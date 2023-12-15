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الاحتلال يُعلن قتل 3 رهائن بالخطأ خلال عملية بالشجاعية

12/15/2023 3:15:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن 3 رهائن إسرائيليين في غزة تم تحديدهم عن طريق الخطأ على أنهم يشكلون تهديدًا وتم قتلهم بالرصاص.
وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري:“خلال القتال في الشجاعية (شمال غزة)، حدد الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. ونتيجة لذلك، أطلق الجنود النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم".

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