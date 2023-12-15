حماس تسخر من جيش الاحتلال : لا وقت لقلي البيض !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سخرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من منشور ألقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على السكان في قطاع غزة تعرض فيه مكافآت لمن يدلي بمعلومات تفيد في الكشف عن أماكن قادة الحركة.
وزعم منشور الاحتلال أن "حماس فقدت قوتها"، وأن قادتها "لم يتمكنوا من قلي بيضة"، لكن عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق رد في منشور على صفحة الحركة على منصة تليغرام بقوله "لا وقت لقلي البيض، مقاومونا منشغلون بشواء الميركافا".
ودعت قوات الاحتلال في منشورها سكان غزة لتقديم معلومات تمكنها من "القبض على من وصفتهم بالأشخاص الذين جلبوا الدمار والخراب إلى قطاع غزة".
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