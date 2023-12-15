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الشورى يهنئ القيادة بالأعياد الوطنية:مناسبة نستلهم منها العزيمة والإرادة لمواصلة البناء

12/15/2023 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬يتشرف‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بأن‭ ‬يرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الكريم،‭ ‬داعين‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يُعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة‭.‬


وأكد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬يعتبر‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالمنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والدبلوماسية،‭ ‬وهي‭ ‬محطة‭ ‬نستلهم‭ ‬منها‭ ‬العزيمة‭ ‬والإرادة‭ ‬المتجددة‭ ‬لمواصلة‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭ ‬والتطور‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الميادين،‭ ‬مرتكزين‭ ‬على‭ ‬منهج‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الراسخ،‭ ‬الذي‭ ‬أرسى‭ ‬قواعده‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطات،‭ ‬والدفع‭ ‬دومًا‭ ‬نحو‭ ‬صون‭ ‬الحقوق‭ ‬وتنميتها،‭ ‬وإشاعة‭ ‬السلام‭ ‬والمحبة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬الأصيلة‭.‬

ورفعت‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أطيب‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة،‭ ‬والذكرى‭ ‬المجيدة‭ ‬لتسلم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم؛‭ ‬داعية‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭ ‬وهي‭ ‬ترفل‭ ‬بأثواب‭ ‬الخير‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

كما‭ ‬تقدمت‭ ‬العباسي‭ ‬بأطيب‭ ‬التهاني‭ ‬وأصدق‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬رفع‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأصدق‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة،‭ ‬والذكرى‭ ‬المجيدة‭ ‬لتسلّم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم؛‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬الوفي‭ ‬وهي‭ ‬تزخر‭ ‬بثوب‭ ‬العزة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالته‭.‬

وأشاد‭ ‬فخرو‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ورسمت‭ ‬صورة‭ ‬مشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المجيدة‭ ‬فرصة‭ ‬لتجديد‭ ‬العهد‭ ‬والولاء‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ببذل‭ ‬أقصى‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لدعم‭ ‬المسيرة‭ ‬المباركة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والصلاح‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

وثمّن‭ ‬فخرو‭ ‬الجهود‭ ‬السخية‭ ‬والمساعي‭ ‬المخلصة‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لبلوغ‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬وإنجازات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

ورفعت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة،‭ ‬والذكرى‭ ‬المجيدة‭ ‬لتسلم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم؛‭ ‬داعية‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الوفي‭ ‬بخير‭ ‬وتقدم‭ ‬ونماء،‭ ‬وأمن‭ ‬وأمان‭ ‬واستقرار‭.‬

كما‭ ‬توجَّهت‭ ‬الفاضل‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفـة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬داعية‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الوفي‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادته‭ ‬الحكيمة‭.‬

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