رؤساء تحرير الصحف: الاحتفال بيوم الشرطة مناسبة لاستذكار دورها الوطني المهم الذي تقوم به

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شرطة البحرين شريك فاعل في نهضة الوطن وتحقيق تطلعاته
وزير الداخلية يقود العمل الشرطي نحو المزيد من التطور الذي يعزز استقرار البحرين
أشاد رؤساء تحرير الصحف البحرينية بجهود الشرطة البحرينية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية وصون المكتسبات الوطنية التي شهدتها مملكة البحرين في شتى المجالات.
وأوضح الأستاذ أنور عبدالرحمن أن عطاء شرطة البحرين عبر تاريخها الممتد لأكثر من 100 عام، كان شريكا فاعلا في نهضة الوطن وتحقيق التطلعات والعمل على أن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار، وأن تحقق ذلك هو ما يؤدي إلى تقدم الأمم ونهضتها في كل على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، عبر عدد من الإنجازات التي أصبحت محل تقدير عالمي، وعبر تحقيق شراكة مجتمعية فاعلة تمثل إحدى دعائم الاستقرار.
وأشاد رئيس تحرير أخبار الخليج بتحولات العمل الشرطي في البحرين عبر استثمار التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، بهدف مواكبة التحديات والمضي قدماً نحو عمل شرطي يوازي ما نشهده من تطور على صعيد التقنية الحديثة، مؤكدا أن وزارة الداخلية كانت دائما سباقة في وضع استراتيجيات للمستقبل تواكب التحديات، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية ورفع الأداء الشرطي بما يسهم في تحقيق الأهداف الأمنية المنشودة.
من جانبه، أكد الأستاذ مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد، أن يوم الشرطة البحرينية هو مناسبة لاستحضار الأدوار النبيلة التي يضطلع بها رجال الأمن في حفظ أمن مملكة البحرين وصيانة استقرارها والذود عن مقدراتها في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في قيادة وزارة الداخلية والعمل الشرطي نحو المزيد من التطوير الذي يعزز من دورها في حفظ الأمن والاستقرار من خلال شراكة مجتمعية فاعلة لها محلها من التقدير على جميع المستويات.
وأكد المردي أننا إذ نفخر اليوم بما تشهده مملكة البحرين من نهضة عمرانية وتطور حضاري ومسيرة اقتصادية أصبحت مثالاً يحتذى دوليًا، فإن ذلك لم يكن ليتحقق لولا توافر البيئة الآمنة والمستقرة التي أساسها يقظة رجال الشرطة.
وهنأ المردي بهذه المناسبة وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة، واصفًا رجال الشرطة بأنهم العين الساهرة على أمن المواطنين والمقيمين فهم الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل أن ينعم جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالأمن والأمان.
من ناحيته، قال عبدالله الهامي رئيس تحرير صحيفة الوطن: «إن شهر ديسمبر من كل عام يأتي مليئًا بالفرحة والفخر والإنجازات، فلا يمر هذا الشهر على المواطن، إلا وهو يحمل عبقا من الذكريات الوطنية الجميلة، فيبدأ بيوم المرأة البحرينية، ثم يأتي يوم الشرطة البحرينية، والأعياد الوطنية ويوم الشهيد».
وأضاف: «لا يخفى على أحد معنى الأمن في حياة الناس وحاضرهم ومستقبلهم، وهو النعمة غير المحسوسة كثيرًا من الناس في كثير من الأحيان، إلا أن القائمين على حفظ هذه النعمة واستدامتها يبذلون الغالي والنفيس في صمت وبعزيمة وطنية مخلصة، وباستخدام قدرات بشرية عالية، وهم رجال الأمن من منتسبي الشرطة البحرينية، الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية مقدرات الوطن وأبنائه واقتصاده ومؤسساته العامة والخاصة».
وأكد أن دور الشرطة يعد أهم ركيزة في استقرار الدول، إلا أن هذا الدور بات يتوسع يوما بعد آخر، وخاصة مع التطور التكنولوجي ودخول الشرطة إلى ساحات العالم الافتراضي لحماية الوطن، وإننا نشهد في كل عام أخطارا مستحدثة يتصدى لها رجال الأمن بوعي وعلم وتطور متسارع لقدراتهم.
وقال: «في يومهم نقف إجلالاً وإكبارًا لرجال الشرطة البواسل، ونحيي كل فرد منهم، وعلى رأسهم الفريق معالي أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، فله ولرجاله منا ومن كل مواطن ومقيم في هذه الأرض الطيبة عظيم الامتنان وخالص التحية والتهنئة بمناسبة يوم الشرطة البحرينية».
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