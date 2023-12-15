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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية

12/15/2023 3:07:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء في برقيته عن الاعتزاز والتشرف بالعمل تحت رئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن قيادة سموه للعمل الوطني بكل كفاءة وإقدام واقتدار، ملهمًا بعزمه وعزيمته الوثابة "فريق البحرين" للمضي قدمًا في تحقيق الآمال الوطنية المنشودة لمستقبل أفضل للجميع بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويديم عليه موفور الصحة والسعادة.

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