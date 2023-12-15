مع تمديد لأيام العروض الترويجية:توقعات بارتفاع أكبر لمبيعات قطاع التجزئة خلال الأعياد الوطنية هذا العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زينب إسماعيل:
من المرجح أن يشهد قطاع التجزئة خلال إجازة العيد الوطني هذا العام ارتفاعا أكبر في المبيعات مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفعل تزامنها مع إجازة نهاية الأسبوع، والتي تستمر من الجمعة حتى يوم الإثنين.
وتوقعت مصادر عاملة في قطاع التجزئة أن يشهد القطاع إقبالا سعوديا أكبر، ولفتت إلى أن المبيعات من المرجح أن ترتفع بنسبة تتراوح ما بين 20-30 % ، في الوقت الذي كشفت المصادر أن مراكز البيع بالتجزئة من المقرر أن تمدد فترة التخفيضات حتى بعد إجازة العيد الوطني.
بنسبة 30 %
وذكر رجل الأعمال ومدير مجموعة يوسف عبدالوهاب الحواج، جواد الحواج أن حركة الشراء ترتفع خلال عطلة الأعياد الوطنية بنسبة تتراوح ما بين 20-30 % ، مرجعا السبب إلى تبادل الهدايا بين المحبين، حيث يتجه المواطنون إلى تبادل العطور والساعات والإكسسوارات والحقائب.
وأشار إلى أن تزامن إجازة الأعياد الوطنية مع إجازة نهاية الأسبوع ستساعد على ارتفاع المبيعات في سوق التجزئة، خصوصا قطاعات الملابس والعطور والمطاعم.
ولفت الحواج إلى أن عطلة الأعياد الوطنية تعد فرصة لتقديم بضاعة جديدة بأسعار مخفضة، إلى جانب المنتجات الأخرى، حيث تقدم مجموعة الحواج عروضا ترويجية تتراوح ما بين 30-50 % ولمدة 5-6 أيام.
الذكرى 52
من جانبه، أكد نائب المدير العام في أنصار جاليري – فرع البحرين، محمد مسعد أن ازدياد حجم المبيعات خلال إجازة الأعياد الوطنية مرهون بحجم التخفيضات، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع لا تقل عن 20 % .
ونوه مسعد إلى أن أنصار جاليري تطلق خلال هذا العام عروضا ترويجية تصل نسبها إلى 52 % ، وذلك لاحتفال المملكة بالعيد الوطني 52، حيث تستمر مدة يومين فقط بدءا من السبت وحتى الأحد (17 ديسمبر 2023).
ولفت إلى أن البحرينيين يكثفون عمليات الشراء خلال إجازة العيد الوطني رغبة في الاستفادة من وقت الإجازة والعروض الترويجية المصاحبة لها، وهو ما يدفع بالمتاجر ومراكز التسوق إلى التنافس فيما بينها عبر إطلاق العروض الترويجية.
توافد سعودي
بدوره، بين مدير عام مصنع شريف للملابس وبيت الأصواف، جاسم الكوهجي أن الاحتفالات بالأعياد الوطنية ترفع الطلب على الملابس الشعبية، خصوصا من قبل المدارس والوزارات الحكومية والعوائل، نظرا إلى كونها فرصة تجمع المواطنين الذين لم يقرروا السفر خارج المملكة خلال وقت الإجازة.
وأضاف الكوهجي «خلال إجازة الأعياد الوطنية، لا يرتفع الطلب بالقدر المتوقع كل عام، بسبب مصادفة الإجازة منتصف الشهر، وهو ليس وقت إدراج الرواتب في البنوك. لكن خلال هذا العام، من المرجح أن ترتفع حجم المبيعات في ظل توافد أكبر للسعوديين الذين تتصادف إجازتهم الشهرية الطويلة مع نفس الفترة، حيث يتم منحهم إجازة نهاية أسبوع أطول كل شهرين تمتد لـ 4 أيام، وتبدأ الخميس وتنتهي الأحد».
وأشار إلى أن تصادف إجازة نهاية الأسبوع «الجمعة والسبت» مع إجازة العيد الوطني لا تؤثر في حجم المبيعات بشكل كبير. في الوقت الذي أوضح أن الأسواق الشعبية أكثر استقطابا للمتبضعين خلال إجازة العيد الوطني من المجمعات التجارية بحكم الأسعار المخفضة واعتدال الطقس.
ما قبل الإجازة
وتحدث المدير العام لمجموعة الجزيرة، أوجال موكرجي أن ازدياد حجم مبيعات أسواق الجزيرة يتركز بشكل أكبر خلال الأيام ما قبل الإجازة، إذ نلاقي إقبالا أكبر من المدارس ومختلف المؤسسات في البلاد. وأرجع سبب التركيز على أيام ما قبل الإجازة إلى سفر عملاء الجزيرة لخارج المملكة خلال هذا التوقيت.
وأشار إلى عروض أسواق الجزيرة خلال أيام العيد الوطني، والتي تستمر لأسبوع كامل، في كل أقسام السوبرماركت، وخصوصا المنتجات البحرينية، والتي تشملها تخفيضات بنسب تتراوح ما بين 10-15 % . كما تقدم كل أقسام السوبرماركت خصومات أيضا تشمل مختلف المنتجات من المواد الغذائية وحتى مواد التنظيف.
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