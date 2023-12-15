بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الاردنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي لمصور قناة الجزيرة الصحفي سامر أبو دقة مما أدى إلى استشهاده، وإصابة مراسل القناة الصحفي وائل الدحدوح.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وخاصة تلك التي تستهدف الصحفيين، مشدداً على أن استهداف الصحفيين هو استهداف للحقيقة، ومحاولة لطمس الواقع المروع الذي يخلفه العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع.
وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة حشد الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وللكوادر الطبية والصحفية.
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