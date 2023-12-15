انطلاق فعاليات مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الأول بالعقبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت في مدينة العقبة فعاليات مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الأول الذي يهدف إلى تمكين ودعم الأسر الريفية والمزارعين في مختلف محافظات المملكة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز خلال تفقده أقسام المعرض أهمية مثل هذه المهرجانات التي تمكن الأسر الريفية والمزارعين من تسويق منتجاتها من مادة الزيتون من خلال هذه النافذة التسويقية .
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