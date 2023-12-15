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سفير الإمارات يشيد بالمسيرة الحافلة بالإنجازات لمملكة البحرين و بنهضتها الشاملة

12/15/2023 3:07:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، و إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، و إلى حكومة وشعب مملكة البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

و أكد السفير أن هذه المناسبة الوطنية فرصة للاحتفال بالعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات مع مملكة البحرين والتي تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ والمصير المشترك، وهي في تطور مستمر، وتتسم بالتعاون الوثيق في جميع المجالات مشيدًا بالمسيرة الحافلة بالإنجازات لمملكة البحرين، والتي تتوج اليوم بنهضة شاملة في جميع المجالات حيث تمضي المملكة نحو المزيد من التنمية والتطور بثقة وعزم.

كما أعرب سعادته عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم
و لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير واليمن والبركات.

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