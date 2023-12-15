قوة دفاع البحرين في 2023.. إنجازات متواصلة تعزز مكتسبات الوطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في كل عام تتجلى الخطوات التطويرية والتحديثية التي تنتهجها قوة دفاع البحرين ضمن استراتيجياتها الموضوعة لتعزيز هذا الدرع المنيع القائم على حماية مكتسبات الوطن الغالي، وتواصل قوة دفاع البحرين في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة والمستمرة من لدن المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، للقيام بدورها الوطني في الدفاع عن حدود الوطن، وحمايته والمحافظة على أمنه واستقلاله وسيادته ضد أي تهديد خارجي. وقد حَفَل العام 2023م بالكثير من الإنجازات والأعمال التي دونت بكل فخر واعتزاز في سجل قوة دفاع البحرين؛ لتضيف المزيد من التقدم والنجاح في مسيرة البناء والعطاء التي تزداد يوماً بعد يوم رسوخاً وشموخاً، وذلك بفضل الرعاية الملكية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة.
فقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدة زيارات ملكية كريمة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل ويوليو وسبتمبر، أشاد خلالها بما تشهده قوة دفاع البحرين من برامج ودورات متخصصة في كافة المجالات، والتزود بأرقى العلوم العسكرية على أيدي أفضل الكفاءات من المدربين وبأحدث السبل المتطورة، إضافةً إلى تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات من خلال التمارين العسكرية المشتركة التي تُجرى باستمرار مع الدول الشقيقة والصديقة.
كما تفضل جلالته بزيارة سلاح الجو الملكي البحريني يوم الأحد 16 يوليو 2023م.
وتفضل حضرة صاحـب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة سلاح الجو الملكي البحريني يوم الإثنين 18 سـبتمبر 2023م.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمر الملكي السامي بترقية (665) ضابطا بقوة دفاع البحرين من مختلف الرتب العسكرية، وجاءت هذه الترقيات التي صدرت بالأمر الملكي السامي تزامناً مع ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين الخامسة والخمسين.
كما صدر عن جلالته الأمر الملكي السامي بمنح وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجتين لعدد 87 ضابطا و398 من الأفراد.
وترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الأعلى اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، الذي عُقد يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023م.
وتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء يوم الإثنين 6 فبراير 3202م بافتتاح مبنى عيادات الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري لقوة دفاع البحرين.
وبهذه المناسبة صرح سموه: «نعرب عن اعتزازنا بما تشهده قوة دفاع البحرين بكافة قطاعاتها من تطورٍ مستمر منذ تأسيسها للقيام بواجبها من خلال صون مقدرات الوطن وحفظ سيادته واستقراره، وأمان مواطنيه، وحماية منجزاته ومسيرته الحضارية».
كما تفضل سموه بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين يوم الثلاثاء 31 يناير 2023م. وتفضل سموه بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
وضمن زياراته المستمرة لمختلف الأسلحة والوحدات للاطلاع على جاهزيتها القتالية واستعداداتها الإدارية والعسكرية ومراحل سير العمل بتلك الأسلحة والوحدات، أجرى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين زيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، وذلك خلال شهر يناير 2023م.
وقام القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة تفقدية لعددٍ من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، اطلع خلالها على مستوى الجاهزية القتالية والاستعدادات الإدارية، وذلك خلال شهري فبراير ومارس 2023م.
كما قام بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، اطلع خلالها على الجاهزية القتالية والإدارية واستمع إلى إيجاز حول مجريات سير العمل بالوحدة، وذلك خلال شهر مايو 2023م.
وخلال شهر سبتمبر 2023م قام بزيارات تفقدية لعدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين ضمن زياراته المستمرة لمختلف الأسلحة والوحدات.
وأصدر المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أمره بترقية 3621 تشمل الأفراد والمدنيين في مختلف الرتب والدرجات بقوة دفاع البحرين بهذه المناسبة.
وترأس اجتماع المجلس الأعلى للكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، وذلك يوم الثلاثاء 16 مايو 2023م.
كما تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إحدى وحدات قوة دفاع البحرين، ضمن متابعته الميدانية المستمرة للاطلاع على مراحل التحديث في كافة الأسلحة والوحدات، وذلك خلال شهر يونيو 2023م.
وقام خلال شهر أغسطس2023م بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، اطلع خلالها على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية والاستعدادات التدريبية وتنفيذ برامج التطوير والتحديث التي تشهدها الوحدة، كما قدم له إيجاز عن أحدث المنظومات القتالية والمعدات العسكرية المتطورة في هذه الوحدة.
وتحت رعاية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أقيم حفل تكريم المستحقين للأوسمة والأنواط التقديرية التي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
كما نفذت تحت رعايته المرحلة الختامية للتمرين المشترك «الدفاع المتوهج - Neon Defender 23»، يوم الأربعاء 25 يناير 2023م، الذي اشترك في تنفيذه عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية متمثلة بخفر السواحل، والحرس الوطني، والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية « NAVCENT ».
وتفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين مجريات تمرين القيادات «حصن الوطن 2023» الذي تنفذه قوة دفاع البحرين بمشاركة الحرس الوطني ووزارة الداخلية في مختلف محافظات المملكة، وذلك يوم الثلاثاء 14 مارس 2023م.
وتزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين الذي يصادف 5 فبراير، أقيم تحت رعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين حفل افتتاح متحف كتيبة المشاة الآلية الملكية الأولى، وذلك يوم الخميس 16 فبراير 2023م.
وترأس المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي، بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وذلك يوم الأربعاء 12 يوليو 2023م.
