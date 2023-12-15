قوة دفاع البحرين في 2023.. إنجازات متواصلة تعزز مكتسبات الوطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بعدة‭ ‬زيارات‭ ‬ملكية‭ ‬كريمة‭ ‬للقيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير‭ ‬ومارس‭ ‬وأبريل‭ ‬ويوليو‭ ‬وسبتمبر،‭ ‬أشاد‭ ‬خلالها‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬ودورات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬والتزود‭ ‬بأرقى‭ ‬العلوم‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬أفضل‭ ‬الكفاءات‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬وبأحدث‭ ‬السبل‭ ‬المتطورة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التمارين‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تُجرى‭ ‬باستمرار‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

كما‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بزيارة‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬16‭ ‬يوليو‭ ‬2023م‭.‬

وتفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحـب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بزيارة‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬18‭ ‬سـبتمبر‭ ‬2023م‭.‬

وصدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بترقية‭ (‬665‭) ‬ضابطا‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الرتب‭ ‬العسكرية،‭ ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الترقيات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬بالأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬تأسيس‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الخامسة‭ ‬والخمسين‭.‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬جلالته‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بمنح‭ ‬وسام‭ ‬تقدير‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬الدرجتين‭ ‬لعدد‭ ‬87‭ ‬ضابطا‭ ‬و398‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭.‬

وترأس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭.‬

وتفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬6‭ ‬فبراير‭ ‬3202م‭ ‬بافتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬عيادات‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬بالمستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازنا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بكافة‭ ‬قطاعاتها‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬للقيام‭ ‬بواجبها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صون‭ ‬مقدرات‭ ‬الوطن‭ ‬وحفظ‭ ‬سيادته‭ ‬واستقراره،‭ ‬وأمان‭ ‬مواطنيه،‭ ‬وحماية‭ ‬منجزاته‭ ‬ومسيرته‭ ‬الحضارية‮»‬‭.‬‮

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كما‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬بزيارة‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬2023م‭. ‬وتفضل‭ ‬سموه‭ ‬بزيارة‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬‮

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وضمن‭ ‬زياراته‭ ‬المستمرة‭ ‬لمختلف‭ ‬الأسلحة‭ ‬والوحدات‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬جاهزيتها‭ ‬القتالية‭ ‬واستعداداتها‭ ‬الإدارية‭ ‬والعسكرية‭ ‬ومراحل‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بتلك‭ ‬الأسلحة‭ ‬والوحدات،‭ ‬أجرى‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬زيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لإحدى‭ ‬وحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2023م‭.‬

وقام‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لعددٍ‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والاستعدادات‭ ‬الإدارية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬فبراير‭ ‬ومارس‭ ‬2023م‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لإحدى‭ ‬وحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬واستمع‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬حول‭ ‬مجريات‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بالوحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬2023م‭.‬

وخلال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬قام‭ ‬بزيارات‭ ‬تفقدية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬زياراته‭ ‬المستمرة‭ ‬لمختلف‭ ‬الأسلحة‭ ‬والوحدات‭.‬

وأصدر‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أمره‭ ‬بترقية‭ ‬3621‭ ‬تشمل‭ ‬الأفراد‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرتب‭ ‬والدرجات‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وترأس‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للقيادة‭ ‬والأركان‭ ‬والدفاع‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬16‭ ‬مايو‭ ‬2023م‭.‬

كما‭ ‬تفقد‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إحدى‭ ‬وحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬متابعته‭ ‬الميدانية‭ ‬المستمرة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬التحديث‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الأسلحة‭ ‬والوحدات،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬2023م‭.‬

وقام‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس2023م‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لإحدى‭ ‬وحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬والاستعدادات‭ ‬التدريبية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الوحدة،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬له‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬المنظومات‭ ‬القتالية‭ ‬والمعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭.‬‮

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وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أقيم‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬المستحقين‭ ‬للأوسمة‭ ‬والأنواط‭ ‬التقديرية‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬نفذت‭ ‬تحت‭ ‬رعايته‭ ‬المرحلة‭ ‬الختامية‭ ‬للتمرين‭ ‬المشترك‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬المتوهج‭ - ‬ Neon ‭ ‬ Defender ‭ ‬23‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬2023م،‭ ‬الذي‭ ‬اشترك‭ ‬في‭ ‬تنفيذه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬متمثلة‭ ‬بخفر‭ ‬السواحل،‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬والقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬ NAVCENT ‮»‬‭.‬

وتفقد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬مجريات‭ ‬تمرين‭ ‬القيادات‭ ‬‮«‬حصن‭ ‬الوطن‭ ‬2023‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنفذه‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاركة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬14‭ ‬مارس‭ ‬2023م‭.‬

وتزامناً‭ ‬مع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والخمسين‭ ‬لتأسيس‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬5‭ ‬فبراير،‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬متحف‭ ‬كتيبة‭ ‬المشاة‭ ‬الآلية‭ ‬الملكية‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬16‭ ‬فبراير‭ ‬2023م‭.‬

وترأس‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬لتطوير‭ ‬التصنيع‭ ‬الحربي،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬12‭ ‬يوليو‭ ‬2023م‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬حضر‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬المنظومات‭ ‬الطبية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬‮«‬وسام‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للتدريب‭ ‬والبحوث‭ ‬الطبية،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬23‭ ‬فبراير‭ ‬2023م‭.‬

