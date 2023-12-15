تظاهرات جديدة في الأردن تطالب بـ((وقف المذبحة)) في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحمل‭ ‬متظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬على‭ ‬إحداها‭ ‬علم‭ ‬إسرائيل‭ ‬وعلم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والعلم‭ ‬الأمريكي‭ ‬كتب‭ ‬أسفلها‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬وأخرى‭ ‬حملت‭ ‬صورة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مع‭ ‬حذاء‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬وكتب‭ ‬أسفلها‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬رأس‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬وهتف‭ ‬متظاهرون‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لأمريكا،‭ ‬الموت‭ ‬لإسرائيل‮»‬،‭ ‬و«هذه‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬تنداس،‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬فيها‭ ‬حماس‭... ‬فيها‭ ‬شارون‭ ‬انكسر‭ (‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأسبق‭ ‬أرييل‭ ‬شارون‭)‬،‭ ‬وطلع‭ ‬منها‭ ‬موطي‭ ‬الراس‮»‬‭. ‬

وشارك‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬أخرى‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المسجد‭ ‬الحسيني‭ ‬الكبير‭ ‬بوسط‭ ‬عمان‭ ‬حاملين‭ ‬أعلاما‭ ‬أردنية‭ ‬وفلسطينية‭. ‬وأطلق‭ ‬هؤلاء‭ ‬هتافات‭ ‬تندد‭ ‬بـ«العدوان‮»‬‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬وحملوا‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬محرقة‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬و«نعم‭ ‬للمقاومة‮»‬‭ ‬و«أنتم‭ ‬كابوس‭ ‬الاحتلال‮»‬‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الزرقاء‭ (‬شرق‭ ‬عمان‭) ‬وإربد‭ (‬شمال‭) ‬والكرك‭ ‬ومعان‭ ‬والعقبة‭ (‬جنوب‭). ‬ويشهد‭ ‬الأردن‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬تظاهرات‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬طالب‭ ‬بعضها‭ ‬بإغلاق‭ ‬سفارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬وإلغاء‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬الموقعة‭ ‬معها‭ ‬عام‭ ‬1994‭. ‬واستدعت‭ ‬عمّان‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬سفيرها‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬أبلغت‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بعدم‭ ‬إعادة‭ ‬سفيرها‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬غادر‭ ‬المملكة‭. ‬

ويطالب‭ ‬الأردن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ومنعها‭ ‬من‭ ‬‮«‬ارتكاب‭ ‬مجازر‭ ‬ونكبات‮»‬‭ ‬جديدة،‭ ‬وضمان‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الى‭ ‬القطاع‭. ‬ونفذ‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأردني‭ ‬خمس‭ ‬عمليات‭ ‬إنزال‭ ‬جوي‭ ‬للمساعدات‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬ارسلت‭ ‬المملكة‭ ‬20‭ ‬طائرة‭ ‬محملة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