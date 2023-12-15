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إسرائيل تواصل ضرباتها الكثيفة على قطاع غزة رغم الضغوط الأمريكية

12/15/2023 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ ‬غزة‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬كثفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ستستمر‭ ‬أشهرا‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يحضها‭ ‬حليفها‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬حدة‭ ‬ضرباتها‭ ‬بغية‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭. ‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬‮«‬الصواب‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تحتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬مستقبله‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭. ‬

وتصاعدت‭ ‬سحب‭ ‬الدخان‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الجنوب‭ ‬حيث‭ ‬وسعت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عملياتها‭ ‬البرية‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحكومة‭ ‬حماس‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‮»‬‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬وقصف‭. ‬كما‭ ‬تعرضت‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬لضربات‭ ‬كذلك‭. ‬

وقال‭ ‬بكر‭ ‬أبو‭ ‬حجاج‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬آمنين‭ ‬في‭ ‬بيوتنا‭ ‬فجأة‭ ‬صار‭ ‬قصف‭ ‬ببراميل‭ ‬متفجرة‭. ‬وقعت‭ ‬لدينا‭ ‬إصابات‭ ‬ودمار‭ ‬هائل‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نعاني‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والدمار‮»‬‭. ‬

وأغرق‭ ‬النزاع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬خطرة‭ ‬مع‭ ‬نزوح‭ ‬1‭,‬9‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬أي‭ ‬85%‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أضطر‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬توسع‭ ‬رقعة‭ ‬المعارك‭. ‬

وحذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬‮«‬انهيار‭ ‬النظام‭ ‬العام‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الجوع‭ ‬واليأس‭ ‬يدفعان‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬بكميات‭ ‬محدودة‭ ‬عبر‭ ‬مصر‭. ‬

وقال‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬‮«‬أينما‭ ‬توجهنا‭ ‬نجد‭ ‬أشخاصا‭ ‬يائسين‭ ‬جياعا‭ ‬ومذعورين‮»‬‭.‬

خلال‭ ‬الليل،‭ ‬بقيت‭ ‬الاتصالات‭ ‬مقطوعة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بالتل‮»‬‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المشغلة‭ ‬ما‭ ‬شدد‭ ‬من‭ ‬عزلة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاضع‭ ‬أساسا‭ ‬لحصار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مطبق‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬دانيال‭ ‬هاجاري‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬ستشهد‭ ‬الأيام‭ ‬المقبل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الصعبة‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬أساليب‭ ‬قتال‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬زرع‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬يتردد‭ ‬عليها‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬واختيار‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭ ‬لتفجيرها‭. ‬

ومساء‭ ‬الخميس‭ ‬أشار‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬معارك‮»‬‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشجاعية‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬تكبدت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أعلى‭ ‬حصيلة‭ ‬قتلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬هجومها‭ ‬البري،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬سقوط‭ ‬عشرة‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭. ‬وقتل‭ ‬117‭ ‬جنديا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وسمح‭ ‬الهجوم‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوسع‭ ‬جنوبا‭ ‬حيث‭ ‬يحتشد‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭. ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬خطف‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬شخصا‭ ‬واقتيدوا‭ ‬رهائن‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬132‭ ‬منهم‭ ‬محتجزين‭ ‬لدى‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬105‭ ‬خلال‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬وانتهت‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬وأفرجت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬عن‭ ‬معتقلين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجونها‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬استعاد‭ ‬جثث‭ ‬ثلاث‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هم‭ ‬الجنديان‭ ‬نيك‭ ‬بيزير‭ ‬ورون‭ ‬شيرمان‭ ‬البالغان‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬والمدني‭ ‬الفرنسي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيليا‭ ‬توليدانو‭. ‬

وتزداد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬حليفتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقد‭ ‬وصل‭ ‬ساليفان‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬الخميس‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬إمكان‭ ‬تحول‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬أقل‭ ‬حدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬المستقبل‭ ‬القريب‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬

وأكد‭ ‬ساليفان‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الجمعة‭ ‬لصحفيين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعتبر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنطقي،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الصواب‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬أن‭ ‬تحتل‭ ‬غزة،‭ ‬أو‭ ‬تعيد‭ ‬احتلال‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬ساليفان‭ ‬إلى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬حيث‭ ‬سيجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وشدد‭ ‬المسؤول‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تنوي‭ ‬احتلال‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬وأن‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وإدارة‭ ‬غزة‭ ‬وأمن‭ ‬غزة‭ ‬تعود‭ ‬للفلسطينيين‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أريدهم‭ (‬الإسرائيليين‭) ‬أن‭ ‬يركّزوا‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬المدنيين،‭ ‬وليس‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬ملاحقة‭ ‬حماس،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬حرصاً‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حذر‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬ستطول‭. ‬وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬ألمحت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هدفها‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباشرة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليه‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬2007‭ ‬وخرجت‭ ‬منه‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بات‭ ‬المدنيون‭ ‬يحتشدون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬تتقلص‭ ‬مساحتها‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬محاولين‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬وسط‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬بائسة‭. ‬

في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬استحالت‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬مخيما‭ ‬ضخما‭ ‬يضم‭ ‬مئات‭ ‬الخيم‭ ‬التي‭ ‬نصبت‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بأوتدة‭ ‬وشوادر‭ ‬بلاستيكية‭ ‬وشراشف‭ ‬التي‭ ‬يحتمي‭ ‬تحتها‭ ‬النازحون‭ ‬من‭ ‬المطر‭ ‬فيما‭ ‬الشتاء‭ ‬والبرد‭ ‬على‭ ‬الأبواب‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬باتت‭ ‬تطال‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬يوميا‭. ‬والجمعة‭ ‬راح‭ ‬فلسطينيون‭ ‬يبحثون‭ ‬بين‭ ‬الأنقاض‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬قصف‭ ‬جديدة‭. ‬

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