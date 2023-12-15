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بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الاردنية

12/15/2023 3:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي لمصور قناة الجزيرة الصحفي سامر أبو دقة مما أدى إلى استشهاده، وإصابة مراسل القناة الصحفي وائل الدحدوح.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وخاصة تلك التي تستهدف الصحفيين، مشدداً على أن استهداف الصحفيين هو استهداف للحقيقة، ومحاولة لطمس الواقع المروع الذي يخلفه العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع.
وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة حشد الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وللكوادر الطبية والصحفية.

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