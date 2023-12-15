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رئيس مجلس النواب يهنئ جلالة الملك المعظم و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية

12/15/2023 3:07:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن عظيم مشاعر الولاء والوفاء، والفخر والاعتزاز، لقيادة جلالة الملك المعظم ، لما تحقق من إنجازات عظيمة، ومكاسب تنموية رائدة، للوطن والمواطنين، تنفيذا للرؤى الملكية السامية، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود وعطاء "فريق البحرين" في المجالات والقطاعات كافة.

وأكد مواصلة العمل والإنجاز، وبذل أقصى الجهود لدعم المسيرة التنموية الشاملة من خلال عمل مجلس النواب، بالتعاون الفعال والبنَّاء مع مجلس الشورى والحكومة الموقرين، لتحقيق كل ما فيه خير وصلاح الوطن والمواطنين، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم هذه المناسبات الوطنية على مملكة البحرين وشعبها بالأمن والأمان والاستقرار.

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