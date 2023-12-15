استشهاد مصور قناة الجزيرة أبو دقة

استشهاد مصور قناة الجزيرة أبو دقة
التاريخ
12/15/2023 3:15:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد المصور والصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، جرّاء القصف الإسرائيلي على خانيونس ومنع الاحتلال وصول الإسعاف إليه لساعات طويلة.
ودانت فضائية الجزيرة الهجوم الإسرائيلي الذي أصيب فيه الصحفيان وائل الدحدوح وسامر أبو دقة .
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