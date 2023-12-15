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حماس تسخر من جيش الاحتلال : لا وقت لقلي البيض !

12/15/2023 3:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سخرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من منشور ألقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على السكان في قطاع غزة تعرض فيه مكافآت لمن يدلي بمعلومات تفيد في الكشف عن أماكن قادة الحركة.
وزعم منشور الاحتلال أن "حماس فقدت قوتها"، وأن قادتها "لم يتمكنوا من قلي بيضة"، لكن عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق رد في منشور على صفحة الحركة على منصة تليغرام بقوله "لا وقت لقلي البيض، مقاومونا منشغلون بشواء الميركافا".
ودعت قوات الاحتلال في منشورها سكان غزة لتقديم معلومات تمكنها من "القبض على من وصفتهم بالأشخاص الذين جلبوا الدمار والخراب إلى قطاع غزة".

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