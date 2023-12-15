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استشهاد 3 عناصر دفاع مدني بغزة خلال محاولة إنقاذ سامر أبو دقة

12/15/2023 3:15:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في غزة، استشهاد ثلاثة عناصر من طواقم الدفاع المدني، جراء قصفهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عملهم الإنساني خلال إنقاذ المواطنين في مدرسة فرحانة وسط محافظة خانيونس.
وذكر الدفاع المدني، أن استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني جاء خلال محاولة إنقاذ الصحفي سامر أبو دقة في خان يونس.

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