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المتحدث باسم جيش الاحتلال: ندفع ثمنا باهظا

12/15/2023 3:15:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي انهم يدفعون ثمنا باهظا في المعارك التي يخوضونها في قطاع غزة
واضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي "أهدافنا ثابتة للإطاحة بحماس واستعادة الرهائن ولا خيار آخر ، منذ البداية قلنا إن المعركة ستكون صعبة وطويلة"

واكمل :"لسوء الحظ علينا دفع ثمن من الدماء لتحقيق أهدافنا والأمر لن يكون سهلا ، حماس لا تزال تمتلك قدرات قتالية وقدرة على إطلاق الصواريخ و هناك جيوب لحماس في شمال قطاع غزة والقتال لم ينته هناك ، تفكيك حماس سيستغرق الكثير من الوقت والجهد"


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