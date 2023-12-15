جمعية مراقبة حقوق الإنسان ترصد تنظيم 57 مسيرة واعتصاما نصرة لغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رصدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تنظيم 38 مسيرة شعبية و10 وقفات و7 اعتصامات ومسيرتين مرخصة لدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته والدفاع عن حقوقه الأصيلة في الحرية والكرامة، وذلك في الفترة من 7 أكتوبر إلى 1 ديسمبر 2023.
واستحوذت المسيرات الشعبية على 67% من إجمالي المسيرات والاعتصامات والوقفات البالغة 57، تليها الوقفات المرخصة بنسبة 18%، ثالثًا الاعتصامات بنسبة 12%، وأخيرًا المسيرات المرخصة بنسبة 3%.
وقال محمد السهلي، المدير التنفيذي بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، إنه منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في 7 من أكتوبر 2023 بدأ الحراك الشعبي لنصرة غزة على جميع المستويات وبالأخص التي تعتبر طفرة نوعية في حرية التعبير والرأي هي المسيرات والوقفات الحاشدة.
وأضاف أن المملكة تتمتع بنظام سياسي دستوري يكفل فيه الدستور حقوق وحريات المواطنين، منها حق حرية التعبير والرأي، وتقوم الحكومة بمنح التراخيص للفعاليات والمسيرات السلمية التي تعبر عن آراء المواطنين، بما يحترم قوانين البلاد ولا يشكل تهديدًا للأمن العام.
وذكر السهلي في التقرير الشامل لمسيرات واعتصامات نصرة لغزة وحقوق الرأي والتعبير وفق لدستور مملكة البحرين في الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 1 ديسمبر 2023 التي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه، أنه في إطار التعبير الحر والشرعي عن الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته والدفاع عن حقوقه الأصيلة في الحرية والكرامة، برزت بشكل كبير مسيرات الجمعيات في مملكة البحرين كوسيلة فعّالة للتعبير عن المواقف وتحقيق التأثير الاجتماعي. من بين هذه الجمعيات، تبرز جمعية مناصرة فلسطين وجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع رئيسة في هذا السياق.
وأشار إلى رصد التقرير قيام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع 7 اعتصامات ومسيرة حاشدة من تاريخ 7 أكتوبر إلى تاريخ 30 نوفمبر، كما تم رصد 10 وقفات لجمعية مناصرة فلسطين ومسيرة حاشدة واحدة من تاريخ 7 أكتوبر إلى تاريخ 1 ديسمبر.
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