استشهاد 3 عناصر دفاع مدني بغزة خلال محاولة إنقاذ سامر أبو دقة

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في غزة، استشهاد ثلاثة عناصر من طواقم الدفاع المدني، جراء قصفهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عملهم الإنساني خلال إنقاذ المواطنين في مدرسة فرحانة وسط محافظة خانيونس.
وذكر الدفاع المدني، أن استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني جاء خلال محاولة إنقاذ الصحفي سامر أبو دقة في خان يونس.
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