ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء في برقيته عن الاعتزاز والتشرف بالعمل تحت رئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن قيادة سموه للعمل الوطني بكل كفاءة وإقدام واقتدار، ملهمًا بعزمه وعزيمته الوثابة "فريق البحرين" للمضي قدمًا في تحقيق الآمال الوطنية المنشودة لمستقبل أفضل للجميع بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويديم عليه موفور الصحة والسعادة.
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