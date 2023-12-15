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الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تحتفل بالأعياد الوطنية

12/15/2023 3:07:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بمناسبة إحتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية،وذلك في مبنى الأمانة بالمنطقة الدبلوماسية.

ورفعت الأمانة العامة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وإلى شعب البحرين الكريم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وشهدت الفعالية إقامة مسابقة ثقافية عامة تناولت معلومات تاريخية حول مملكة البحرين.

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