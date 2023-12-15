تزامنا مع أفراح الوطن:فندق كراون بلازا وفندق لي ميريديان يطرحان برانش العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تزامنا مع أفراح مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، يطرح كل من فندق كروان بلازا وفندق لي ميريديان ستي سنتر برانش العيد الوطني، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر2023.
بدوره قال المدير العام لفندق كراون بلازا، شربل حنا: «نحتفل هذا العام بمناسبة مرور 52 عاما على استقلال البحرين، من خلال مجموع مطاعمنا الموجودة في الفندق، حيث يقدم الفندق خلال العيد الوطني المجيد العروض الحصرية في كافة مطاعمه وخصومات تصل لغاية 20 % ».
وتابع: «تقوم مجموعة مطاعم الفندق بإعداد قوائم طعام خاصة للاحتفال بالعيد الوطني إلى جانب استعدادها بشكل مستمر لاختيار أجود المكونات الموجودة في السوق المحلي وإعداد الأطباق بواسطة طهاة متخصصين يمتلكون الخبرة الكافية في مجالاتهم المتخصصة لتقديم أفضل تجارب الطعام لزبائن ونزلاء الفندق».
وحول أبرز ما تم تخصيصه لهذه المناسبة ذكر: «يشرف على إعداد الأطباق البحرية طاه بحريني متمكن مع فريقه الخاص، وسيقدمون من خلال ذلك إعداد كافة المأكولات البحرية البحرينية، العربية والعالمية إلى جانب قائمة واسعة من نكهات طبق السوشي الشهير».
وذكر: «يعتبر مطعم سبايس الهندي من أشهر المطاعم الهندية بمملكة البحرين ويقدم كافة الأطباق الهندية على أصولها التقليدية بمستوى عال، حيث يشرف على إعداد أطباقه طاقم عمل متكامل إلى جانب استخدامه أجود أنواع البهارات الهندية والمكونات الغذائية في تحضير أطباقه، ويقدم في هذه المناسبة أطباقا مبتكرة لعشاق المأكولات الهندية».
ويبين شربل أن مطعم لاموزاييك هو عبارة عن المطعم الرئيسي بالفندق ويقدم العديد من الأطباق العالمية تحت سقف واحد إذ قال: «صممنا قوائم طعام خاصة ببرانش العيد الوطني التي تضم العديد من الأطباق البحرينية والعالمية تتراوح ما بين المقبلات والأطباق الرئيسية والحلويات إلى جانب تواجد المنطقة الترفيهية المخصصة للأطفال».
وأشار إلى أنه يمكن للزبائن الحجز المسبق في كافة مطاعم الفندق للاحتفال بهذه المناسبة مع باقة من أشهى المأكولات وسط ديكورات مميزة.
بدورها قالت كريستالين باسترانا، مديرة إدارة التسويق بفندق لي مريديان ستي سنتر البحرين: «كعادته في كل عام يحتفل فندق لي ميريديان سيتي سنتر البحرين بالعيد الوطني المجيد من خلال مجموعة مطاعمه التي تطرح قوائم طعام متجددة خصيصا لهذه المناسبة».
وأضافت: «يقدم مطعم بهارات عرض خاص لزبائنه من خلال بوفيه برانش العيد الوطني الذي نقدم من خلاله مجموعة واسعة من الأطباق البحرينية الاصيلة التي اشتهر بها المطبخ البحريني منذ زمن بعيد، بالإضافة إلى الأطباق العالمية التي تتناسب مع جميع الاذواق».
وأضافت: «تشمل قائمة الطعام الأطباق الرئيسة مثل الهريس، الغوزي، مجبوس الهامور والثريد إلى جانب قائمة واسعة من الحلويات الشعبية البحرينية مثل الحلوى البحرينية واللقيمات والمشروبات التقليدية أيضا كالزعفران».
وأوضحت: «يشرف على إعداد هذه الأطباق فريق متخصص ويمتلك الخبرة الواسعة في المطبخ البحريني، كما نحرص على توظيف أجود المكونات الغذائية التي يتم تحضيرها بشكل يومي مما يضمن للزبائن حصولهم على أطباق بحرينية تقليدية بطابع مميز».
جدير بالذكر أن مطعم بهارات يوفر زاوية ترفيهية للأطفال وعروضا حية وخصومات تصل إلى 50 % لحاملي البطاقات الشخصية البحرينية.
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