المتحدث باسم جيش الاحتلال: ندفع ثمنا باهظا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي انهم يدفعون ثمنا باهظا في المعارك التي يخوضونها في قطاع غزة
واضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي "أهدافنا ثابتة للإطاحة بحماس واستعادة الرهائن ولا خيار آخر ، منذ البداية قلنا إن المعركة ستكون صعبة وطويلة"
واكمل :"لسوء الحظ علينا دفع ثمن من الدماء لتحقيق أهدافنا والأمر لن يكون سهلا ، حماس لا تزال تمتلك قدرات قتالية وقدرة على إطلاق الصواريخ و هناك جيوب لحماس في شمال قطاع غزة والقتال لم ينته هناك ، تفكيك حماس سيستغرق الكثير من الوقت والجهد"
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