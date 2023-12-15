الاحتلال يُعلن قتل 3 رهائن بالخطأ خلال عملية بالشجاعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن 3 رهائن إسرائيليين في غزة تم تحديدهم عن طريق الخطأ على أنهم يشكلون تهديدًا وتم قتلهم بالرصاص.
وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري:“خلال القتال في الشجاعية (شمال غزة)، حدد الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. ونتيجة لذلك، أطلق الجنود النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN15122023000208011052ID1107605283
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.