رئيس مجلس النواب يهنئ جلالة الملك المعظم و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن عظيم مشاعر الولاء والوفاء، والفخر والاعتزاز، لقيادة جلالة الملك المعظم ، لما تحقق من إنجازات عظيمة، ومكاسب تنموية رائدة، للوطن والمواطنين، تنفيذا للرؤى الملكية السامية، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود وعطاء "فريق البحرين" في المجالات والقطاعات كافة.
وأكد مواصلة العمل والإنجاز، وبذل أقصى الجهود لدعم المسيرة التنموية الشاملة من خلال عمل مجلس النواب، بالتعاون الفعال والبنَّاء مع مجلس الشورى والحكومة الموقرين، لتحقيق كل ما فيه خير وصلاح الوطن والمواطنين، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم هذه المناسبات الوطنية على مملكة البحرين وشعبها بالأمن والأمان والاستقرار.
MENAFN15122023000055011008ID1107605235
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.