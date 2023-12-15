سفير الإمارات يشيد بالمسيرة الحافلة بالإنجازات لمملكة البحرين و بنهضتها الشاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، و إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، و إلى حكومة وشعب مملكة البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
و أكد السفير أن هذه المناسبة الوطنية فرصة للاحتفال بالعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات مع مملكة البحرين والتي تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ والمصير المشترك، وهي في تطور مستمر، وتتسم بالتعاون الوثيق في جميع المجالات مشيدًا بالمسيرة الحافلة بالإنجازات لمملكة البحرين، والتي تتوج اليوم بنهضة شاملة في جميع المجالات حيث تمضي المملكة نحو المزيد من التنمية والتطور بثقة وعزم.
كما أعرب سعادته عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم
و لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير واليمن والبركات.
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