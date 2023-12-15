تظاهرات جديدة في الأردن تطالب بـ((وقف المذبحة)) في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عمان - (أ ف ب): شارك آلاف الاردنيين في تظاهرات في عمان ومدن أخرى أمس الجمعة للمطالبة بـ«وقف المذبحة» في غزة، منددين بموقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل في حربها على حركة حماس في القطاع المحاصر. وشارك نحو ألفي شخص في تظاهرة انطلقت عقب صلاة الجمعة على مقربة من السفارة الأمريكية غرب عمان، حاملين لافتات كتب على بعضها «أوقفوا المذبحة في غزة» و«المقاومة طريقنا للتحرير والعودة»، على ما أفاد مراسلو فرانس برس.
وحمل متظاهرون لافتات على إحداها علم إسرائيل وعلم الاتحاد الأوروبي والعلم الأمريكي كتب أسفلها «تحالف الإرهاب»، وأخرى حملت صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حذاء على وجهه وكتب أسفلها «أمريكا رأس الإرهاب». وهتف متظاهرون «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل»، و«هذه غزة ما تنداس، ما دام فيها حماس... فيها شارون انكسر (رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أرييل شارون)، وطلع منها موطي الراس».
وشارك نحو ألف شخص في تظاهرة أخرى انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير بوسط عمان حاملين أعلاما أردنية وفلسطينية. وأطلق هؤلاء هتافات تندد بـ«العدوان» الإسرائيلي والموقف الأمريكي وحملوا لافتات كتب على بعضها «أوقفوا محرقة غزة»، و«نعم للمقاومة» و«أنتم كابوس الاحتلال».
كما شارك المئات في تظاهرات مماثلة في كل من الزرقاء (شرق عمان) وإربد (شمال) والكرك ومعان والعقبة (جنوب). ويشهد الأردن منذ أكثر من شهرين تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، طالب بعضها بإغلاق سفارة إسرائيل في عمان وإلغاء معاهدة السلام الموقعة معها عام 1994. واستدعت عمّان مطلع نوفمبر سفيرها لدى إسرائيل، كما أبلغت تل أبيب بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
ويطالب الأردن المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار ومنعها من «ارتكاب مجازر ونكبات» جديدة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع. ونفذ سلاح الجو الأردني خمس عمليات إنزال جوي للمساعدات في غزة، كما ارسلت المملكة 20 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية.
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