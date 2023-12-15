السلط يتفوق على الجليل في دوري المحترفين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تفوّق فريق السلط على نظيره الجليل، اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق السلط في اللقاء الذي أقيم على ستاد الحسن في إربد، بهدف بدون مقابل، سجله عبدالله ذيب.
وحصد السلط نقاط المباراة الـ3 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الجليل عند 8 نقاط في المركز التاسع.
وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر، بلقاء الأهلي والرمثا عند الرابعة عصر السبت، على ملعب البترا.
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