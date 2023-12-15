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جمعية مراقبة حقوق الإنسان ترصد تنظيم 57 مسيرة واعتصاما نصرة لغزة

12/15/2023 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رصدت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تنظيم‭ ‬38‭ ‬مسيرة‭ ‬شعبية‭ ‬و10‭ ‬وقفات‭ ‬و7‭ ‬اعتصامات‭ ‬ومسيرتين‭ ‬مرخصة‭ ‬لدعم‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وقضيته‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقه‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬والكرامة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

واستحوذت‭ ‬المسيرات‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬67‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المسيرات‭ ‬والاعتصامات‭ ‬والوقفات‭ ‬البالغة‭ ‬57،‭ ‬تليها‭ ‬الوقفات‭ ‬المرخصة‭ ‬بنسبة‭ ‬18‭%‬،‭ ‬ثالثًا‭ ‬الاعتصامات‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭%‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬المسيرات‭ ‬المرخصة‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭%.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬السهلي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬بجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بدأ‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬لنصرة‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬وبالأخص‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬طفرة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬والرأي‭ ‬هي‭ ‬المسيرات‭ ‬والوقفات‭ ‬الحاشدة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تتمتع‭ ‬بنظام‭ ‬سياسي‭ ‬دستوري‭ ‬يكفل‭ ‬فيه‭ ‬الدستور‭ ‬حقوق‭ ‬وحريات‭ ‬المواطنين،‭ ‬منها‭ ‬حق‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬والرأي،‭ ‬وتقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬بمنح‭ ‬التراخيص‭ ‬للفعاليات‭ ‬والمسيرات‭ ‬السلمية‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬آراء‭ ‬المواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يحترم‭ ‬قوانين‭ ‬البلاد‭ ‬ولا‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدًا‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭.‬

وذكر‭ ‬السهلي‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الشامل‭ ‬لمسيرات‭ ‬واعتصامات‭ ‬نصرة‭ ‬لغزة‭ ‬وحقوق‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬وفق‭ ‬لدستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعبير‭ ‬الحر‭ ‬والشرعي‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وقضيته‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوقه‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬والكرامة،‭ ‬برزت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مسيرات‭ ‬الجمعيات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوسيلة‭ ‬فعّالة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬المواقف‭ ‬وتحقيق‭ ‬التأثير‭ ‬الاجتماعي‭. ‬من‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات،‭ ‬تبرز‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬وجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬رئيسة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬التقرير‭ ‬قيام‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬7‭ ‬اعتصامات‭ ‬ومسيرة‭ ‬حاشدة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬30‭ ‬نوفمبر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬10‭ ‬وقفات‭ ‬لجمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬ومسيرة‭ ‬حاشدة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭.‬

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