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انطلاق فعاليات مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الأول بالعقبة

12/15/2023 3:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت في مدينة العقبة فعاليات مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الأول الذي يهدف إلى تمكين ودعم الأسر الريفية والمزارعين في مختلف محافظات المملكة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز خلال تفقده أقسام المعرض أهمية مثل هذه المهرجانات التي تمكن الأسر الريفية والمزارعين من تسويق منتجاتها من مادة الزيتون من خلال هذه النافذة التسويقية .

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