رئيس مجلس الشورى يهنّئ جلالة الملك المعظَّم و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، خالص التهاني وأصدق التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وعبَّر رئيس مجلس الشورى عن أصدق مشاعر الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظَّم، منوّهًا بما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدُّمٍ وتطورٍ ورخاءٍ، وما حصدته من إنجازاتٍ تنمويةٍ وحضاريةٍ كبيرةٍ مشهود لها من دول العالم، وتحققت في العهد الميمون لجلالته، ورسمت صورة مشرفة لمملكة البحرين، ورسَّخت مكانتها الإقليمية والدولية، وعكست مساعيها الدؤوبة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وجدَّد رئيس مجلس الشورى العهد والولاء لجلالة الملك المعظَّم،
مؤكدًا الحرص على بذل أقصـى الجهود لدعم مسيرة الوطن المباركة، في ظل قيادة وحكمة جلالته، من خلال عمل مجلس الشورى، والسعي لتحقيق كل ما فيه الخير والصلاح للوطن والمواطنين، بالتعاون الدائم والبناء مع مجلس النواب والحكومة الموقرين.
ودعا الصالح، المولى عزَّ وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظَّم، ويديم عليه موفورَ الصحة والعافية والسعادة، ويمده بالعون والتوفيق للمضـي قُدمًا بعزمٍ وثباتٍ، ويُباركَ خطى جلالته في كل ما يسعى إليه من خير ونهضة للوطن الغالي وللشعب الوفي، وأن يعيد هذه المناسبات الوطنية المجيدة على جلالته والمملكة بمزيدٍ من الازدهار والنَّماء، ودوام التقدُّم والرخاءِ.
وتقدَّم رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني، وأطيب التبريكات، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة.
وثمّنَ الصالح، بكلِّ التقدير والثناء، الجهود الكبيرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومساعي سموّه الخيّرة، التي حققت لمملكة البحرين مكتسبات وإنجازات، ونهضت بالعمل الحكومي، وعزَّزت عطاءات فريق البحرين في رفد المسيرة التنموية بالنجاحات الوطنية المشهودة، وترجمت التطلعات والرؤى السامية لجلالة الملك المعظّم،
بما رسم صورة مشرفة ومتقدمة لمملكة البحرين على خريطة العالم، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبات الوطنية المجيدة على سموّه بموفور الصحة والسعادة، ويديمه ذخرًا وسندًا، وينعم على الوطن الغالي بالمزيد من الرخاء، والعزة، والرفعة، والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة .
وهنَّأ رئيس مجلس الشورى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظَّم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة، مستذكرًا معاليه، بكل الفخر والاعتزاز، المنجزات التي تحققت للوطن والمواطن على مختلف الصعد، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظَّم .
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالدور الرائد لصاحبة السمو قرينة ملك البلاد المعظَّم، في كل ما حققه الوطن من إنجازات كبيرة، بخاصة فيما يتعلق بالمرأة البحرينية، وتعزيز مكتسباتها، وصون حقوقها، وترسيخ مكانتها الوطنية المشهودة، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ سموّها ويرعاها، وأن يعيد هذه المناسبات المجيدة على سموّها بوافر الخير والصحة والسعادة.
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