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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية بمناسبة الأعياد الوطنية

12/15/2023 3:07:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وأشار وزير الداخلية في برقيته إلى أن هذه المناسبات الوطنية الخالدة تحمل دلالات ومعانٍ لنهضة البحرين المباركة، وتربط ماضينا بحاضرنا ومستقبلنا المتطلع إلى آفاق أرحب ومستقبل أرغد، وأن هذه الأعياد هي مسيرة نهضة وطن وسيرة دولة قوية البنيان وديمومة أمن وأمان، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويوفقه لخدمة الوطن الغالي في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم .

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