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نقابة المحامين تقيم يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني

12/15/2023 3:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت لجنة فلسطين في نقابة المحامين، اليوم الجمعة، يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مجمع النقابات تحت عنوان (محامون من أجل المقاومة) شارك به محامون ومواطنون وعائلاتهم.
وتضمن اليوم فعاليات وأنشطة تدعم الحق الفلسطيني، وتطالب بوقف العدوان الصهيوني ومجازره بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتشيد ببطولات مقاومته.

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