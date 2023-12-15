الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بمناسبة إحتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية،وذلك في مبنى الأمانة بالمنطقة الدبلوماسية.
ورفعت الأمانة العامة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وإلى شعب البحرين الكريم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وشهدت الفعالية إقامة مسابقة ثقافية عامة تناولت معلومات تاريخية حول مملكة البحرين.
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