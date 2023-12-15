البحرين السابعة عالميا والثالثة عربيا في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)IDIITU

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكّد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أنّ‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يشهد‭ ‬تقدّماً‭ ‬مستمراً،‭ ‬ويحظى‭ ‬بإشادات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية،‭ ‬وأن‭ ‬تصنيف‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العشر‭ ‬الأوائل‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬تنمية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بالتقرير‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعدّ‭ ‬ثمرة‭ ‬للجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬دور‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬بما‭ ‬يرفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ويرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬عالميًا،‭ ‬مضيفاً‭ ‬بأنه‭ ‬دافع‭ ‬كبير‭ ‬لمواصلة‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬ودعم‭ ‬إسهاماته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬قدمًا‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

وعبّر‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬نتائج‭ ‬المؤشرات‭ ‬وتحليل‭ ‬الأداء‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬جهود‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وشركات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وشركة‭ (‬بي‭ ‬نت‭)‬،‭ ‬منوّهاً‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬التفاني‭ ‬والجهود‭ ‬الجادة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الجميع‭ ‬لتعزيز‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتنافسية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬بأرقى‭ ‬المقاييس‭ ‬العالمية‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مؤشراتها‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭.‬

ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المؤشر‭ ‬أحد‭ ‬السمات‭ ‬الأساسية‭ ‬لتقرير‭ ‬قياس‭ ‬مجتمع‭ ‬المعلومات‭ ‬الذي‭ ‬ينشره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات،‭ ‬ويتم‭ ‬فيه‭ ‬تحديد‭ ‬مستوى‭ ‬تطور‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وتقييم‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬الريادة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة،‭ ‬تحفيزًا‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التفاني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والطموحات‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتكون‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬كقطاع‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬يعزز‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬نمو‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأخرى‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬المستقبلية‭ ‬المختلفة‭.‬