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رئيس مجلس الشورى يهنّئ جلالة الملك المعظَّم و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية

12/15/2023 3:07:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، خالص التهاني وأصدق التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وعبَّر رئيس مجلس الشورى عن أصدق مشاعر الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظَّم، منوّهًا بما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدُّمٍ وتطورٍ ورخاءٍ، وما حصدته من إنجازاتٍ تنمويةٍ وحضاريةٍ كبيرةٍ مشهود لها من دول العالم، وتحققت في العهد الميمون لجلالته، ورسمت صورة مشرفة لمملكة البحرين، ورسَّخت مكانتها الإقليمية والدولية، وعكست مساعيها الدؤوبة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وجدَّد رئيس مجلس الشورى العهد والولاء لجلالة الملك المعظَّم،
مؤكدًا الحرص على بذل أقصـى الجهود لدعم مسيرة الوطن المباركة، في ظل قيادة وحكمة جلالته، من خلال عمل مجلس الشورى، والسعي لتحقيق كل ما فيه الخير والصلاح للوطن والمواطنين، بالتعاون الدائم والبناء مع مجلس النواب والحكومة الموقرين.

ودعا الصالح، المولى عزَّ وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظَّم، ويديم عليه موفورَ الصحة والعافية والسعادة، ويمده بالعون والتوفيق للمضـي قُدمًا بعزمٍ وثباتٍ، ويُباركَ خطى جلالته في كل ما يسعى إليه من خير ونهضة للوطن الغالي وللشعب الوفي، وأن يعيد هذه المناسبات الوطنية المجيدة على جلالته والمملكة بمزيدٍ من الازدهار والنَّماء، ودوام التقدُّم والرخاءِ.

وتقدَّم رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني، وأطيب التبريكات، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة.

وثمّنَ الصالح، بكلِّ التقدير والثناء، الجهود الكبيرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومساعي سموّه الخيّرة، التي حققت لمملكة البحرين مكتسبات وإنجازات، ونهضت بالعمل الحكومي، وعزَّزت عطاءات فريق البحرين في رفد المسيرة التنموية بالنجاحات الوطنية المشهودة، وترجمت التطلعات والرؤى السامية لجلالة الملك المعظّم،
بما رسم صورة مشرفة ومتقدمة لمملكة البحرين على خريطة العالم، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبات الوطنية المجيدة على سموّه بموفور الصحة والسعادة، ويديمه ذخرًا وسندًا، وينعم على الوطن الغالي بالمزيد من الرخاء، والعزة، والرفعة، والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة .

وهنَّأ رئيس مجلس الشورى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظَّم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة، مستذكرًا معاليه، بكل الفخر والاعتزاز، المنجزات التي تحققت للوطن والمواطن على مختلف الصعد، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظَّم .

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالدور الرائد لصاحبة السمو قرينة ملك البلاد المعظَّم، في كل ما حققه الوطن من إنجازات كبيرة، بخاصة فيما يتعلق بالمرأة البحرينية، وتعزيز مكتسباتها، وصون حقوقها، وترسيخ مكانتها الوطنية المشهودة، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ سموّها ويرعاها، وأن يعيد هذه المناسبات المجيدة على سموّها بوافر الخير والصحة والسعادة.

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