رؤساء تحرير الصحف: الاحتفال بيوم الشرطة مناسبة لاستذكار دورها الوطني المهم الذي تقوم به

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وزير الداخلية يقود العمل الشرطي نحو المزيد من التطور الذي يعزز استقرار البحرين

أشاد‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬البحرينية‭ ‬بجهود‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وحماية‭ ‬وصون‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

وأوضح‭ ‬الأستاذ‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أن‭ ‬عطاء‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬تاريخها‭ ‬الممتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام،‭ ‬كان‭ ‬شريكا‭ ‬فاعلا‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينعم‭ ‬الجميع‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وأن‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬الأمم‭ ‬ونهضتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والسياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬وغيرها،‭ ‬عبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬عالمي،‭ ‬وعبر‭ ‬تحقيق‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬فاعلة‭ ‬تمثل‭ ‬إحدى‭ ‬دعائم‭ ‬الاستقرار‭.‬





وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬بتحولات‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬استثمار‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأنظمة‭ ‬الذكية،‭ ‬بهدف‭ ‬مواكبة‭ ‬التحديات‭ ‬والمضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬عمل‭ ‬شرطي‭ ‬يوازي‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬للمستقبل‭ ‬تواكب‭ ‬التحديات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬ورفع‭ ‬الأداء‭ ‬الشرطي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الأمنية‭ ‬المنشودة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الأستاذ‭ ‬مؤنس‭ ‬المردي‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد،‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬مناسبة‭ ‬لاستحضار‭ ‬الأدوار‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬يضطلع‭ ‬بها‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وصيانة‭ ‬استقرارها‭ ‬والذود‭ ‬عن‭ ‬مقدراتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والعمل‭ ‬الشرطي‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬فاعلة‭ ‬لها‭ ‬محلها‭ ‬من‭ ‬التقدير‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭.‬

وأكد‭ ‬المردي‭ ‬أننا‭ ‬إذ‭ ‬نفخر‭ ‬اليوم‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬عمرانية‭ ‬وتطور‭ ‬حضاري‭ ‬ومسيرة‭ ‬اقتصادية‭ ‬أصبحت‭ ‬مثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬دوليًا،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬توافر‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬والمستقرة‭ ‬التي‭ ‬أساسها‭ ‬يقظة‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭.‬

وهنأ‭ ‬المردي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬واصفًا‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬بأنهم‭ ‬العين‭ ‬الساهرة‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬فهم‭ ‬الذين‭ ‬يواصلون‭ ‬الليل‭ ‬بالنهار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬ينعم‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬الهامي‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يأتي‭ ‬مليئًا‭ ‬بالفرحة‭ ‬والفخر‭ ‬والإنجازات،‭ ‬فلا‭ ‬يمر‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬على‭ ‬المواطن،‭ ‬إلا‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬عبقا‭ ‬من‭ ‬الذكريات‭ ‬الوطنية‭ ‬الجميلة،‭ ‬فيبدأ‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬ويوم‭ ‬الشهيد‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬معنى‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وحاضرهم‭ ‬ومستقبلهم،‭ ‬وهو‭ ‬النعمة‭ ‬غير‭ ‬المحسوسة‭ ‬كثيرًا‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬هذه‭ ‬النعمة‭ ‬واستدامتها‭ ‬يبذلون‭ ‬الغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬في‭ ‬صمت‭ ‬وبعزيمة‭ ‬وطنية‭ ‬مخلصة،‭ ‬وباستخدام‭ ‬قدرات‭ ‬بشرية‭ ‬عالية،‭ ‬وهم‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬الذين‭ ‬يواصلون‭ ‬الليل‭ ‬بالنهار‭ ‬لحماية‭ ‬مقدرات‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭ ‬واقتصاده‭ ‬ومؤسساته‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الشرطة‭ ‬يعد‭ ‬أهم‭ ‬ركيزة‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الدول،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بات‭ ‬يتوسع‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬آخر،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬ودخول‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬ساحات‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬لحماية‭ ‬الوطن،‭ ‬وإننا‭ ‬نشهد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬أخطارا‭ ‬مستحدثة‭ ‬يتصدى‭ ‬لها‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬بوعي‭ ‬وعلم‭ ‬وتطور‭ ‬متسارع‭ ‬لقدراتهم‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬في‭ ‬يومهم‭ ‬نقف‭ ‬إجلالاً‭ ‬وإكبارًا‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬البواسل،‭ ‬ونحيي‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬منهم،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الفريق‭ ‬معالي‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬فله‭ ‬ولرجاله‭ ‬منا‭ ‬ومن‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭ ‬عظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬وخالص‭ ‬التحية‭ ‬والتهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