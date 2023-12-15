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ابو عبيدة: هذا ما حدث بـ 5 ايام

12/15/2023 3:15:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة ، مساء الجمعة ، ان كوادر القسام تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية .

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة له اليوم الجمعة، إنّ المجاهدين يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات، باستخدام قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين.
وبين أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية، في وقت يستبسل فيه المجاهدون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ.

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