‬وصلة‭ ‬إليه‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬يمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬البواسل‭ ‬على‭ ‬عطاءاتهم‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬بكل‭ ‬الشجاعة‭ ‬والإقدام‭.‬

ونوه‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬يأتي‭ ‬ليعبر‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬والفاعلية‭ ‬التي‭ ‬يظهرها‭ ‬كل‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬محفل،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬المساس‭ ‬باستقرار‭ ‬البلاد‭ ‬وأمن‭ ‬مواطنيها‭ ‬والمقيمين‭ ‬فوق‭ ‬أرضها‭ ‬الطيبة،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬حجم‭ ‬الطمأنينة‭ ‬ومعدلات‭ ‬الأمان‭ ‬الذي‭ ‬ينعم‭ ‬به‭ ‬الشارع‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬أو‭ ‬الممتلكات،‭ ‬ويدفع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬العيش‭ ‬والعمل‭ ‬والإقامة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المؤشرات‭ ‬المتقدمة‭ ‬لانخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭ ‬والأهم‭ ‬الدفاع‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬علية‭ ‬الدستور‭ ‬والإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فكل‭ ‬التحية‭ ‬والشكر‭ ‬لكل‭ ‬رجل‭ ‬أمن‭ ‬بوطننا‭ ‬الغالي‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الباحث‭ ‬والناشط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الدكتور‭ ‬وسام‭ ‬السبع،‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬بات‭ ‬يمثل‭ ‬حدثًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬ومناسبة‭ ‬نستذكر‭ ‬فيها‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬الجهود‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي‭ ‬وضمان‭ ‬أمنه‭ ‬وسلامته‭.‬

وأضاف‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬ركيزتي‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬التي‭ ‬ننعم‭ ‬بها‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ ‬تعد‭ ‬ثمرة‭ ‬لعمل‭ ‬وتضحيات‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬يصلون‭ ‬الليل‭ ‬بالنهار‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المجتمعات،‭ ‬فهم‭ ‬الطوق‭ ‬الحامي‭ ‬والملاذ‭ ‬الآمن‭ ‬الذي‭ ‬يقينا‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬وترسيخ‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المجتمعات‭ ‬اليوم،‭ ‬يظل‭ ‬دور‭ ‬الشرطة‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬وتقديم‭ ‬العدالة‭.‬

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬هنادي‭ ‬عيسى‭ ‬الجودر،‭ ‬إلى‭ ‬اننا‭ ‬ونحن‭ ‬نحتفل‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نستذكر‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬وطني‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬وضبط‭ ‬النظام‭ ‬وتعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬الأمن،‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬كعناصر‭ ‬جوهرية‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬النظام‭ ‬العام،‭ ‬مرتكزة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬كونها‭ ‬الدرع‭ ‬الواقي‭ ‬للأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬دورها‭ ‬المهم‭ ‬كسلطة‭ ‬تنفيذ‭ ‬للأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬كوسيلة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الجريمة،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بأن‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمنظومة،‭ ‬تعمل‭ ‬ضمن‭ ‬ضوابط‭ ‬ومواثيق‭ ‬واخلاقيات‭ ‬العمل‭ ‬الشُرطي‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬المتابعة‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والثواب‭ ‬والعقاب‭ ‬سعياً‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬كرامة‭ ‬المهنة‭ ‬وقُدسية‭ ‬دورها‭.‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬المحامي‭ ‬فريد‭ ‬غازي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مبادئ‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬عزيز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬للشرطة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬والقيام‭ ‬بالمهام‭ ‬الأمنية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمتعددة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والشرطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تعدى‭ ‬وجودها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬واحتفلنا‭ ‬من‭ ‬قريب‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تأسيسي‭ ‬الشرطة‭ ‬النظامية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬انجازات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الذي‭ ‬أولى‭ ‬رعاية‭ ‬خاصة‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬ووفر‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬الممكن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القيام‭ ‬بمهامهم‭ ‬الأمنية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وأيضا‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬وحثيثة‭ ‬وجبارة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬وأفراد‭ ‬وضباط‭ ‬صف‭ ‬ومدنيين،‭ ‬حيث‭ ‬استطعنا‭ ‬ان‭ ‬نصل‭ ‬الى‭ ‬منظومة‭ ‬أمنية‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬ومنها‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭.‬

