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العيد الوطني يزيد الحركة الشرائية للأزياء الشعبية والملابس والزينة

12/15/2023 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زينل: ارتفاع الإقبال على المشتريات 70%

الكوهجي: عودة المبيعات إلى مستويات قبل الجائحة

تشهد‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬الشرائية‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وقد‭ ‬تزينت‭ ‬المتاجر‭ ‬والمحلات‭ ‬باللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭ ‬والملابس‭ ‬الشعبية‭ ‬منها‭ ‬ثوب‭ ‬النشل‭ ‬والجلابيات‭ ‬والفساتين،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأثواب‭ ‬والسديريات،‭ ‬والتيشيرتات،‭ ‬وبدل‭ ‬رياضية،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬القبعات،‭ ‬والشالات،‭ ‬والأوشحة،‭ ‬وأيضًا‭ ‬الزينة‭ ‬والأعلام،‭ ‬والتعليقات،‭ ‬والبروشات،‭ ‬وغيرها‭.‬

وأوضح‭ ‬أصحاب‭ ‬متاجر‭ ‬وعاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بيع‭ ‬الملابس‭ ‬والأزياء‭ ‬الشعبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والأوشحة‭ ‬والأعلام‭ ‬والزينة‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬تشهد‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الأزياء‭ ‬الشعبية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬والأعلام‭ ‬والزينة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مستلزمات،‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وغيرها‭.‬

وقال‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الكوهجي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمصنع‭ ‬شريف‭ ‬للملابس‭ ‬وبيت‭ ‬الأصواف‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سنويًا‭ ‬يتم‭ ‬تجهيز‭ ‬موديلات‭ ‬جديدة‭ ‬للعيد‭ ‬الوطني،‭ ‬ويتم‭ ‬فيها‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الملابس‭ ‬الشعبية‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬للأطفال‭ ‬خصيصًا‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬سنويًا‭ ‬يكون‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬هذه‭ ‬الملابس‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬تزايد،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬طرح‭ ‬فكرة‭ ‬جديدة،‭ ‬ويكون‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مستويات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وبين‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭ ‬هي‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬لبيت‭ ‬الأصواف‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مستويات‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وقد‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬المناسبات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬انتعاش‭ ‬السوق‭ ‬والحركة‭ ‬الشرائية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬ليست‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬هي‭ ‬الأطفال،‭ ‬مرجحًا‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬في‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬تماثل‭ ‬نسبة‭ ‬الإقبال‭ ‬بعطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬استلام‭ ‬الرواتب‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬زينل،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬صاحب‭ ‬مركز‭ ‬الأنوار‭ ‬للتخفيضات،‭ ‬إن‭ ‬المركز‭ ‬جهز‭ ‬خيمة‭ ‬لعرض‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توفيرها‭ ‬في‭ ‬لأي‭ ‬مناسبة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬خصيصًا‭ ‬لمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الاستعداد‭ ‬والتجهيز‭ ‬للمناسبة‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬خصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تم‭ ‬ابتكار‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة‭ ‬لجذب‭ ‬الزبائن‭ ‬منها‭ ‬الشعارات‭ ‬التي‭ ‬توضع‭ ‬على‭ ‬القمصان‭ ‬والبدلات‭ ‬والملابس،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬عرضها‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬مثل‭ ‬الأعلام‭ ‬والشالات‭ ‬والشعارات‭ ‬التي‭ ‬تختلف‭ ‬أشكالها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬إقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬المنتجات‭ ‬المعدة‭ ‬خصيصًا‭ ‬للعيد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمحافظات‭ ‬والبلديات‭ ‬وذلك‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالمناسبة،‭ ‬وتتراوح‭ ‬نسبة‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬المشتريات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50 % ‭ ‬و‭ ‬70 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمناسبات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الكريسماس‭ ‬وغيرها،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬ينعش‭ ‬السوق،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬التجار‭ ‬عروضا‭ ‬للتخفيضات‭ ‬وتصفيات‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬بأسعار‭ ‬خاصة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أشار‭ ‬عاملون‭ ‬في‭ ‬محلات‭ ‬ومتاجر‭ ‬لبيع‭ ‬الملابس‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حركة‭ ‬شرائية‭ ‬جيدة‭ ‬لاقتناء‭ ‬الملابس‭ ‬والأزياء‭ ‬الشعبية‭ ‬والقبعات‭ ‬والبدل‭ ‬الرياضية‭ ‬مع‭ ‬طرح‭ ‬موديلات‭ ‬جديدة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬إذ‭ ‬تشهد‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬المتاجر‭ ‬زيادة‭ ‬إقبال‭ ‬الزبائن‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مستويات‭ ‬المبيعات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الأيام‭ ‬الأخرى‭ ‬وليس‭ ‬هنالك‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬في‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬بسبب‭ ‬التسوق‭ ‬الإلكتروني‭ (‬الاونلاين‭).‬

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