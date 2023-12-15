كلمة للناطق باسم القسام أبو عبيدة

كلمة للناطق باسم القسام أبو عبيدة
التاريخ
12/15/2023 3:15:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة انها ستبث بعد قليل كلمة مسجلة حصلت عليها للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة .
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