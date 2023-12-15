ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وأشار وزير الداخلية في برقيته إلى أن هذه المناسبات الوطنية الخالدة تحمل دلالات ومعانٍ لنهضة البحرين المباركة، وتربط ماضينا بحاضرنا ومستقبلنا المتطلع إلى آفاق أرحب ومستقبل أرغد، وأن هذه الأعياد هي مسيرة نهضة وطن وسيرة دولة قوية البنيان وديمومة أمن وأمان، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويوفقه لخدمة الوطن الغالي في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم .
MENAFN15122023000055011008ID1107605241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.