وأشاد‭ ‬عيسى‭ ‬العربي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المستشار‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والإنجازات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وانضباط‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بعملها‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المملكة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬منجزاتها‭ ‬ومقدراتها‭ ‬الحيوية‭ ‬والاستراتيجية،‭ ‬وحفظ‭ ‬وتطبيق‭ ‬النظام‭ ‬والقانون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬التام‭ ‬بالقيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

وعبر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ولعطاءاتهم‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬وريادتها‭ ‬العالمية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مستذكراً‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أرواحهم‭ ‬الزكية‭ ‬فداء‭ ‬للوطن‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالجبار‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الحقوقيين‭ ‬البحرينية‭ ‬،‭ ‬لقد‭ ‬قامت‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الجريمة،‭ ‬وتشهد‭ ‬تجربتها‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬الرسائل‭ ‬والأدوات‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نسميه‭ (‬الأمن‭ ‬الإنساني‭) ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬معايير‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬العامة‭ ‬أم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التنفيذية‭ ‬ولعل‭ ‬آخرها‭ ‬نجاح‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬وهو‭ ‬البرنامج‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬الاحصائيات‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بسبب‭ ‬الدور‭ ‬الوقائي‭ ‬الذي‭ ‬تنهض‭ ‬به‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭.‬

وبدوره‭ ‬أشار‭ ‬هاني‭ ‬عزيز‭ ‬راعي‭ ‬الكنيسة‭ ‬الانجيلية‭ ‬الوطنية‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البيارق‭ ‬البيضاء،‭ ‬ان‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تخلد‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مسيرة‭ ‬البحرين‭ ‬الحضارية‭ ‬بجليل‭ ‬الأعمال‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬رجالها‭ ‬الأوفياء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سيادة‭ ‬وعزة‭ ‬ورفعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭ ‬تخوض‭ ‬بثابت‭ ‬نحو‭ ‬مرافئ‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬جهود‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬والشرطة‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬عمل‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬والشرطة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬ومسئولياتهم،‭ ‬ويعزز‭ ‬الأداء‭ ‬الشرطي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توجيهات‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬الأمنية‭ ‬وفق‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمهنية‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أحلام‭ ‬القاسمي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬تأسيها‭ ‬عام‭ ‬1919‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬ظلت‭ ‬رمزاً‭ ‬للتضحيات‭ ‬والفداء‭ ‬للوطن‭ ‬وحاملة‭ ‬راية‭ ‬الشرف‭ ‬والعزة‭ ‬والولاء‭ ‬لقادة‭ ‬البلاد،‭ ‬وتمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والنظام‭ ‬والحماية‭ ‬للمجتمع،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لنعبر‭ ‬عن‭ ‬اعتزازنا‭ ‬وتقديرنا‭ ‬لرجال‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬ودورهم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬فرصة‭ ‬ثمينة‭ ‬لتذكير‭ ‬الجميع‭ ‬بالتضحيات‭ ‬الجليلة‭ ‬التي‭ ‬يقدمونها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭.‬

وأكدت‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬المنامة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المحامية‭ ‬دينا‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اللظي‭ ‬أن‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬ورجالها‭ ‬يتمتعون‭ ‬بثقافة‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانات‭ ‬بين‭ ‬منسوبي‭ ‬الوزارة‭ ‬بنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بتوجيهات‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬2022‭ - ‬2026‭ ‬وتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬تنفيذي‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الحكومة‭ ‬لتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬التقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬منتسبو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬بذل‭ ‬وعطاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقرار‭ ‬الوطن‭ ‬وكي‭ ‬ينعم‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬وكل‭ ‬مقيم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البحرين‭ ‬بنعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أساسيات‭ ‬حق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬الآمن،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬جميع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأشادت‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وإقامة‭ ‬الدورات‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬والنهوض‭ ‬بإمكانات‭ ‬منسوبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وإنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وتأسيسهم‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الجدية‭ ‬التامة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

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