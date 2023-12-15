مع تمديد لأيام العروض الترويجية:توقعات بارتفاع أكبر لمبيعات قطاع التجزئة خلال الأعياد الوطنية هذا العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ارتفاعا‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المبيعات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بفعل‭ ‬تزامنها‭ ‬مع‭ ‬إجازة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭. ‬

وتوقعت‭ ‬مصادر‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬القطاع‭ ‬إقبالا‭ ‬سعوديا‭ ‬أكبر،‭ ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المبيعات‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬20-30 % ،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كشفت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬مراكز‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تمدد‭ ‬فترة‭ ‬التخفيضات‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭.‬

بنسبة‭ ‬30 % ‭ ‬

وذكر‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬ومدير‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الحواج،‭ ‬جواد‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬الشراء‭ ‬ترتفع‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬بنسبة‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬20‭-‬30 % ،‭ ‬مرجعا‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الهدايا‭ ‬بين‭ ‬المحبين،‭ ‬حيث‭ ‬يتجه‭ ‬المواطنون‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬العطور‭ ‬والساعات‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬والحقائب‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تزامن‭ ‬إجازة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬مع‭ ‬إجازة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬ستساعد‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التجزئة،‭ ‬خصوصا‭ ‬قطاعات‭ ‬الملابس‭ ‬والعطور‭ ‬والمطاعم‭. ‬

ولفت‭ ‬الحواج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عطلة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬لتقديم‭ ‬بضاعة‭ ‬جديدة‭ ‬بأسعار‭ ‬مخفضة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنتجات‭ ‬الأخرى،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬الحواج‭ ‬عروضا‭ ‬ترويجية‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭-‬50 % ‭ ‬ولمدة‭ ‬5‭-‬6‭ ‬أيام‭.‬

الذكرى‭ ‬52

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أنصار‭ ‬جاليري‭ ‬ – ‭ ‬فرع‭ ‬البحرين،‭ ‬محمد‭ ‬مسعد‭ ‬أن‭ ‬ازدياد‭ ‬حجم‭ ‬المبيعات‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬مرهون‭ ‬بحجم‭ ‬التخفيضات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الارتفاع‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬20 % ‭.‬

ونوه‭ ‬مسعد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أنصار‭ ‬جاليري‭ ‬تطلق‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عروضا‭ ‬ترويجية‭ ‬تصل‭ ‬نسبها‭ ‬إلى‭ ‬52 % ،‭ ‬وذلك‭ ‬لاحتفال‭ ‬المملكة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬52،‭ ‬حيث‭ ‬تستمر‭ ‬مدة‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬السبت‭ ‬وحتى‭ ‬الأحد‭ (‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭).‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرينيين‭ ‬يكثفون‭ ‬عمليات‭ ‬الشراء‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬الإجازة‭ ‬والعروض‭ ‬الترويجية‭ ‬المصاحبة‭ ‬لها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬بالمتاجر‭ ‬ومراكز‭ ‬التسوق‭ ‬إلى‭ ‬التنافس‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬العروض‭ ‬الترويجية‭.‬

توافد‭ ‬سعودي

بدوره،‭ ‬بين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مصنع‭ ‬شريف‭ ‬للملابس‭ ‬وبيت‭ ‬الأصواف،‭ ‬جاسم‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬ترفع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الملابس‭ ‬الشعبية،‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدارس‭ ‬والوزارات‭ ‬الحكومية‭ ‬والعوائل،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬فرصة‭ ‬تجمع‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يقرروا‭ ‬السفر‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬الإجازة‭. ‬

وأضاف‭ ‬الكوهجي‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية،‭ ‬لا‭ ‬يرتفع‭ ‬الطلب‭ ‬بالقدر‭ ‬المتوقع‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬بسبب‭ ‬مصادفة‭ ‬الإجازة‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر،‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬وقت‭ ‬إدراج‭ ‬الرواتب‭ ‬في‭ ‬البنوك‭. ‬لكن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬حجم‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توافد‭ ‬أكبر‭ ‬للسعوديين‭ ‬الذين‭ ‬تتصادف‭ ‬إجازتهم‭ ‬الشهرية‭ ‬الطويلة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفترة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬منحهم‭ ‬إجازة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬أطول‭ ‬كل‭ ‬شهرين‭ ‬تمتد‭ ‬لـ‭ ‬4‭ ‬أيام،‭ ‬وتبدأ‭ ‬الخميس‭ ‬وتنتهي‭ ‬الأحد‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصادف‭ ‬إجازة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬‮«‬الجمعة‭ ‬والسبت‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬المبيعات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬الأسواق‭ ‬الشعبية‭ ‬أكثر‭ ‬استقطابا‭ ‬للمتبضعين‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬بحكم‭ ‬الأسعار‭ ‬المخفضة‭ ‬واعتدال‭ ‬الطقس‭. ‬

ما‭ ‬قبل‭ ‬الإجازة

وتحدث‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمجموعة‭ ‬الجزيرة،‭ ‬أوجال‭ ‬موكرجي‭ ‬أن‭ ‬ازدياد‭ ‬حجم‭ ‬مبيعات‭ ‬أسواق‭ ‬الجزيرة‭ ‬يتركز‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الإجازة،‭ ‬إذ‭ ‬نلاقي‭ ‬إقبالا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬ومختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وأرجع‭ ‬سبب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أيام‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الإجازة‭ ‬إلى‭ ‬سفر‭ ‬عملاء‭ ‬الجزيرة‭ ‬لخارج‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬عروض‭ ‬أسواق‭ ‬الجزيرة‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬لأسبوع‭ ‬كامل،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أقسام‭ ‬السوبرماركت،‭ ‬وخصوصا‭ ‬المنتجات‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬تشملها‭ ‬تخفيضات‭ ‬بنسب‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10-15 % ‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬كل‭ ‬أقسام‭ ‬السوبرماركت‭ ‬خصومات‭ ‬أيضا‭ ‬تشمل‭ ‬مختلف‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬وحتى‭ ‬مواد‭ ‬التنظيف‭.‬