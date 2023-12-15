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وزير الخارجية: دبلوماسية حكيمة ومنجزات تنموية وحضارية مستدامة في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المُعظم

12/15/2023 3:07:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإنجازات الدبلوماسية والتنموية والحضارية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، وعززت من مكانتها المرموقة إقليميًا وعالميًا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم،
بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، .

ورفع وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك المُعظم، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مهنئًا جميع أبناء الشعب البحريني الوفي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم،
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وأكد وزير الخارجية أن من حق الشعب البحريني في هذه المناسبة الوطنية الغالية أن يفخر بتاريخه العريق وعروبته ومكتسباته التنموية والحضارية المعاصرة، ومستقبله المشرق بفضل النهج الإصلاحي والإنساني الحكيم لجلالة الملك المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووعي الشعب البحريني وتمسكه بروح الفريق الواحد في إعلاء راية الوطن، وحضوره المشرف كأنموذج عالمي رائد في التسامح والتعايش السلمي وصون الكرامة الإنسانية ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.

ونوه بتواصل مسيرة الإنجازات الوطنية من خلال ممارسة السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب صلاحياتها في التشريع والرقابة بالتعاون البنَّاء مع السلطة التنفيذية، ونزاهة السلطة القضائية، وتعزيز دور المؤسسات الحقوقية المستقلة كالمؤسسة ‏الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة ‏للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء ‏والمحتجزين،‏ ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وتطور المجتمع المدني، وتميزها بتطبيق تشريعات عصرية للعقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والتأمين ضد التعطل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشاد وزير الخارجية بتقدم المرأة البحرينية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وفي المحافل الدبلوماسية العالمية في ضوء المبادرات المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، وغيرها من المنجزات الديمقراطية والحقوقية بالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والرؤية الاقتصادية 2030.

وثمَّن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني تحقيق مملكة البحرين مكانة عالمية مرموقة ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا في المرتبة الثانية عربيًا والخامسة والثلاثين عالميًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأولى عربيًا والـ (21) عالميًا في تقرير السعادة العالمي لشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وريادتها في مجال الحرية والانفتاح والتنوع الاقتصادي والتحول الرقمي والأمن السيبراني وحلولها في المركز الأول عالميًا في انتشار الإنترنت، وعضويتها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وتكريس مكانتها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا للخارجية الأمريكية، والأولى خليجيًا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية اعتزاز مملكة البحرين بالنهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المُعظم، في دعمه لأواصر الأخوة والتكامل الخليجي والعربي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئاستها للقمة العربية المقبلة، ودعمها الدائم للحقوق العربية والإسلامية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، وترسيخ السلام العادل والشامل في المنطقة، وحرصها على تسوية المنازعات بالسبل السلمية، وإرساء قيم التسامح والأخوة الإنسانية والحوار بين الثقافات والحضارات والأديان من خلال جهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وإسهامات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وتعهداتها في المجال البيئي بموجب خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

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