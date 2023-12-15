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تزامنا مع أفراح الوطن:فندق كراون بلازا وفندق لي ميريديان يطرحان برانش العيد الوطني

12/15/2023 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


تزامنا‭ ‬مع‭ ‬أفراح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬يطرح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فندق‭ ‬كروان‭ ‬بلازا‭ ‬وفندق‭ ‬لي‭ ‬ميريديان‭ ‬ستي‭ ‬سنتر‭ ‬برانش‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬ديسمبر2023‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬شربل‭ ‬حنا‭: ‬‮«‬نحتفل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬52‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموع‭ ‬مطاعمنا‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الفندق،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬الفندق‭ ‬خلال‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مطاعمه‭ ‬وخصومات‭ ‬تصل‭ ‬لغاية‭ ‬20 % ‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬تقوم‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الفندق‭ ‬بإعداد‭ ‬قوائم‭ ‬طعام‭ ‬خاصة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعدادها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لاختيار‭ ‬أجود‭ ‬المكونات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬وإعداد‭ ‬الأطباق‭ ‬بواسطة‭ ‬طهاة‭ ‬متخصصين‭ ‬يمتلكون‭ ‬الخبرة‭ ‬الكافية‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم‭ ‬المتخصصة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬تجارب‭ ‬الطعام‭ ‬لزبائن‭ ‬ونزلاء‭ ‬الفندق‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تخصيصه‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ذكر‭: ‬‮«‬يشرف‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬الأطباق‭ ‬البحرية‭ ‬طاه‭ ‬بحريني‭ ‬متمكن‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الخاص،‭ ‬وسيقدمون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬إعداد‭ ‬كافة‭ ‬المأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬البحرينية،‭ ‬العربية‭ ‬والعالمية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قائمة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬نكهات‭ ‬طبق‭ ‬السوشي‭ ‬الشهير‮»‬‭.‬

وذكر‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬مطعم‭ ‬سبايس‭ ‬الهندي‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬المطاعم‭ ‬الهندية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويقدم‭ ‬كافة‭ ‬الأطباق‭ ‬الهندية‭ ‬على‭ ‬أصولها‭ ‬التقليدية‭ ‬بمستوى‭ ‬عال،‭ ‬حيث‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬أطباقه‭ ‬طاقم‭ ‬عمل‭ ‬متكامل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استخدامه‭ ‬أجود‭ ‬أنواع‭ ‬البهارات‭ ‬الهندية‭ ‬والمكونات‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬تحضير‭ ‬أطباقه،‭ ‬ويقدم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أطباقا‭ ‬مبتكرة‭ ‬لعشاق‭ ‬المأكولات‭ ‬الهندية‮»‬‭.‬

ويبين‭ ‬شربل‭ ‬أن‭ ‬مطعم‭ ‬لاموزاييك‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬المطعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالفندق‭ ‬ويقدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬العالمية‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬إذ‭ ‬قال‭: ‬‮«‬صممنا‭ ‬قوائم‭ ‬طعام‭ ‬خاصة‭ ‬ببرانش‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬البحرينية‭ ‬والعالمية‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المقبلات‭ ‬والأطباق‭ ‬الرئيسية‭ ‬والحلويات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تواجد‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مطاعم‭ ‬الفندق‭ ‬للاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬مع‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬أشهى‭ ‬المأكولات‭ ‬وسط‭ ‬ديكورات‭ ‬مميزة‭.‬

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬كريستالين‭ ‬باسترانا،‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬التسويق‭ ‬بفندق‭ ‬لي‭ ‬مريديان‭ ‬ستي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬كعادته‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يحتفل‭ ‬فندق‭ ‬لي‭ ‬ميريديان‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعمه‭ ‬التي‭ ‬تطرح‭ ‬قوائم‭ ‬طعام‭ ‬متجددة‭ ‬خصيصا‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬يقدم‭ ‬مطعم‭ ‬بهارات‭ ‬عرض‭ ‬خاص‭ ‬لزبائنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بوفيه‭ ‬برانش‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬نقدم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬البحرينية‭ ‬الاصيلة‭ ‬التي‭ ‬اشتهر‭ ‬بها‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأطباق‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الاذواق‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تشمل‭ ‬قائمة‭ ‬الطعام‭ ‬الأطباق‭ ‬الرئيسة‭ ‬مثل‭ ‬الهريس،‭ ‬الغوزي،‭ ‬مجبوس‭ ‬الهامور‭ ‬والثريد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قائمة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الحلويات‭ ‬الشعبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مثل‭ ‬الحلوى‭ ‬البحرينية‭ ‬واللقيمات‭ ‬والمشروبات‭ ‬التقليدية‭ ‬أيضا‭ ‬كالزعفران‮»‬‭.‬

وأوضحت‭: ‬‮«‬يشرف‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬الأطباق‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬ويمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني،‭ ‬كما‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬أجود‭ ‬المكونات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحضيرها‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬للزبائن‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬أطباق‭ ‬بحرينية‭ ‬تقليدية‭ ‬بطابع‭ ‬مميز‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مطعم‭ ‬بهارات‭ ‬يوفر‭ ‬زاوية‭ ‬ترفيهية‭ ‬للأطفال‭ ‬وعروضا‭ ‬حية‭ ‬وخصومات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬ % ‭ ‬لحاملي‭ ‬البطاقات‭ ‬الشخصية‭ ‬البحرينية‭.‬

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