من جانب آخر، حضر الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع حفل تكريم الأطباء في المنظومات الطبية بقوة دفاع البحرين الحاصلين على «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، وذلك يوم الخميس 23 فبراير 2023م.
وقام وزير الدفاع بتسليم «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» للأطباء في المنظومات الطبية بقوة دفاع البحرين، إنفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
بدوره، تفقد الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان المرحلة الختامية من مجريات تمرين القيادات «حصن الوطن 2023»، الذي نفذته قوة دفاع البحرين بمشاركة الحرس الوطني ووزارة الداخلية، في عدد من مناطق ومحافظات مملكة البحرين، وذلك يوم الأربعاء 15 مارس 2023م، حيث استمع إلى إيجاز عن أهداف ومراحل التمرين المختلفة والأسلحة والوحدات المشاركة فيه خلال اطلاعه على مجريات التمرين.
وقام الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان خلال شهر فبراير 2023م بتفقد الجاهزية القتالية والإدارية لعددٍ من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، وذلك ضمن اختبار تقييم الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2023م، حيث اطلع من كثب على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية وسير العمل.
وحضر رئيس هيئة الأركان حفل تكريم عدد من ضباط قوة دفاع البحرين الحاصلين على «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، وذلك يوم الإثنين 27 فبراير 2023م.
كما قام بتفقد الجاهزية القتالية والإدارية لعدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين ضمن اختبار تقييم الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2023م، حيث اطلع من كثب على مستوى الجاهزية القتالية والإدارية وسير العمل بتلك الأسلحة والوحدات.
وفي 23 فبراير 2023م حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان حفل تخريج إحدى دورات المشاة المتقدمة للضباط في مركز تدريب قوة الدفاع الملكي، بمشاركة عدد من ضباط الحرس الوطني والقوات المسلحة في دولة الكويت الشقيقة.
وتتواصل الإنجازات التي حظيت بإشادات إقليمية ودولية؛ حيث منح فخامة الرئيس رجب طيب أردوجان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة خلال حفل تكريم الفرق المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في جمهورية تركيا فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين «وسام الدولة للتضحية»، الذي أقيم يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023م، وذلك تكريماً لجهود الفريق في مهمته الإغاثية الإنسانية عملية «سواعد الغيث».
وشارك فريق طبي من الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين في مبادرة «الفارس الشهم 2» ضمن المستشفى الميداني الإماراتي في جمهورية تركيا، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعم الناجين من الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا والمساعدة في عمليات إعادة التأهيل. وحققت مملكة البحرين رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في مجال الطب، التي أقيمت تحت رعاية الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، حيث تمكنت مملكة البحرين من التفرد في تحطيم الرقم القياسي لاختبارات السمع مدة 12 ساعة وتحطيمها الرقم القياسي السابق المسجل بموسوعة غينيس.
وفي يوم الأحد 5 فبراير 2023م افتتح سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مركز الأبطال بالحرس الملكي، وذلك تزامناً مع احتفالات الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
وأقيم بالقضاء العسكري لقوة دفاع البحرين حفل تخريج الدورة التأسيسية القضائية (الحادية عشرة) في أعمال النيابة العسكرية التي نظمها القضاء العسكري، والتي شارك فيها عدد من الضباط المنتسبين إلى الهيئات القضائية والقانونية العسكرية للدول الشقيقة (دولة الكويت وسلطنة عمان)، وضباط من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وذلك يوم الأحد 19 مارس 2023م. وجرى بقوة دفاع البحرين حفل تخريج دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية «الدفعة الرابعة» استمراراً للمرحلة الأولى من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، وذلك يوم الأربعاء 22 مارس 2023م، في الاتحاد الرياضي العسكري.
وامتثالاً للأوامر الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، شاركت قوة دفاع البحرين في مهمة الإغاثة الإنسانية عملية «سواعد الغيث» في جمهورية تركيا الشقيقة ممثلة في فريق بحث وإنقاذ من الحرس الملكي، بمتابعة سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي.
من جانب آخر، استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي فريق البحث والإنقاذ «سواعد الغيث» التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين بعد انتهاء مهمته الإغاثية الإنسانية، التي تكللت بالنجاح في جمهورية تركيا الشقيقة في الفترة من 11 إلى 22 فبراير 2023م، وذلك يوم الخميس 2 مارس 2023م.
ومع تواصل منجزات قوة الدفاع، تسلمت مملكة البحرين ممثلة بسلاح الجو الملكي البحريني لقوة دفاع البحرين أول طائرة مقاتلة من نوع إف-16 بلوك 70 ( F -16 Block 70) وهي من أحدث الطائرات المقاتلة ومملكة البحرين هي الدولة الأولى من بين دول العالم والمنطقة بالتحديد التي ستتزود بهذا الطراز من مقاتلات إف-16 المتقدمة والمتطورة في منظومتها التسليحية، ضمن اسراب سلاح الجو الملكي البحريني.
وجرى بقوة دفاع البحرين افتتاح دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية «الدفعة الرابعة» استمراراً للمرحلة الأولى، يوم الأحد 26 فبراير 2023م.
وضمن الجهود المبذولة لمساعدة الأشقاء جراء الزلزال المدمر واصلت قوة دفاع البحرين في إرسال المساعدات الإنسانية بتسخير ثاني عملياتها الإغاثية عبر طائرات سلاح الجو الملكي البحريني إلى جمهورية تركيا الشقيقة محملة بمواد إغاثية وأجهزة طبية وخيم إيوائية ومساعدات غذائية ولوجستية. وجرى في كلية عيسى العسكرية الملكية بقوة دفاع البحرين، يوم الخميس 5 أكتوبر 2023م، تخريج دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية «الدفعة الأولى» من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين).
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