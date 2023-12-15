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السلط يتفوق على الجليل في دوري المحترفين

12/15/2023 3:15:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفوّق فريق السلط على نظيره الجليل، اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.


وتفوق السلط في اللقاء الذي أقيم على ستاد الحسن في إربد، بهدف بدون مقابل، سجله عبدالله ذيب.


وحصد السلط نقاط المباراة الـ3 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الجليل عند 8 نقاط في المركز التاسع.


وتختتم مواجهات الأسبوع العاشر، بلقاء الأهلي والرمثا عند الرابعة عصر السبت، على ملعب البترا.

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