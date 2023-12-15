ذوو معلمة أردنية قادمة من الكويت يثمنون جهود الدفاع المدني ومستشفى البشير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن ذوو معلمة اردنية جهود كوادر الدفاع المدني وكادر مستشفى البشير للاجراءات والتسهيلات التي قاموا بها من أجل تسهيل وصول مريضة تعاني من مرض السرطان وانتكاس حاد لحالتها الصحية .
المريضة التي وصلت اليوم الجمعة على متن الخطوط الجوية الكويتية وهبطت في مطار الملكة علياء الدولي ، وذلك بعد معاناة لمرض السرطان ومضاعفاته الحادة ، أصرت ان تكمل علاجها بين أهلها في الأردن .
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