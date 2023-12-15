نقابة المحامين تقيم يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت لجنة فلسطين في نقابة المحامين، اليوم الجمعة، يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مجمع النقابات تحت عنوان (محامون من أجل المقاومة) شارك به محامون ومواطنون وعائلاتهم.
وتضمن اليوم فعاليات وأنشطة تدعم الحق الفلسطيني، وتطالب بوقف العدوان الصهيوني ومجازره بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتشيد ببطولات مقاومته.
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