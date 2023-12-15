الشورى يهنئ القيادة بالأعياد الوطنية:مناسبة نستلهم منها العزيمة والإرادة لمواصلة البناء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، يتشرف مجلس الشورى بأن يرفع أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم، داعين الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة على المملكة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار تحت راية قيادتها الحكيمة.
وأكد مجلس الشورى أن الاحتفاء بالأعياد الوطنية المجيدة يعتبر مناسبة مهمة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بالمنجزات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية، وهي محطة نستلهم منها العزيمة والإرادة المتجددة لمواصلة عملية البناء والتطور والتقدم في شتى الميادين، مرتكزين على منهج العمل الديمقراطي الراسخ، الذي أرسى قواعده جلالة الملك المعظم، في بناء دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك بين السلطات، والدفع دومًا نحو صون الحقوق وتنميتها، وإشاعة السلام والمحبة بالمحافظة على القيم الوطنية الأصيلة.
ورفعت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أطيب التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة، والذكرى المجيدة لتسلم جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم؛ داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على مملكة البحرين وشعبها الكريم وهي ترفل بأثواب الخير في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.
كما تقدمت العباسي بأطيب التهاني وأصدق التبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة لمملكة البحرين.
من جانبه رفع جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة، والذكرى المجيدة لتسلّم جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم؛ داعيًا المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على المملكة وشعبها الوفي وهي تزخر بثوب العزة في العهد الزاهر لجلالته.
وأشاد فخرو بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، ورسمت صورة مشرفة لمملكة البحرين بين دول العالم، مؤكدًا أن هذه المناسبة المجيدة فرصة لتجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، ببذل أقصى الجهود من خلال السلطة التشريعية لدعم المسيرة المباركة، لتحقيق ما فيه الخير والصلاح للوطن والمواطنين.
وثمّن فخرو الجهود السخية والمساعي المخلصة والعمل الدؤوب الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبلوغ ما حققته مملكة البحرين من مكتسبات وإنجازات في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.
ورفعت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة، والذكرى المجيدة لتسلم جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم؛ داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على مملكة البحرين وشعبها الوفي بخير وتقدم ونماء، وأمن وأمان واستقرار.
كما توجَّهت الفاضل بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفـة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة على مملكة البحرين وشعبها الوفي بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
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