وقام‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بتسليم‭ ‬‮«‬وسام‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬للأطباء‭ ‬في‭ ‬المنظومات‭ ‬الطبية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬إنفاذاً‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتسليم‭ ‬الوسام‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية،‭ ‬وقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المساندة‭.‬

بدوره،‭ ‬تفقد‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المرحلة‭ ‬الختامية‭ ‬من‭ ‬مجريات‭ ‬تمرين‭ ‬القيادات‭ ‬‮«‬حصن‭ ‬الوطن‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمشاركة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬ومحافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬15‭ ‬مارس‭ ‬2023م،‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬أهداف‭ ‬ومراحل‭ ‬التمرين‭ ‬المختلفة‭ ‬والأسلحة‭ ‬والوحدات‭ ‬المشاركة‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬التمرين‭.‬

وقام‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2023م‭ ‬بتفقد‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لعددٍ‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬اختبار‭ ‬تقييم‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لعام‭ ‬2023م،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وسير‭ ‬العمل‭.‬

وحضر‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬‮«‬وسام‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للتدريب‭ ‬والبحوث‭ ‬الطبية،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬27‭ ‬فبراير‭ ‬2023م‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬بتفقد‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬اختبار‭ ‬تقييم‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لعام‭ ‬2023م،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وسير‭ ‬العمل‭ ‬بتلك‭ ‬الأسلحة‭ ‬والوحدات‭.‬

وفي‭ ‬23‭ ‬فبراير‭ ‬2023م‭ ‬حضر‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬إحدى‭ ‬دورات‭ ‬المشاة‭ ‬المتقدمة‭ ‬للضباط‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬الملكي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتتواصل‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بإشادات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية؛‭ ‬حيث‭ ‬منح‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬الشقيقة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬‏تكريم‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الملكي‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬وسام‭ ‬الدولة‭ ‬للتضحية‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬2023م،‭ ‬وذلك‭ ‬تكريماً‭ ‬لجهود‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الإغاثية‭ ‬الإنسانية‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬سواعد‭ ‬الغيث‮»‬‭. ‬

وشارك‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الفارس‭ ‬الشهم‭ ‬2‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا،‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدعم‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬الزلازل‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭. ‬وحققت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬عالمياً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ ‬غينيس‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬التفرد‭ ‬في‭ ‬تحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لاختبارات‭ ‬السمع‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬وتحطيمها‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬المسجل‭ ‬بموسوعة‭ ‬غينيس‭.‬

وفي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬5‭ ‬فبراير‭ ‬2023م‭ ‬افتتح‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬مركز‭ ‬الأبطال‭ ‬بالحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والخمسين‭ ‬لتأسيس‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭. ‬

وأقيم‭ ‬بالقضاء‭ ‬العسكري‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬الدورة‭ ‬التأسيسية‭ ‬القضائية‭ (‬الحادية‭ ‬عشرة‭) ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري،‭ ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬المنتسبين‭ ‬إلى‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬العسكرية‭ ‬للدول‭ ‬الشقيقة‭ (‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭)‬،‭ ‬وضباط‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬19‭ ‬مارس‭ ‬2023م‭. ‬وجرى‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬دورة‭ ‬المتطوعين‭ ‬المدنيين‭ ‬للقوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬‮«‬الدفعة‭ ‬الرابعة‮»‬‭ ‬استمراراً‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬العاملين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ (‬العسكريين‭ ‬والمدنيين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬22‭ ‬مارس‭ ‬2023م،‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭.‬

وامتثالاً‭ ‬للأوامر‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬شاركت‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬سواعد‭ ‬الغيث‮»‬‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬وإنقاذ‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬بمتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬‏قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬‮«‬سواعد‭ ‬الغيث‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الملكي‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مهمته‭ ‬الإغاثية‭ ‬الإنسانية،‭ ‬التي‭ ‬تكللت‭ ‬بالنجاح‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬فبراير‭ ‬2023م،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬2‭ ‬مارس‭ ‬2023م‭.‬

ومع‭ ‬تواصل‭ ‬منجزات‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع،‭ ‬تسلمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬بسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬بلوك‭ ‬70‭ (‬ F -16‭ ‬ Block ‭ ‬70‭) ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬والمنطقة‭ ‬بالتحديد‭ ‬التي‭ ‬ستتزود‭ ‬بهذا‭ ‬الطراز‭ ‬من‭ ‬مقاتلات‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمتطورة‭ ‬في‭ ‬منظومتها‭ ‬التسليحية،‭ ‬ضمن‭ ‬اسراب‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭.‬

وجرى‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬المتطوعين‭ ‬المدنيين‭ ‬للقوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬‮«‬الدفعة‭ ‬الرابعة‮»‬‭ ‬استمراراً‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬2023م‭.‬

وضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬واصلت‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بتسخير‭ ‬ثاني‭ ‬عملياتها‭ ‬الإغاثية‭ ‬عبر‭ ‬طائرات‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬محملة‭ ‬بمواد‭ ‬إغاثية‭ ‬وأجهزة‭ ‬طبية‭ ‬وخيم‭ ‬إيوائية‭ ‬ومساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬ولوجستية‭. ‬وجرى‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬عيسى‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م،‭ ‬تخريج‭ ‬دورة‭ ‬المتطوعات‭ ‬المدنيات‭ ‬للقوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬‮«‬الدفعة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬العاملين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ (‬العسكريين‭ ‬والمدنيين‭).‬